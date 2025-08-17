Mới nhất
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

Trong 'tháng cô hồn' nên mang theo bên người những thứ này

Chủ nhật, 16:39 17/08/2025
GĐXH - Tháng cô hồn thường được xem là thời điểm xui xẻo nhất trong năm, dễ gây ra những sự cố không mong muốn. Hãy cùng khám phá các vật phẩm bạn nên mang theo trong tháng này để giảm thiểu vận rủi.

Tháng cô hồn được nhiều người quan niệm là tháng xấu nhất trong năm, thường đem lại những chuyện xui xẻo. Thông tin trên Báo Giáo dục & Thời đại, chuyên gia phong thủy Phùng Phương cho biết, trong tháng cô hồn nhiều người đem theo một số đồ vật với mong muốn hóa giải xui xẻo, cầu tài lộc, bình an. Dưới đây là một số đồ vật nên mang trong người trong tháng cô hồn để xua đuổi tà ma, kích thích may mắn các bạn có thể tham khảo.

Tỏi

Mang theo 1 vài nhánh tỏi trong tháng cô hồn là mẹo dân gian nhằm xua đuổi "vong linh ma quỷ". Thực tế thì tỏi vừa là nguyên liệu chế biến món ăn, vừa là vị thuốc dân gian hiệu nghiệm. Tinh dầu của tỏi có thể thanh lọc không khí và giúp chúng ta phòng tránh các bệnh về hô hấp, góp phần bảo vệ sức khỏe trong thời điểm mà thời tiết thay đổi thất thường như tháng 7 âm lịch.

Những kiêng kỵ trong tháng 7 âm theo quan niệm dân gian nên tránh phạm phảiNhững kiêng kỵ trong tháng 7 âm theo quan niệm dân gian nên tránh phạm phải

GĐXH - Theo quan niệm dân gian, tháng 7 âm lịch còn được gọi là tháng cô hồn và được mọi người coi là tháng “xui xẻo” nhất năm. Vậy những kiêng kỵ tháng 7 âm lịch nào bạn cần chú ý khi mà tháng 7 âm đang cận kề.

Đối với người kinh doanh buôn bán, họ còn treo một chùm tỏi lớn trước cửa tiệm hoặc bày trên ban thờ Thần Tài nhằm gia tăng dương khí, thu hút vận may, tài lộc đến với gia đình.

Muối

Từ lâu, muối được xem là một công cụ giúp xua đuổi "tà ma và quái vật" rất hiệu quả. Bạn có thể thăm chùa để cầu an và xin một túi muối để mang theo, giúp trừ tà và bảo vệ bản thân.

Khi mang muối bên người trong tháng cô hồn, bạn sẽ cảm thấy an tâm hơn, không sợ năng lượng xấu làm phiền.

Trong ‘tháng cô hồn’ nên mang theo bên người những thứ này - Ảnh 2.

Khi mang muối bên người trong tháng cô hồn, bạn sẽ cảm thấy an tâm hơn, không sợ năng lượng xấu làm phiền.

Bạn có thể tạo một túi nhỏ với vài hạt muối và để trong ví. Như vậy, mỗi khi làm việc gì, bạn sẽ luôn cảm thấy an yên, may mắn đến tận cửa, tiền tài dồi dào và phúc khí liên tiếp xuất hiện.

Gạo nếp

Gạo nếp được coi là biểu tượng của sự ấm no, thịnh vượng và bình yên. Khi mang theo một túi gạo nếp nhỏ trong tháng cô hồn, bạn sẽ đón nhận may mắn, bình an và tránh được tai họa ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.

Bật lửa

Lửa thuộc 1 trong 5 yếu tố của Ngũ hành, việc mang theo lửa bên mình trước tiên sẽ giúp cân bằng Ngũ hành, đem lại trạng thái hài hòa được coi là trạng thái vượng nhất trong phong thủy.

Trong ‘tháng cô hồn’ nên mang theo bên người những thứ này - Ảnh 3.

Lửa thuộc 1 trong 5 yếu tố của Ngũ hành, việc mang theo lửa bên mình trước tiên sẽ giúp cân bằng Ngũ hành.

