Mẹo tẩy sạch vết ố vàng trên tách trà, cốc sứ bằng nguyên liệu tại nhà

Nguyên nhân

Các vết ố vàng trên ly sứ thường là kết quả của mảng cặn và bã nhờn tích tụ qua một thời gian sử dụng. Các nguyên nhân chính gây ra vết ố vàng trên ly sứ bao gồm:

Cà phê và trà: Cà phê, trà và các đồ uống có chất tạo màu có thể tạo ra mảng cặn tác động lên bề mặt ly sứ, gây ra các vết ố vàng.

Sử dụng lâu ngày: Việc sử dụng ly sứ trong thời gian dài có thể dẫn đến tích tụ bã nhờn và mảng cặn trên bề mặt.

Không làm sạch ly ngay sau khi sử dụng: Không rửa sạch ly sứ ngay sau khi sử dụng có thể làm cho các vết ố và bã nhờn cứng lại trên bề mặt.

Mẹo tẩy rửa ly sứ nhanh và sạch

Dùng baking soda

Rửa ly sứ bằng nước sạch để loại bỏ dơ bẩn từ bề mặt ly. Rắc một lượng baking soda lên mặt ngoài và trong của ly sứ. Đảm bảo phủ đều nhưng không cần quá nhiều.

Sau khi chà xát, rửa ly sứ lại bằng nước sạch để loại bỏ baking soda cùng với phần cặn bẩn. Kiểm tra ly sứ để đảm bảo không còn vết bẩn nào còn lại.

Để yên ly sứ trong vài phút cho baking soda có thời gian tác động lên vết bẩn. Sử dụng khăn vải mềm, cọ mềm hoặc miếng xốp, nhẹ nhàng chà xát bề mặt ngoài và trong của ly sứ. Chú ý không nên tạo quá nhiều áp lực để tránh làm hỏng ly.

Sau khi chà xát, rửa ly sứ lại bằng nước sạch để loại bỏ baking soda cùng với phần cặn bẩn. Kiểm tra ly sứ để đảm bảo không còn vết bẩn nào còn lại. Nếu cần thiết, bạn có thể lặp lại quy trình trên cho các vết bẩn còn khó loại bỏ.

Dùng muối và giấm

Trộn đều 1 ít muối và giấm với nhau theo tỉ lệ 1:1 để tạo ra hỗn hợp tẩy. Dùng khăn vải thấm hỗn hợp tẩy muối và giấm, sau đó chà lên bề mặt của ly sứ bẩn. Sau đó bắt đầu chà xát nhẹ nhàng và theo từng vùng.

Lặp lại việc thấm hỗn hợp tẩy và chà xát nhiều lần trong khoảng 5 phút. Điều này giúp cho hỗn hợp có thời gian tác động lên vết bẩn và loại bỏ chúng. Rửa sạch ly sứ bằng nước sạch để loại bỏ hỗn hợp tẩy cùng với vết bẩn.

Dùng chanh

Vắt nửa quả chanh để thu được nước cốt chanh. Đổ nước cốt chanh đã vắt vào ly sứ. Sau đó, đổ nước sôi vào ly để lấp đầy ly. Nước cốt chanh cùng nước sôi sẽ tác động để loại bỏ vết bẩn và vết ố trên bề mặt ly.

Rửa sạch ly sứ bằng nước sạch để loại bỏ tạp chất và cặn còn lại từ nước cốt chanh và nước sôi.

Để ly sứ trong vài tiếng hoặc qua đêm để cho nước cốt chanh và nước sôi có thời gian tác động lên bề mặt ly.

Sau thời gian ngâm, bạn sử dụng bàn chải mềm hoặc khăn vải mềm để súc rửa nhẹ nhàng bề mặt ly. Chanh và nước sôi đã làm mềm vết bẩn và vết ố, giúp chúng dễ dàng bong ra. Rửa sạch ly sứ bằng nước sạch để loại bỏ tạp chất và cặn còn lại từ nước cốt chanh và nước sôi.

Dùng muối hột và nước rửa chén

Cho một ít muối hột vào ly sứ. Thêm nước có pha nước rửa chén vào ly sứ, đổ đầy ly. Hỗn hợp này sẽ tạo nên môi trường tẩy rửa hiệu quả.

Lắc đều ly để muối hột và nước rửa chén kết hợp. Để ly sứ ngâm trong vài tiếng hoặc qua đêm để hỗn hợp tác động lên vết bẩn. Sau thời gian ngâm, bạn rửa ly sứ sơ qua bằng nước để loại bỏ hỗn hợp tẩy cùng với vết bẩn.

Dùng bã cà phê

Đầu tiên, bạn cần chuẩn bị một ít bã cà phê. Bạn có thể sấy khô bã cà phê để sử dụng. Đặt bã cà phê lên bề mặt của ly sứ. Bạn sử dụng đủ lượng bã cà phê để có thể che phủ vùng bẩn hoặc vết ố mà bạn muốn làm sạch.

Bã cà phê có khả năng tác động như một chất tẩy rửa nhẹ nhàng và loại bỏ vết bẩn.

Bạn sử dụng khăn mềm, chà xát nhẹ nhàng bã cà phê trên bề mặt ly sứ. Bã cà phê có khả năng tác động như một chất tẩy rửa nhẹ nhàng và loại bỏ vết bẩn. Rửa sạch ly sứ bằng nước để loại bỏ bã cà phê cùng với vết bẩn đã được tách ra.

Một số lưu ý khi sử dụng để ly không bị ố vàng

Rửa ngay sau khi sử dụng: Rửa sạch ly sứ ngay sau khi sử dụng để loại bỏ dấu vết và mảng cặn thức ăn hoặc đồ uống. Đừng để chúng tích tụ lâu trên bề mặt ly.

Thường xuyên làm vệ sinh: Thực hiện làm vệ sinh định kỳ bằng các phương pháp tự nhiên như sử dụng bã cà phê, men bột mì hoặc kem đánh răng để loại bỏ dấu vết và mảng cặn.

Lưu ý với thực phẩm màu đậm: Các thực phẩm và đồ uống màu đậm như cà phê, rượu vang đỏ, nước cốt cà rốt có thể gây mất màu cho ly sứ, và bạn nên hạn chế sử dụng trực tiếp lên ly sứ trắng.

Sử dụng đúng cách: Theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất, bạn tránh sử dụng ly sứ trong các điều kiện mà nó không thể chịu đựng, chẳng hạn như sử dụng trong lò vi sóng.

Mẹo vệ sinh lò nướng bằng hơi nước tại nhà chỉ với 4 bước sạch như mới GĐXH - Vệ sinh lò nướng là công việc khiến nhiều người ngại bắt tay vào vì mất thời gian và tốn công chà rửa. Tuy nhiên, nếu thực hiện đúng cách, vệ sinh lò nướng bằng hơi nước có thể trở thành giải pháp đơn giản, an toàn và dễ áp dụng.