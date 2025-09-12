Những món đồ thời trang không thể thiếu trong tủ đồ mùa Thu

Thời trang mùa Thu luôn là một chủ đề thu hút sự chú ý bởi sự hài hòa giữa phong cách và sự ấm áp, phù hợp với tiết trời se lạnh nhưng không quá khắc nghiệt.

Đây là thời điểm lý tưởng để hòa quyện giữa những trang phục mang hơi thở nhẹ nhàng của mùa Hè và các món đồ giữ ấm đặc trưng của mùa Đông.

Mùa Thu mang đến một không gian lý tưởng để sáng tạo và khám phá những phong cách thời trang mới mẻ, vừa giữ được nét dịu dàng, nhẹ nhàng của thiên nhiên chuyển mình, vừa đem lại sự thoải mái và năng động trong những ngày gió heo may.

1. Một số cách phối đồ mùa Thu

Một số gợi ý phối đồ cho mùa Thu dưới đây không chỉ đáp ứng nhu cầu giữ ấm trong những ngày thời tiết se lạnh mà còn giúp bạn tự tin thể hiện phong cách thời trang đầy cuốn hút và tinh tế. Những cách kết hợp trang phục này mang lại sự đa dạng trong phong cách, từ thanh lịch, nữ tính đến năng động, cá tính, dễ dàng ứng dụng cho nhiều dịp khác nhau mà vẫn đảm bảo sự thoải mái.

Phối lớp (layering)

Sử dụng áo thun hoặc áo sơmi làm lớp nền, sau đó kết hợp với áo len mỏng hay cardigan để tạo sự mềm mại và ấm áp. Bên ngoài, bạn có thể lựa chọn kiểu áo khoác trench coat hoặc blazer để hoàn thiện trang phục. Đây là sự kết hợp mang đến vẻ ngoài thanh lịch mà vẫn rất thời thượng, thích hợp dù bạn đi làm nơi công sở hay vui chơi cùng bạn bè.

Váy liền phối cùng áo khoác da hoặc áo dạ

Đây là một trong những lựa chọn hoàn hảo dành cho phái đẹp yêu thích sự pha trộn giữa nữ tính và cá tính. Thêm vào đó, việc đi kèm một đôi boots thấp cổ sẽ tạo điểm nhấn năng động và trẻ trung, lý tưởng cho mọi khoảnh khắc khác nhau trong ngày.

(Ảnh: Getty images)

Quần jeans kết hợp với áo len oversized

Sự kết hợp này cộng thêm một chiếc khăn choàng lớn là sự lựa chọn đơn giản nhưng đầy phong cách. Set đồ này không chỉ mang đến sự thoải mái tối ưu mà còn phù hợp cho những buổi dạo bước qua các con phố đầy lá vàng hay những buổi hẹn càphê nhẹ nhàng cùng bạn bè thân thiết.

2. Màu sắc đặc trưng cho mùa Thu

Đặc trưng của mùa Thu thường gắn liền với các gam màu như nâu đất, cam cháy, vàng mù tạt, xanh rêu hay đỏ burgundy. Khi kết hợp cùng các màu trung tính như trắng, be hoặc đen, bạn có thể dễ dàng tạo nên những bộ trang phục hài hòa và cuốn hút. Ví dụ, một chiếc áo len màu cam cháy phối cùng quần jeans xanh, áo khoác nâu và đôi boots đen sẽ mang lại vẻ ngoài vừa nổi bật vừa thanh lịch đầy ấn tượng.

3. Lựa chọn giày cho mùa Thu

Đối với mùa Thu, boots cổ thấp hoặc cổ cao là những món đồ không thể thiếu trong tủ đồ của bạn. Bên cạnh đó, giày loafers hay sneakers với gam màu trung tính cũng là sự lựa chọn lý tưởng để phối cùng những trang phục thường ngày. Nếu bạn cần chuẩn bị cho các dịp trang trọng hoặc muốn tạo ấn tượng thanh lịch, hãy cân nhắc đến giày cao gót như pumps hoặc block heels để hoàn thiện phong cách.

