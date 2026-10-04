Những sai lầm khiến nồi cơm điện giá đắt đỏ vẫn rất nhanh hỏng

Những lỗi mắc phải khiến nồi cơm nhanh hỏng

Vị trí đặt nồi chưa đúng

Theo VTC News, bạn cần đảm bảo việc đặt ruột nồi cơm điện khớp với vị trí của nó để đáy nồi được tiếp xúc tối đa với rơ le nhiệt. Nếᴜ rờ le nhiệt tiếp xúc không đều, cơm sẽ bên sống bên chín và rờ le nhiệt cũng nhanh hỏng.

Hãy đặt nồi nấu bằng 2 tay, sau đó xoay nhẹ 2 bên để mặt nồi và rơ le được tiếp xúc đồng đều. Ngoài ra, chú ý dàn đều gạo trong nồi để cơm được chín đều và ngon hơn.

Cho gạo trực tiếp vào nồi rồi vo

Vì tính thuận tiện nên đa số các bà nội trợ vo gạo trực tiếp trong nồi. Quá trình này gây ra các vết xước, về lâu dài sẽ làm hỏng công dụng chống dính của nồi.

Ngoài ra, các nhà nghiên cứu đã xác nhận, khi lớp chống dính bị mất đi, sức khỏe của người ăn cơm nấu bằng nồi điện này có nguy cơ bị ảnh hưởng do các chất độc hại từ lớp chống dính và lớp kim loại của nồi. Vì νậy, hãy νo gạo trong bát lớn hoặc rá tɾước khi cho chúng νào nồi nấu.

Nhấn nút "cook" nhiềᴜ lần

Để hâm nóng cơm hoặc muốn tạo lớp cơm cháy dưới đáy nồi, người nấu thường lạm dụng việc nhấn nút "cook" vì nó có thể giúp nồi được làm nóng tới mức nhiệt như ý.

Vì tính thuận tiện nên đa số các bà nội trợ vo gạo trực tiếp trong nồi. Quá trình này gây ra các vết xước, về lâu dài sẽ làm hỏng công dụng chống dính của nồi.

Thao tác này tác động trực tiếp lên rờ le nhiệt, làm chai cảm biến nhiệt, khiến nồi nấu dễ nhảy nút sớm, cơm hay bị sượng và nồi nhanh hỏng. Muốn nồi cơm điện bền, tốt nhất chỉ nên dùng nồi để nấu cơm và đừng nhấn nút "cook" nhiềᴜ lần.

Đặt lòng nồi còn nước vào thân nồi

Trước khi nấu cơm, bạn cần phải rửa sạch phần ruột nuồi. Sau khi cho gạo và nước, không ít người đặt ngay phần ruột nồi còn ướt vào thân nồi rồi cắm điện. Nước, hạt gạo hoặc cặn bẩn còn sót lại ở đáy có thể làm ảnh hưởng đến sự tiếp xúc giữa lòng nồi và bộ phận gia nhiệt.

Việc này lặp đi lặp lại sẽ khiến khu vực tiếp xúc bám nhiều cặn bẩn hơn và việc làm sạch càng khó khăn hơn. Do đó, sau khi rửa phần ruột nồi, bạn cần lau sạch và khô ráo rồi mới đặt vào thân nồi.

Bí quyết để nồi cơm điện vừa sạch sẽ vừa tiết kiệm điện

Vệ sinh van thoát hơi: Thông tin trên VOV, đây là một trong những nơi bẩn nhất và dễ tích tụ vi khuẩn nhất của nồi cơm điện. Van thoát hơi vừa là nơi hứng bọt cơm trào lên khi nấu, vừa đẩy hơi nước dư thừa trong nồi ra ngoài. Lâu ngày, chúng dễ bị cáu bẩn thành các mảng bám màu vàng.

Với các mảng bám rời, hạt cơm... bị kẹt bạn có thể úp nồi xuống, lắc nhẹ để chúng rơi ra.

Mỗi loại nồi cơm khác nhau sẽ có thiết kế van khác nhau, có loại dễ tháo nhưng cũng có loại khá khó để vệ sinh, vì vậy hãy đọc hướng dẫn sử dụng hoặc hỏi kỹ nhân viên bán hàng để biết cách tháo chúng một cách dễ dàng.

Vệ sinh phần mặt trong của vỏ nồi: Phần thân trong của nồi cơm điện (chỗ đặt ruột nồi) là nơi thường tích tụ các hạt cơm rơi vãi và có thể là các mảng bọt cơm bị trào trong quá trình nấu. Nếu không được vệ sinh sạch sẽ, chúng có thể tích tụ thành vết bẩn và gây cháy khét khi nấu cơm. Do phần khe này nhỏ và khá khó để vệ sinh nên bạn có thể dùng các loại khăn nhỏ, miếng bọt biển làm ẩm để lau. Với các mảng bám rời, hạt cơm... bị kẹt bạn có thể úp nồi xuống, lắc nhẹ để chúng rơi ra.

Ngoài ra bạn cũng nên chú ý cọ sạch bên trên và dưới nắp, vệ sinh cả phần gioăng cao su trong nồi cơm. Một số loại nồi cơm điện sẽ có phần nắp trong liền vào nắp nồi, không thể tháo rời, vậy hãy dùng khăn ẩm lau sạch và lau lại bằng khăn khô.

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