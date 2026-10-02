Thời tiết giao mùa, 3 nhóm người này cần đặc biệt lưu ý

Miền Bắc nắng nóng gay gắt trước khi đón 2 đợt không khí lạnh: Cảnh báo sốc nhiệt, đột quỵ GĐXH - Nền nhiệt thay đổi nhanh khiến cơ thể phải liên tục thích nghi. Vì vậy, đây là thời điểm người cao tuổi, trẻ nhỏ và người có bệnh nền cần đặc biệt lưu ý để phòng bệnh.

Giao mùa, cơ thể phải liên tục thích nghi với thời tiết

Giao mùa là thời điểm chuyển tiếp giữa các mùa trong năm, khi nhiệt độ, độ ẩm và nhiều yếu tố khí hậu thay đổi. Sự chuyển đổi nhanh từ nền nhiệt nóng sang lạnh khiến cơ thể phải liên tục điều chỉnh để thích nghi với môi trường.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Bãi Cháy, thời tiết giao mùa có thể làm gia tăng nguy cơ mắc một số bệnh, đặc biệt là các bệnh đường hô hấp. Những người đang mắc các bệnh mạn tính như hen suyễn, viêm xoang, dị ứng cũng có thể xuất hiện hoặc gia tăng triệu chứng khi thời tiết thay đổi.

Ảnh minh họa.

3 nhóm người cần đặc biệt lưu ý khi giao mùa

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Bãi Cháy, 3 nhóm người dưới đây cần đặc biệt chú ý hơn mỗi khi thời tiết giao mùa:

- Trẻ nhỏ là nhóm dễ mắc bệnh khi giao mùa do hệ miễn dịch và khả năng thích nghi của cơ thể chưa hoàn thiện. Khi mắc bệnh, trẻ cũng có thể diễn biến nặng và cần được theo dõi sát hơn.

- Người cao tuổi thường có các bệnh lý mạn tính như bệnh hô hấp, đái tháo đường, tăng huyết áp, bệnh tim mạch, suy gan, suy thận. Những bệnh lý nền này có thể khiến cơ thể khó thích nghi hơn với sự thay đổi của thời tiết và làm tăng nguy cơ bệnh cũ tái phát hoặc diễn biến nặng.

- Phụ nữ mang thai cũng cần chủ động phòng bệnh trong thời điểm giao mùa. Đặc biệt trong 3 tháng đầu thai kỳ, việc mắc một số bệnh nhiễm trùng có thể ảnh hưởng đến thai nhi. Bên cạnh đó, thai phụ không nên tự ý sử dụng thuốc khi có triệu chứng bệnh mà cần được bác sĩ tư vấn để lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp.

6 nhóm bệnh thường gặp khi giao mùa

Cảm lạnh và cúm: Khi thời tiết thay đổi, nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp có thể gia tăng. Người bệnh có thể xuất hiện các triệu chứng như hắt hơi, ho, chảy nước mũi, đau họng, sốt, đau đầu và mệt mỏi.

Các bệnh về hô hấp: Sự thay đổi về nhiệt độ và độ ẩm có thể ảnh hưởng đến đường hô hấp, đặc biệt ở người có bệnh nền. Một số bệnh thường gặp gồm hen suyễn, viêm phế quản, viêm phổi. Người bệnh có thể ho, khó thở, khò khè hoặc đau ngực.

Các bệnh tim mạch: Thời tiết thay đổi, đặc biệt khi nhiệt độ chuyển nhanh từ nóng sang lạnh, có thể ảnh hưởng đến huyết áp và hệ tim mạch. Người có bệnh tim mạch cần chú ý khi xuất hiện các triệu chứng như đau ngực, khó thở, chóng mặt hoặc ngất xỉu.

Các bệnh về khớp: Một số người mắc bệnh lý cơ xương khớp có thể cảm thấy đau hoặc cứng khớp rõ hơn khi thời tiết thay đổi. Các triệu chứng thường gặp gồm đau khớp, sưng và cứng khớp, đặc biệt ở những vùng đã có bệnh lý từ trước.

Bệnh lý xoang: Người có viêm mũi, viêm xoang hoặc cơ địa dị ứng có thể nhạy cảm hơn với sự thay đổi của nhiệt độ và độ ẩm. Khi thời tiết thay đổi, các triệu chứng như nghẹt mũi, chảy nước mũi, đau hoặc nặng vùng mặt có thể xuất hiện hoặc tăng lên.

Đột quỵ: Thời tiết thay đổi nhanh từ nắng nóng sang lạnh khiến cơ thể phải liên tục điều chỉnh để thích nghi. Người cao tuổi và những người mắc tăng huyết áp, bệnh tim mạch cần đặc biệt lưu ý, bởi đây là những nhóm có nguy cơ đột quỵ cao hơn.

Khi xuất hiện các dấu hiệu nghi ngờ đột quỵ như đau đầu dữ dội, chóng mặt, yếu hoặc tê một bên cơ thể, méo miệng, nói khó, nhìn mờ hoặc mất thăng bằng, cần gọi cấp cứu và đưa người bệnh đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt.

Ảnh minh họa.

Chủ động phòng bệnh khi giao mùa

Để bảo vệ sức khỏe khi giao mùa, mọi người cần duy trì chế độ sinh hoạt lành mạnh, tăng cường vận động phù hợp để nâng cao thể trạng. Chế độ ăn cần bảo đảm đầy đủ các nhóm chất dinh dưỡng, ưu tiên rau xanh, trái cây tươi và các thực phẩm giàu vitamin.

Tiêm chủng đầy đủ theo khuyến cáo cũng là một trong những biện pháp quan trọng giúp phòng ngừa một số bệnh truyền nhiễm. Bên cạnh đó, cần giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên, giữ nhà ở thông thoáng và hạn chế bụi bẩn.

Khi ho hoặc hắt hơi, nên che miệng và mũi bằng khăn giấy hoặc khuỷu tay; nếu dùng tay che, cần rửa tay sạch bằng xà phòng sau đó. Khi đang có dịch bệnh, nên đeo khẩu trang và hạn chế đến nơi đông người nếu không cần thiết.

Trong những ngày nhiệt độ thay đổi, cần chú ý giữ ấm cơ thể, đặc biệt vào sáng sớm và ban đêm, đồng thời tránh để cơ thể thay đổi nhiệt độ quá đột ngột. Người cao tuổi, trẻ nhỏ và người có bệnh mạn tính nên theo dõi sát tình trạng sức khỏe.

Nếu xuất hiện triệu chứng bất thường hoặc bệnh nền có dấu hiệu nặng lên, người bệnh cần được thăm khám và tư vấn bởi bác sĩ, không nên tự ý dùng thuốc kéo dài tại nhà.