Những lưu ý khi bổ sung canxi cho trẻ nhỏ

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Sai lầm thường gặp và nguyên lý hấp thu canxi

Theo các nghiên cứu y khoa, 99% lượng canxi trong cơ thể được lưu trữ tại xương và răng. Khoáng chất này giữ vai trò then chốt trong việc hình thành cấu trúc khung xương, đồng thời tham gia điều hòa nhịp tim, củng cố miễn dịch và hỗ trợ dẫn truyền thần kinh. Thiếu hụt canxi là nguyên nhân phổ biến dẫn đến tình trạng còi xương, miễn dịch kém ở trẻ nhỏ.

Canxi là nền tảng cốt lõi cho sự phát triển khung xương và chiều cao của trẻ, nhưng cần được bổ sung đúng cách. Nguồn ảnh: Magnific

Thấy con thấp bé, nhiều phụ huynh có tâm lý nôn nóng, vội vã bổ sung canxi liều cao. Tuy nhiên, theo khuyến cáo, việc bổ sung canxi cần tuân thủ đúng liều lượng.

Canxi khi vào cơ thể không tự động đi đến xương. Nếu nạp canxi đơn lẻ, phần dư thừa không được hấp thu có nguy cơ đào thải hoặc lắng đọng tại thận, mạch máu, dễ dẫn đến táo bón hay sỏi thận.

Để tối ưu quá trình hấp thu, canxi nên được bổ sung cùng bộ đôi Vitamin D3 và Vitamin K2 (đặc biệt là MK-7):

• Vitamin D3: Hỗ trợ cơ thể hấp thu canxi từ thức ăn hoặc sản phẩm bổ sung qua màng ruột vào máu.

• Vitamin K2: Hoạt động như "người dẫn đường", hỗ trợ kích hoạt protein osteocalcin để gắn canxi trực tiếp vào cấu trúc xương và răng.

Xu hướng dùng sản phẩm tích hợp tại các điểm bán uy tín

Để giải quyết khó khăn khi trẻ ngại uống nhiều loại siro hay viên nén riêng lẻ, xu hướng hiện nay của phụ huynh là chuyển sang các sản phẩm bổ sung đa vi chất có dạng bào chế thân thiện. Đồng thời, việc lựa chọn kênh phân phối uy tín cũng được đặt lên hàng đầu nhằm minh bạch nguồn gốc xuất xứ.

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