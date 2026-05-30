Phơi thịt ba chỉ một nắng giữa trời 40 độ, làm sao để có món ăn an toàn, ngon miệng tại nhà?
GĐXH - Những ngày nắng nóng gay gắt trên 40 độ C tại miền Bắc đang khiến món thịt một nắng trở thành “trào lưu” được nhiều gia đình thử làm tại nhà.
Chỉ với vài bước đơn giản như chọn thịt ngon, tẩm ướp gia vị rồi đem phơi dưới nắng lớn, nhiều người đã có ngay món thịt thơm hấp dẫn để nướng hoặc áp chảo.
Tuy nhiên, bên cạnh những mẻ thịt thành công với màu sắc đẹp mắt và hương vị đậm đà, không ít người lại rơi vào cảnh “dở khóc dở cười” khi thịt bị ôi thiu, nhớt hoặc bốc mùi chỉ sau một đêm phơi ngoài trời.
Theo Nguyễn Duy Thịnh, nguyên giảng viên Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm thuộc Đại học Bách khoa Hà Nội, trả lời trên Tri Thức Trẻ: Bản thân việc làm thịt một nắng không hề phản khoa học hay mất vệ sinh nếu thực hiện đúng cách.
Ông cho biết cách làm này tương tự như quy trình chế biến mực một nắng nổi tiếng ở vùng biển. Mực sau khi đánh bắt được làm sạch khi còn tươi rồi đem phơi dưới nắng lớn ngoài biển để tạo độ ráo bề mặt nhưng bên trong vẫn giữ được độ mềm và vị ngọt tự nhiên.
“Phơi nắng là một cách diệt khuẩn. Bản thân việc phơi nắng thực phẩm không ảnh hưởng đến vệ sinh an toàn thực phẩm”, chuyên gia nhận định.
Tuy nhiên, để có món thịt một nắng vừa ngon vừa an toàn cho sức khỏe, theo ông Thịnh, người làm cần đặc biệt lưu ý hai yếu tố quan trọng dưới đây.
Thịt phải còn tươi sạch ngay từ đầu, nếu đã nhiễm khuẩn thì phơi bao nhiêu nắng cũng hỏng
Theo Nguyễn Duy Thịnh, sai lầm đầu tiên của nhiều người là chỉ chú ý khâu phơi nắng mà bỏ qua chất lượng nguyên liệu ban đầu.
Ông nhấn mạnh, miếng thịt muốn làm một nắng ngon phải đảm bảo còn tươi sống ngay từ lúc mua về. Nếu thịt đã có dấu hiệu ôi, để lâu ở nhiệt độ thường hoặc bị nhiễm khuẩn trong quá trình sơ chế, tẩm ướp thì dù đem phơi một nắng hay nhiều nắng cũng không thể cứu được chất lượng.
“Miếng thịt đã bị nhiễm khuẩn thì phơi một nắng, hai nắng hay bao nhiêu nắng cũng thành thứ phải vứt đi”, chuyên gia nói.
Điều này cũng lý giải vì sao có người làm thịt một nắng rất thơm ngon nhưng có người lại nhận về những mẻ thịt bốc mùi khó chịu. Vấn đề không chỉ nằm ở ánh nắng mà còn bắt đầu từ khâu chọn nguyên liệu và sơ chế ban đầu.
Phơi dưới ánh nắng thật, không phải “ủ nóng” trên cục nóng điều hòa
Một sai lầm khác được chuyên gia cảnh báo là nhiều người hiểu sai khái niệm “phơi một nắng”.
Theo đó, không ít gia đình nghĩ rằng chỉ cần đặt thịt ở nơi thật nóng như gần cục nóng điều hòa, sân bê tông hầm hập nhiệt hoặc khu vực bí khí là có thể làm thịt nhanh khô hơn.
Tuy nhiên, theo Nguyễn Duy Thịnh, điều này hoàn toàn phản tác dụng.
“Khi để thịt trên cục nóng điều hòa hay nơi có nhiệt độ cao nhưng thiếu nắng, thực chất bạn đang ủ nóng miếng thịt, tạo điều kiện cho vi sinh vật phát triển mạnh hơn”, ông cảnh báo.