Không chỉ vậy lửa cũng được coi là biểu tượng của may mắn, những điềm cát lành, sự ấm áp và dương khí, góp phần giảm thiểu âm khí, mang đến vận trình hanh thông, thuận lợi cho bạn trong tháng 7 âm lịch.

Đậu xanh

Đậu xanh được coi là thực phẩm thiêng liêng, nguồn dinh dưỡng của các thần linh. Khi mang đậu xanh bên mình trong tháng cô hồn, nó sẽ giúp xua đuổi vận xui và khiến "ma quái" phải khiếp sợ, không dám lại gần.

Lá ngải cứu

Cây ngải cứu thường được trồng quanh nhà như một biện pháp để xua đuổi tà ma và ngăn chặn ma quái tấn công. Trong tháng cô hồn, việc mang theo lá ngải cứu bên mình sẽ giúp bạn trừ tà, mang lại sự bình an và bảo vệ bạn khỏi những điều không may.

Trong ‘tháng cô hồn’ nên mang theo bên người những thứ này - Ảnh 4.

Cây ngải cứu thường được trồng quanh nhà như một biện pháp để xua đuổi "tà ma" và ngăn chặn "ma quái" tấn công.

Vòng dâu

Vòng dâu là một vật phẩm được nhiều người tin dùng để đẩy lùi tà khí. Đặc biệt, khi đeo vòng dâu cho trẻ nhỏ, nó có tác dụng giúp bé không bị giật mình và ngủ sâu giấc hơn. Bên cạnh đó, vòng dâu còn được cho là mang lại may mắn, sức khỏe và sự bình an cho gia đình. 

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

Huyền Trang (T/h)
Tags:

2 bé song sinh của Hoàng Thùy Linh - Đen Vâu gây sốt khi lộ diện tại biệt thự ở Tam Đảo

2 bé song sinh của Hoàng Thùy Linh - Đen Vâu gây sốt khi lộ diện tại biệt thự ở Tam Đảo

- 3 giờ trước

GĐXH - 2 nhóc tỳ nhà Hoàng Thùy Linh - Đen Vâu đang nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng.

Những điều kiêng kỵ trong tháng 'cô hồn' người bán hàng, kinh doanh tuyệt đối không nên làm

Những điều kiêng kỵ trong tháng 'cô hồn' người bán hàng, kinh doanh tuyệt đối không nên làm

- 6 giờ trước

GĐXH - Người dân quan niệm tháng "cô hồn" là tháng "ma quỷ", không đem lại may mắn nên hầu hết các công việc kinh doanh, khởi công xây dựng, mua sắm, đi xa… đều tránh tháng 7.

Đây là lý do đặt ngay bát nước muối trong nhà để hóa giải xui xẻo, bệnh tật, nhất là trong tháng 'cô hồn'

Đây là lý do đặt ngay bát nước muối trong nhà để hóa giải xui xẻo, bệnh tật, nhất là trong tháng 'cô hồn'

- 10 giờ trước

GĐXH - Từ ngàn xưa, muối là một tài sản quý giá và thường được sử dụng trong các nghi lễ tẩy rửa khác nhau. Theo quan niệm của người xưa, muối mặn có thể xua đuổi "tà ma", đem lại nhiều may mắn trong gia đình.

Gặp vận xui, đừng hoảng, thử ngay cách hóa giải đơn giản này

Gặp vận xui, đừng hoảng, thử ngay cách hóa giải đơn giản này

- 20 giờ trước

GĐXH - Trong dân gian có lưu truyền những mẹo tâm linh nhỏ có thể hóa giải vận xui, bạn nên tham khảo bài viết sau đây.

Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới 18/8 - 24/8 giúp gia chủ đón may mắn, tài lộc vào nhà

Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới 18/8 - 24/8 giúp gia chủ đón may mắn, tài lộc vào nhà

- 22 giờ trước

GĐXH – Xem khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới 18/8 - 24/8, chuyên gia phong thủy khuyên các gia chủ nên tham khảo những điều dưới đây để đón may mắn, tài lộc vào nhà.

