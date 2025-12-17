Mới nhất
Nữ MC VTV quê Phú Thọ vừa nhận lời cầu hôn của danh thủ Đức Huy có gu thời trang đời thực ra sao?

Thứ tư, 11:03 17/12/2025 | Thời trang
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - MC Huyền Trang 'Mù tạt' mới đây đã đồng ý lời cầu hôn của cầu thủ Đức Huy sau ít năm hẹn hò. Nữ MC quê Phú Thọ ở đời thực được yêu mến bởi tài năng cùng gu thời trang sang chảnh, hợp mốt.

MC Huyền Trang Mù Tạt vừa nhận lời cầu hôn của danh thủ Đức Huy có gu thời trang đời thực ra sao? - Ảnh 1.Fan thích thú cách cầu thủ Đức Huy ngỏ lời 'về chung nhà' với MC Huyền Trang

GĐXH - MC Huyền Trang hé lộ nhân kỷ niệm một năm yêu, Đức Huy nói "ngỏ lời" hợp tác "lấy lại số phong bì đã ứng ra" và nhận được cái gật đầu của cô. Cả hai đang lên kế hoạch tổ chức ngày trọng đại.

MC Huyền Trang "Mù tạt" từ đầu tháng 3 đã công khai những bộ ảnh tình tứ bên cầu thủ Đức Huy. Trên TikTok, nữ MC VTV còn chia sẻ lại những tin nhắn từ ngày đầu họ làm quen nhau. Cặp đôi quen biết nhau từ câu chuyện công việc và dần dần họ nảy sinh tình cảm lúc nào không hay. Tối 19/3, cầu thủ Đức Huy còn chính thức đăng hình bạn gái trên trang cá nhân và khiến người hâm mộ phấn khích vào bình luận chúc phúc cho cặp đôi. Mới đây, sau một thời gian hẹn hò, nữ MC quê Phú Thọ đã có được cầu thủ Đức Huy cầu hôn.

MC Huyền Trang Mù Tạt vừa nhận lời cầu hôn của danh thủ Đức Huy có gu thời trang đời thực ra sao? - Ảnh 2.

Huyền Trang "Mù tạt" được Đức Huy cầu hôn ở Hàn Quốc.

Thông tin đã khiến nhiều người quan tâm đến tài năng lẫn nhan sắc của Huyền Trang "Mù tạt". Ngoài vẻ ngoài xinh đẹp, nữ MC còn có gu thời trang đa dạng và sang chảnh.

Trang phục lịch sự khi đi làm

MC Huyền Trang Mù Tạt vừa nhận lời cầu hôn của danh thủ Đức Huy có gu thời trang đời thực ra sao? - Ảnh 3.

MC Huyền Trang "Mù tạt" sinh năm 1993 tại Phú Thọ, cô là MC quen thuộc của VTV. Nữ MC 9X ghi dấu ấn với lối dẫn chương trình tự nhiên, phong thái chuyên nghiệp cùng ngoại hình xinh đẹp. Huyền Trang từng đảm nhận vai trò dẫn dắt nhiều chương trình nổi tiếng như "Bữa trưa vui vẻ" và "Cuộc hẹn cuối tuần", giúp cô nhận được sự yêu mến từ đông đảo khán giả. Vì tính chất chương trình khác với những bản tin hay chương trình thời sự chính luận nên MC Huyền Trang "Mù tạt" lựa chọn trang phục lên sóng đa phong cách và có phần tự do hơn. Khi cô diện vest nền nã...

MC Huyền Trang Mù Tạt vừa nhận lời cầu hôn của danh thủ Đức Huy có gu thời trang đời thực ra sao? - Ảnh 4.

Lúc lại váy dài dịu dàng.

MC Huyền Trang Mù Tạt vừa nhận lời cầu hôn của danh thủ Đức Huy có gu thời trang đời thực ra sao? - Ảnh 5.

Khi khác cô diện áo sơ mi với chất liệu vải voan tinh tế, gợi cảm.

