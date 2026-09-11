Làm mẹ đơn thân ở tuổi 22, mỹ nhân Vbiz được thiếu gia Vĩnh Long si mê, giờ sống trong biệt phủ nghỉ dưỡng 12.000 m2
GĐXH - Mỹ nhân Việt này được chồng thiếu gia cưng chiều hết mực.
Cũng trên Thanh Niên Việt cho biết, sau khi kết hôn, cô cùng chồng về miền Tây sinh sống. Thời gian gần đây, chồng Quỳnh Lương nâng cấp nơi ở thành khu nhà vườn không khác gì nơi nghỉ dưỡng có diện tích lên đến 12.000 m2. Không gian được xây dựng theo hướng quy mô, sang trọng và cũng trở thành nơi Quỳnh Lương cùng gia đình sinh sống.
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