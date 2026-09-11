Làm mẹ đơn thân ở tuổi 22, mỹ nhân Vbiz được thiếu gia Vĩnh Long si mê, giờ sống trong biệt phủ nghỉ dưỡng 12.000 m2

Phía sau hình ảnh một nữ diễn viên trẻ trung, xinh đẹp là hành trình đời tư không ít thăng trầm. Trong một chương trình, nữ diễn viên tiết lộ cô mang thai con đầu lòng khi mới 18 tuổi. Tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân này không quá hạnh phúc vì có mâu thuẫn với chồng. Nữ diễn viên từng chia sẻ: "Khi con được 1 tháng tuổi, tôi bị trầm cảm. Tôi sợ nhìn thấy ảnh cưới đến nỗi nhiều lúc phải lấy khăn tắm che chúng lại". Đến năm 2017, Quỳnh Lương quyết định rời khỏi cuộc hôn nhân và bắt đầu hành trình làm mẹ đơn thân. Thời điểm chưa có chỗ đứng trong showbiz, cô từng trải qua nhiều công việc như phát tờ rơi, bán hàng, làm PG trong siêu thị để kiếm tiền chăm sóc con trai. Vừa mưu sinh, vừa một mình gánh vác chuyện nuôi con khi tuổi đời còn trẻ, những năm tháng nhiều biến động cũng khiến Quỳnh Lương dần trở nên mạnh mẽ, độc lập và trưởng thành hơn. Thanh Niên Việt cho biết.