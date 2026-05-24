10 món ăn "vàng" giúp người bệnh phục hồi sức khỏe cấp tốc

Chủ nhật, 19:00 24/05/2026 | Mẹo nấu nướng
GĐXH - Nếu bạn đang băn khoăn không biết nên nấu gì để bồi bổ cho người thân sau trận ốm, hãy lưu lại ngay danh sách các món ăn bổ dưỡng giúp phục hồi sức khỏe cho người bệnh nhanh chóng dưới đây.

Súp gà

Để người bệnh nhanh chóng phục hồi sức khỏe thì món súp gà sẽ là sự lựa chọn đầu tiên vừa đơn giản lại vừa bổ dưỡng đấy. Thịt gà đem lại giá trị dinh dưỡng cao kết hợp thêm bắp, nấm hương và trứng gà sẽ tạo nên một hương vị thơm ngon, hấp dẫn.

Thức ăn nhẹ bụng và có độ loãng này sẽ làm người bệnh dễ ăn hơn, cách làm cũng đơn giản sẽ giúp bạn không tốn quá nhiều thời gian để nấu.

Cháo đậu đỏ

Món cháo là một trong những món ăn được nấu loãng, nhừ giúp cho cơ thể có thể hấp thu nhanh chóng, lại dễ tiêu hóa. Vì vậy, những người bệnh - ốm cơ thể còn yếu thì cháo sẽ là sự lựa chọn thích hợp.

Thông thường cháo được nấu với thịt bò, thịt heo hoặc tôm tươi tạo nên hương vị ngon ngọt và còn đầy dinh dưỡng. Bạn có thể kết hợp nấu thêm với đậu đỏ giúp hương vị lạ miệng ngon hơn cùng với những tác dụng thần kì của đậu đỏ chắc chắn sẽ là món cháo bạn không thể bỏ qua.

Canh xương hầm

Một số người bệnh không thích ăn cháo bạn cũng có thể thử nấu những món canh xương hầm bổ dưỡng giúp lấy lại sức khỏe nhanh chóng.

Có thể lựa chọn đu đủ, hay cà rốt, khoai tây, củ dền hầm với xương hay chân giò cho mềm. Rau củ bùi bùi kết hợp với thịt heo bổ dưỡng sẽ nhanh chóng lấy lại sức khỏe vô cùng tốt.

Cháo chim cút

Chim cút có phần thịt mềm ngọt, lại có giá trị dinh dưỡng cao, việc sử dụng nguyên liệu này để nấu cháo sẽ giúp bạn có một món ăn hấp dẫn.

Cháo và thịt chim cút được hầm mềm nhừ kết hợp thêm hạt sen bùi bùi, mùi thơm lan tỏa khắp căn bếp sẽ làm ai cũng phát thèm. Món ăn này lại càng thích hợp để chăm sóc phục hồi sức khỏe cho người bệnh.

Canh gà

Lựa chọn thịt gà ngon, đem hầm mềm cùng với những nguyên liệu như: táo tàu, kỷ tử, hạt sen, nhãn nhục. tạo nên một món canh hấp dẫn, vị ngọt thanh của nước canh, thịt gà mềm sẽ giúp cho người bệnh nhanh chóng lấy lại sức khỏe và ngon miệng hơn

Cá chép hấp

Cá chép được biết đến là một trong những loại cá có hàm lượng dinh dưỡng cao, thịt cá mềm ngọt thường được sử dụng để bổ sung dinh dưỡng cho mẹ bầu, em bé nhỏ. Đặc biệt, sử dụng cá chép để chế biến những món ngon chăm sóc người bệnh cũng vô cùng thích hợp.

Hạn chế dầu mỡ, bạn có thể đem cá chép hấp với nấm, rau củ hay ngải cứu giúp người bệnh cảm thấy ngon miệng hơn. Trong đó, ngải cứu cũng là một trong những phương thuốc tốt để chữa trị cảm cúm hiệu quả.

Gà hầm

Gà hầm với sâm, ngải cứu hay bào ngư thì cơ thể có suy nhược cỡ nào cũng sẽ nhanh chóng lấy lại sức khỏe đó, vì nguyên liệu bổ dưỡng.

Thịt gà được hầm mềm ngọt, mùi thơm phức nêm nếm gia vị vừa phải giúp cho cả nhà bạn sẽ có một món ngon bổ dưỡng, hay cả người bệnh cũng sẽ cảm thấy ngon miệng và thèm ăn hơn.

Bò hầm nấm

Món bò hầm nấm cũng là một món ăn giàu dinh dưỡng để bạn trổ tài. Thịt bò được hầm mềm ngọt, kết hợp với nấm và cà rốt đầy dinh dưỡng, phần nước hầm có vị thanh thanh ngọt ngọt vô cùng dễ ăn.

Đây cũng sẽ là một món phù hợp cho những người bệnh, giúp phục hồi sức khỏe nhanh chóng và lại vô cùng bổ dưỡng.

Yến chưng

Một trong những món ăn bổ dưỡng nhưng cũng khá là đắt đỏ mà bạn có thể nghĩ ngay đến chính là yến chưng. Tổ yến được chưng với đường phèn, táo đỏ, hạt sen hay lê thơm lừng.

Khi ăn cảm nhận được vị ngọt tạo thêm mùi thơm với lá dứa hoặc bạn có thể cho thêm ít gừng vào, sợi yến mềm chắc chắn thử một lần sẽ khiến bạn ghiền luôn đó.

Thông thường đây sẽ là một sự lựa chọn thích hợp để chăm sóc người bệnh, hơn nữa tuy giá thành khá đắt nhưng tổ yến được xem là thần dược tuyệt vời cho sức khỏe.

Chân giò hầm

Các loại đậu hay táo đỏ, hạt sen luôn đem lại giá trị dinh dưỡng cao, đặc biệt những món ăn sử dụng nguyên liệu này cũng được lựa chọn để hồi phục sức khỏe cho người bệnh nhanh chóng.

Đây không chỉ là món ăn bồi bổ cho người bệnh mà còn có thể cho vào thực đơn gia đình mình giúp bổ sung dinh dưỡng hơn.

Thử ngay chân giò hầm với táo đỏ hạt sen, hay hầm với đậu nhé, thơm ngon và hấp dẫn vô cùng. Đây không chỉ là món ăn bồi bổ cho người bệnh mà còn có thể cho vào thực đơn gia đình mình giúp bổ sung dinh dưỡng hơn.

GĐXH - Với người đau vai gáy, chế độ dinh dưỡng phù hợp sẽ hỗ trợ điều trị bệnh hiệu quả, khắc phục những cơn đau và tăng cường sự linh hoạt cho vùng cổ, vai, gáy.

GĐXH - Xây dựng thực đơn cho người ung thư vòm họng cần tuân thủ nguyên tắc: lỏng, mềm, dễ tiêu và giàu năng lượng. Dưới đây là những gợi ý cụ thể để đa dạng hóa bữa ăn hàng ngày.