Top cây cảnh khử độc không khí trong nhà hiệu quả

Top cây cảnh khử độc không khí trong nhà hiệu quả

- 22 giờ trước

GĐXH - Trồng cây xanh không chỉ giúp làm đẹp cho ngôi nhà mà còn góp phần lọc các loại khí độc đến từ các sản phẩm gia dụng. Dưới đây là loại cây cảnh có khả năng khử độc không khí hiệu quả thích hợp trồng trong nhà hay văn phòng.

Xu hướng trang trí bàn làm việc ấn tượng, ai nhìn cũng mê

Xu hướng trang trí bàn làm việc ấn tượng, ai nhìn cũng mê

- 1 ngày trước

GĐXH - Trang trí bàn làm việc không chỉ mang đến không gian làm việc tính thẩm mỹ mà còn tạo nên cảm hứng và năng lượng tích cực cho người làm việc. Hãy khám phá những ý tưởng trang trí bàn làm việc cực đẹp cho dân văn phòng trong bài viết sau.

Bí quyết chọn vật phong thủy cho ô tô của người tuổi Tý

Bí quyết chọn vật phong thủy cho ô tô của người tuổi Tý

- 1 ngày trước

GĐXH - Ô tô không chỉ là một phương tiện đi lại mà còn giống như ngôi nhà thứ hai của nhiều người. Chủ xe quan tâm đến việc bài trí nội thất xe với những vật phẩm hợp phong thuỷ với mong muốn bình an khi di chuyển, may mắn trong cuộc sống.

Chi tiết trong phòng ngủ dễ khiến người xem 'xấu hổ' của Ngọc Trinh có gì đặc biệt?

Chi tiết trong phòng ngủ dễ khiến người xem 'xấu hổ' của Ngọc Trinh có gì đặc biệt?

- 1 ngày trước

GĐXH - Phòng riêng của Ngọc Trinh ở tầng 2 của biệt thự, là một mặt sàn rộng thênh thang chứ không chia tách thành các phòng nhỏ. Việc để phòng tắm "không che" của người đẹp độc đáo và thể hiện cá tính chủ nhân nhưng có thể khiến những người tính cách hay ngại ngùng "xấu hổ".

Tác hại của đồ vật và chỗ ẩm mốc tại nơi làm việc tới sức khỏe và hiệu suất công việc của bạn

Tác hại của đồ vật và chỗ ẩm mốc tại nơi làm việc tới sức khỏe và hiệu suất công việc của bạn

- 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề ẩm mốc trong phòng có thể gây nhiều rủi ro cho sức khỏe và làm giảm hiệu suất làm việc. Với những mẹo chống ẩm mốc phù hợp, bạn có thể bảo vệ nội thất văn phòng khỏi tác động của ẩm mốc và tạo ra một môi trường làm việc tốt.

Cầm gừng tươi vào đám cưới và 'phép màu' phong thủy khi để củ gừng trong ô tô, nhà ở

Cầm gừng tươi vào đám cưới và 'phép màu' phong thủy khi để củ gừng trong ô tô, nhà ở

GĐXH - Có những quan niệm phong thủy tốt khi đặt củ gừng nhỏ xíu vào ô tô, nhà ở... trong tháng 7 âm để gia tăng dương khí, kích hoạt tài lộc, sức khỏe.

3 việc cần làm ngay để ngôi nhà thêm trường khí tốt, hút tài lộc trước khi vào tháng 7 âm lịch – tháng ‘cô hồn’

3 việc cần làm ngay để ngôi nhà thêm trường khí tốt, hút tài lộc trước khi vào tháng 7 âm lịch – tháng ‘cô hồn’

Chi tiết trong phòng ngủ dễ khiến người xem 'xấu hổ' của Ngọc Trinh có gì đặc biệt?

Chi tiết trong phòng ngủ dễ khiến người xem 'xấu hổ' của Ngọc Trinh có gì đặc biệt?

Khi khấn tổ tiên, thần linh, chúng ta nên khấn thành tiếng hay chỉ đọc thầm trong lòng?

Khi khấn tổ tiên, thần linh, chúng ta nên khấn thành tiếng hay chỉ đọc thầm trong lòng?

Những kiêng kỵ trong tháng 7 âm theo quan niệm dân gian nên tránh phạm phải

Những kiêng kỵ trong tháng 7 âm theo quan niệm dân gian nên tránh phạm phải