4. Những món đồ nên có trong tủ đồ mùa Thu

Mùa Thu với thời tiết mát mẻ và dễ chịu là thời điểm lý tưởng để bạn làm mới phong cách thời trang của mình. Để chuẩn bị cho mùa này, bạn nên cân nhắc những món đồ sau đây:

Áo khoác trench coat

Kiểu áo khoác dài với đường cắt thanh lịch và tinh tế luôn là lựa chọn lý tưởng cho những ngày se lạnh đầu Thu. Những gam màu trung tính như be, nâu nhạt, hay xám không chỉ dễ phối đồ mà còn phù hợp với hầu hết các phong cách, từ năng động đời thường đến thanh lịch, sang trọng. Đặc biệt, áo trench coat là một biểu tượng thời trang, không bao giờ lỗi mốt.

Áo len mỏng hoặc cardigan

Các loại áo len nhẹ hay cardigan luôn là "bảo bối" trong tủ đồ mùa Thu. Với chất liệu mềm mại, thoải mái và đa dạng về kiểu dáng, bạn có thể dễ dàng phối chúng với áo sơmi hoặc áo thun bên trong để tạo sự ấm áp mà vẫn mang lại vẻ đẹp sành điệu. Đặc biệt, một chiếc cardigan dáng dài khi khoác ngoài còn giúp tôn thêm vẻ quyến rũ và nữ tính cho người mặc.

(Ảnh: Getty images)

Quần jeans hoặc quần ống đứng

Không thể thiếu trong bộ sưu tập mùa Thu, các loại quần jeans hay quần ống đứng với thiết kế tối giản mang đến sự tiện lợi và dễ phối đồ. Kiểu quần này hoàn toàn phù hợp với mọi loại áo như sơmi, áo thun hay áo len. Một chiếc quần jeans sáng màu sẽ giúp bạn trở nên trẻ trung hơn, trong khi tông màu đậm lại mang đến vẻ ngoài thanh lịch.

Chân váy midi

Chiếc chân váy với chiều dài lưng chừng tạo nên vẻ mềm mại và duyên dáng mà không kém phần tinh tế. Khi kết hợp cùng một chiếc áo len mỏng hoặc blouse cài nút, bạn sẽ sở hữu một set đồ vừa thanh lịch vừa nữ tính, cực kỳ phù hợp cho không khí lãng mạn của mùa Thu. Bổ sung thêm đôi boots thấp cổ hoặc giày búp bê sẽ khiến tổng thể trở nên hài hòa hơn.

Boots

Một đôi boots chất liệu da thật hay da lộn không chỉ bảo vệ đôi chân khỏi cái lạnh mà còn là biểu tượng thời trang quan trọng của mùa Thu. Từ boots cổ thấp tiện dụng đến boots cổ cao sành điệu, bạn có thể dễ dàng mix & match chúng để tạo điểm nhấn cá tính cho bộ trang phục thường ngày cũng như các dịp đặc biệt.

Khăn choàng

Một chiếc khăn choàng với chất liệu dày dặn như len, cashmere không chỉ đơn thuần giữ ấm mà còn tăng thêm độ thời thượng cho set đồ của bạn. Họa tiết kẻ sọc hay những tông màu nhã nhặn sẽ giúp nâng cấp vẻ ngoài đơn điệu trở nên nổi bật hơn nhiều lần.

(Ảnh: Getty images)

Áo blazer

Không chỉ dành riêng cho chốn công sở, áo blazer ngày nay đã trở thành món đồ thời trang linh hoạt phù hợp với mọi hoạt động hàng ngày. Hãy thử mix blazer với áo thun trơn và quần jeans, hoặc thậm chí khoác ngoài váy dáng suông để tạo vẻ năng động pha chút thanh lịch hiện đại.

Váy suông hoặc ôm dáng

Những thiết kế váy suông hoặc ôm nhẹ luôn mang đến sự thoải mái đồng thời tôn lên vẻ đẹp tự nhiên của người phụ nữ. Chỉ cần thêm một chiếc áo khoác dáng dài hoặc đôi boots gam màu trung tính là bạn đã sẵn sàng cho những buổi dạo chơi hay hẹn hò ngọt ngào trong tiết trời mùa Thu.

Túi xách nhỏ

Đừng quên những chiếc túi xách nhỏ gọn nhưng đầy phong cách khi muốn hoàn thiện phong cách mùa Thu của mình. Các mẫu túi đeo vai hoặc túi xách tay có thiết kế tối giản cùng tông màu trầm như nâu đất, đen, hay xanh navy sẽ khiến tổng thể trang phục của bạn thêm phần sang trọng và cuốn hút mà vẫn rất tiện dụng.

Bạn hãy thêm ngay những món đồ này vào danh sách mua sắm để trải nghiệm một mùa Thu ấm áp và thật phong cách.