Theo chuyên gia, yếu tố quyết định của thịt một nắng chính là ánh nắng trực tiếp chiếu đều lên bề mặt thực phẩm. Nếu chỉ có hơi nóng mà không có ánh nắng, miếng thịt rất dễ trở thành môi trường cho vi khuẩn sinh sôi, nhanh ôi thiu và mất an toàn thực phẩm.
Ngoài ra, những nơi như cục nóng điều hòa còn tiềm ẩn nguy cơ bụi bẩn và vi khuẩn từ không khí bám vào thực phẩm.
Trả lời Báo điện tử VTC News, Tiến sỹ Vũ Thị Tần, giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội, cũng cho rằng, nhiều người đang nhầm lẫn giữa cách làm “thịt một nắng” tự phát và các phương pháp bảo quản truyền thống vốn có quy trình nghiêm ngặt hơn rất nhiều.
“Cá một nắng thường được xẻ mỏng, sống trong môi trường mặn và được ướp lượng muối khá lớn để hạn chế vi khuẩn. Trong khi đó, nhiều người hiện nay chỉ treo nguyên miếng thịt dày ra ngoài nắng mà gần như không ướp đủ muối hay gia vị bảo quản” , bà nói.
Theo bà, ngay cả các loại thực phẩm phơi khô bán trên thị trường cũng phải trải qua quy trình chế biến, bảo quản kỹ lưỡng, thậm chí có biện pháp chống côn trùng và kiểm soát vi sinh. Vì vậy, việc tự ý phơi thịt ngoài môi trường nóng ẩm, nhiều bụi và ruồi nhặng là điều không nên làm theo phong trào.
Chuyên gia cũng nhắc lại cách bảo quản thực phẩm của người xưa như rán thịt rồi ngâm ngập trong mỡ, kết hợp ướp mặn để kéo dài thời gian sử dụng. Hoặc với thịt gác bếp, quá trình hun khói diễn ra liên tục trong thời gian dài giúp hạn chế vi khuẩn phát triển. Đây là những phương pháp khác hoàn toàn với việc chỉ đem thịt ra phơi nắng vài tiếng giữa trời nóng.
Để làm thực phẩm dạng “một nắng” an toàn hơn, chuyên gia khuyến cáo nên thái thịt thật mỏng, tẩm ướp kỹ với muối và gia vị, đồng thời bảo quản ở ngăn đông đúng cách sau khi sơ chế.
Quan trọng hơn, người dân không nên chạy theo các trào lưu chế biến thực phẩm tự phát trên mạng xã hội, đặc biệt trong điều kiện thời tiết nắng nóng cực đoan hiện nay. “Ăn chín, uống sôi vẫn là nguyên tắc quan trọng nhất để bảo vệ sức khỏe, ng oài ra phải bảo quản đúng nhiệt độ và chế biến trong điều kiện vệ sinh an toàn”, bà nhấn mạnh.
Muốn làm thịt một nắng ngon, cần chú ý cả vệ sinh và bảo quản
Như vậy, các chuyên gia cùng khuyến cáo, nếu muốn làm thịt một nắng tại nhà, người dân nên:
Chọn thịt có nguồn gốc rõ ràng, còn tươi mới.
Sơ chế sạch và tẩm ướp trong điều kiện vệ sinh.
Phơi ở nơi có nắng trực tiếp, sạch sẽ, thoáng khí.
Tránh bụi bẩn, ruồi nhặng và côn trùng.
Không để thịt ngoài trời quá lâu sau khi nắng tắt.
Sau khi phơi nên chế biến ngay hoặc bảo quản lạnh đúng cách.
Quan trọng nhất, thịt sau khi phơi vẫn cần được nấu chín kỹ trước khi ăn để hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn hoặc ký sinh trùng.
Theo các chuyên gia, làm thịt một nắng không nguy hiểm nếu thực hiện đúng kỹ thuật. Nhưng chỉ một vài sai sót nhỏ trong khâu nguyên liệu, vệ sinh hay cách phơi cũng có thể khiến món ăn thơm ngon trở thành nguy cơ cho sức khỏe cả gia đình.
