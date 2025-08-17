Trong ‘tháng cô hồn’ nên mang theo bên người những thứ này
GĐXH - Tháng cô hồn thường được xem là thời điểm xui xẻo nhất trong năm, dễ gây ra những sự cố không mong muốn. Hãy cùng khám phá các vật phẩm bạn nên mang theo trong tháng này để giảm thiểu vận rủi.
Tháng cô hồn được nhiều người quan niệm là tháng xấu nhất trong năm, thường đem lại những chuyện xui xẻo. Thông tin trên Báo Giáo dục & Thời đại, chuyên gia phong thủy Phùng Phương cho biết, trong tháng cô hồn nhiều người đem theo một số đồ vật với mong muốn hóa giải xui xẻo, cầu tài lộc, bình an. Dưới đây là một số đồ vật nên mang trong người trong tháng cô hồn để xua đuổi tà ma, kích thích may mắn các bạn có thể tham khảo.
Tỏi
Mang theo 1 vài nhánh tỏi trong tháng cô hồn là mẹo dân gian nhằm xua đuổi "vong linh ma quỷ". Thực tế thì tỏi vừa là nguyên liệu chế biến món ăn, vừa là vị thuốc dân gian hiệu nghiệm. Tinh dầu của tỏi có thể thanh lọc không khí và giúp chúng ta phòng tránh các bệnh về hô hấp, góp phần bảo vệ sức khỏe trong thời điểm mà thời tiết thay đổi thất thường như tháng 7 âm lịch.
Đối với người kinh doanh buôn bán, họ còn treo một chùm tỏi lớn trước cửa tiệm hoặc bày trên ban thờ Thần Tài nhằm gia tăng dương khí, thu hút vận may, tài lộc đến với gia đình.
Muối
Từ lâu, muối được xem là một công cụ giúp xua đuổi "tà ma và quái vật" rất hiệu quả. Bạn có thể thăm chùa để cầu an và xin một túi muối để mang theo, giúp trừ tà và bảo vệ bản thân.
Khi mang muối bên người trong tháng cô hồn, bạn sẽ cảm thấy an tâm hơn, không sợ năng lượng xấu làm phiền.
Bạn có thể tạo một túi nhỏ với vài hạt muối và để trong ví. Như vậy, mỗi khi làm việc gì, bạn sẽ luôn cảm thấy an yên, may mắn đến tận cửa, tiền tài dồi dào và phúc khí liên tiếp xuất hiện.
Gạo nếp
Gạo nếp được coi là biểu tượng của sự ấm no, thịnh vượng và bình yên. Khi mang theo một túi gạo nếp nhỏ trong tháng cô hồn, bạn sẽ đón nhận may mắn, bình an và tránh được tai họa ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.
Bật lửa
Lửa thuộc 1 trong 5 yếu tố của Ngũ hành, việc mang theo lửa bên mình trước tiên sẽ giúp cân bằng Ngũ hành, đem lại trạng thái hài hòa được coi là trạng thái vượng nhất trong phong thủy.
Không chỉ vậy lửa cũng được coi là biểu tượng của may mắn, những điềm cát lành, sự ấm áp và dương khí, góp phần giảm thiểu âm khí, mang đến vận trình hanh thông, thuận lợi cho bạn trong tháng 7 âm lịch.
Đậu xanh
Đậu xanh được coi là thực phẩm thiêng liêng, nguồn dinh dưỡng của các thần linh. Khi mang đậu xanh bên mình trong tháng cô hồn, nó sẽ giúp xua đuổi vận xui và khiến "ma quái" phải khiếp sợ, không dám lại gần.
Lá ngải cứu
Cây ngải cứu thường được trồng quanh nhà như một biện pháp để xua đuổi tà ma và ngăn chặn ma quái tấn công. Trong tháng cô hồn, việc mang theo lá ngải cứu bên mình sẽ giúp bạn trừ tà, mang lại sự bình an và bảo vệ bạn khỏi những điều không may.
Vòng dâu
Vòng dâu là một vật phẩm được nhiều người tin dùng để đẩy lùi tà khí. Đặc biệt, khi đeo vòng dâu cho trẻ nhỏ, nó có tác dụng giúp bé không bị giật mình và ngủ sâu giấc hơn. Bên cạnh đó, vòng dâu còn được cho là mang lại may mắn, sức khỏe và sự bình an cho gia đình.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