MC Huyền Trang Mù Tạt vừa nhận lời cầu hôn của danh thủ Đức Huy có gu thời trang đời thực ra sao? - Ảnh 6.

Lúc MC Huyền Trang trẻ trung "hack tuổi" với vest cách điệu mix cùng áo sơ mi đơn giản.

MC Huyền Trang Mù Tạt vừa nhận lời cầu hôn của danh thủ Đức Huy có gu thời trang đời thực ra sao? - Ảnh 7.

Trong một chương trình khác, nữ MC quê Phú Thọ giản dị với quần tây mix cùng áo vest ngắn tay sáng màu.

MC Huyền Trang Mù Tạt vừa nhận lời cầu hôn của danh thủ Đức Huy có gu thời trang đời thực ra sao? - Ảnh 8.

Hoặc cô lựa chọn blazer ngắn tay mix cùng quần tạo cảm giác năng động, thoải mái.

MC Huyền Trang Mù Tạt vừa nhận lời cầu hôn của danh thủ Đức Huy có gu thời trang đời thực ra sao? - Ảnh 9.

Khi dẫn một chương trình vào buổi tối, MC Huyền Trang "Mù tạt" lại gợi cảm với đầm đính đá, tôn lên vóc dáng của cô.

Trang phục đời thường đa dạng

MC Huyền Trang Mù Tạt vừa nhận lời cầu hôn của danh thủ Đức Huy có gu thời trang đời thực ra sao? - Ảnh 10.

Ở tuổi 32, Huyền Trang "Mù tạt" sở hữu vóc dáng trẻ đẹp nên cô tự tin diện những trang phục "phá cách" tự tin khoe vòng eo thon mảnh. Trong trang phục này, cô mix áo dạng yếm và chân váy cách điệu cá tính.

MC Huyền Trang Mù Tạt vừa nhận lời cầu hôn của danh thủ Đức Huy có gu thời trang đời thực ra sao? - Ảnh 11.

Ở một khoảnh khắc khác, nữ MC quê Phú Thọ hóa thân thành quý cô gen Z với áo sát nách cùng chân váy xếp li bồng bềnh.

MC Huyền Trang Mù Tạt vừa nhận lời cầu hôn của danh thủ Đức Huy có gu thời trang đời thực ra sao? - Ảnh 12.

MC Huyền Trang "Mù tạt" hóa nàng thơ khi diện váy suông màu đỏ đô nổi bật.

MC Huyền Trang Mù Tạt vừa nhận lời cầu hôn của danh thủ Đức Huy có gu thời trang đời thực ra sao? - Ảnh 13.

Sexy với áo voan pha lụa xuyên thấu cùng váy ngắn khoe được 3 vòng nóng bỏng.

MC Huyền Trang Mù Tạt vừa nhận lời cầu hôn của danh thủ Đức Huy có gu thời trang đời thực ra sao? - Ảnh 14.

Khi đi chơi biển, người đẹp tự tin khoe dáng váy 2 dây với phần chân váy bồng bềnh nữ tính.

MC Huyền Trang Mù Tạt vừa nhận lời cầu hôn của danh thủ Đức Huy có gu thời trang đời thực ra sao? - Ảnh 15.

MC Huyền Trang "Mù tạt" với phong cách free style vừa khỏe khoắn, vừa năng động.

Ảnh: FBNV

MC Huyền Trang Mù Tạt vừa nhận lời cầu hôn của danh thủ Đức Huy có gu thời trang đời thực ra sao? - Ảnh 16.MC Mù Tạt VTV: "Tôi chuẩn bị tinh thần bị "chửi" khi đóng "11 tháng 5 ngày"

Đảm nhiệm vai bạn gái cũ của Đăng, MC Huyền Trang "Mù Tạt" VTV hé lộ sẽ có một phân cảnh thân mật, hứa hẹn rất "kịch tính" với bạn diễn Thanh Sơn. Cô cũng chuẩn bị sẵn tinh thần hứng "gạch đá" của khán giả.

