Những con giáp rất may mắn trong tháng mới và việc cần làm ngay để chiêu tài, đón may mắn, tài lộc

Đón tháng mới với mùa Trung thu

Tháng 8 âm lịch trời cao và nắng dịu hơn. Buổi tối đã có những làn gió thu man mát. Tháng mới cũng bước vào mùa chuẩn bị đón Trung thu mà trẻ nhỏ rất thích - bởi trẻ được đi rước đèn, múa lân, được ăn bánh nướng bánh dẻo, những món hoa quả ngon chỉ rằm Trung thu mới có.

Ngay mùng Một tháng 8 âm lịch, nhà nhà giữ nếp bày lễ, thắp hương trên ban thờ gia tiên theo tục lệ. Rồi nhắc nhau tháng mới tới, hãy thành tâm nguyện cầu quốc thái dân an, gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc, làm ăn hưng vượng, trân trọng những người quanh mình...

Thực hư đặt đồ phong thủy trong nhà 'đuổi đờm chữa ho' GĐXH - Một số người tính đặt đồ phong thủy trong nhà để 'đuổi đàm - đờm'. Nhà ở tương tự cơ thể con người, khi lưu thông khí sẽ tạo cảm giác dễ chịu. Nhưng nếu dòng khí tắc nghẽn sáng ra hay vướng cổ họng, bụng đầy, người nặng, ăn không ngon, khó tỉnh giấc...

Theo cách tính giờ truyền thống thì mùng Một tháng 8 âm lịch giờ đẹp lên hương là:

- Giờ Mão - từ 5 - 7 giờ sáng.



Nếu bỏ lỡ khung giờ đẹp buổi sáng thì gia chủ cũng không quá lo lắng, vì quan trọng vẫn là sự thành kính và tùy thuộc nếp sinh hoạt của mỗi nhà.

Thời điểm này không gian còn yên tĩnh, mát lành, mọi người chưa bị cuốn vào guồng sống ngày mới. Lễ vật thắp hương mùng Một hàng tháng không cầu kỳ, miễn sạch sẽ thể hiện được lòng kính trọng. Việc thắp hương là khoảng dừng rất ngắn giữa cuộc sống bận rộn. Chắp tay trước ban thờ tưởng nhớ gia tiên, rồi tự nhắc mình tháng này cố gắng sống tốt hơn đã là một niệm đẹp.

Dâng hương là nghi lễ, đáng quý nằm ở lòng biết ơn và cách mỗi người giữ gìn nếp nhà. Một ban thờ sạch sẽ, một bình hoa tươi, một chén nước trong và con cháu chú tâm đứng trước ban thờ bái gia tiên với tâm thế an yên, thành kính đã đủ cho một ngày đầu tháng bình an.

Sắp đĩa hoa quả lên ban thờ sạch sẽ, một bình hoa tươi, một chén nước trong và con cháu chú bái trước ban thờ bái gia tiên với tâm thế thành kính đã mở đầu cho tháng mới bình an. Ảnh internet

Nên cầu gì ngày đầu tháng?

Với người kinh doanh, mùng Một mở đầu tháng mới thường dâng hương và cầu mong công việc thuận lợi, khách hàng tin tưởng, buôn bán hanh thông. Nhưng lời cầu nguyện thiết thực hơn là mong mình có đủ sáng suốt để làm ăn tươi tốt, may mắn, giữ chữ tín và biết nắm bắt cơ hội. Bởi vì, tiền bạc không tự nhiên mà đến. Một cửa hàng có nhiều khách quen là nhờ chất lượng hàng hóa, cách phục vụ và hậu mãi tốt, biết gây dựng chữ "tín" từng ngày với mong muốn làm ăn được lâu dài. Tài lộc có thể đến từ việc rất nhỏ như giữ đúng lời hứa với khách, trả món nợ đúng hẹn, không bán hàng gian dối, hay đơn giản là biết cảm ơn một người đã giúp mình lúc khó khăn.

Hãy nhớ, thắp hương có thể khấn nguyện, còn biến điều mong muốn thành hiện thực vẫn phải bằng chính bàn tay, khối óc và đạo đức sống của mỗi người.

Thắp hương có thể khấn nguyện, còn biến điều mong muốn thành hiện thực vẫn phải bằng chính bàn tay, khối óc và đạo đức sống của mỗi người. Ảnh internet

Nhiều tuổi con giáp may mắn trong tháng mới

Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Hoàng, tháng 8 âm lịch năm nay có nhiều nét thuận lợi - nhất là với học sinh, sinh viên, những người ham hiểu biết. Ông phân loại:

Nhóm may mắn (nhóm tiệm cát) gồm: Những người sinh năm Kỷ, Bính, Tân, Đinh, Canh và các tuổi Sửu, Dần, Tỵ, Ngọ, Dậu, Tuất.

Nhóm dễ phiền gồm: Những người sinh năm Ất, Mậu, Quý và các tuổi Mão, Thìn.

Những người sinh vào các năm còn lại không có xu hướng rõ ràng, và còn phụ thuộc vào tổ hợp ngày giờ sinh. Mỗi người có thể tham khảo cách nhìn phong thủy riêng, nhưng không nên xem đó là sự khẳng định chắc chắn về vận mệnh.

Khởi lộc chiêu tài đầu tháng mới

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Hoàng đưa ra một số cách “chiêu khởi Tài Thần”, mong muốn cải thiện tài chính trong tháng 8 âm lịch:

- Đặt cây hoa trắng ở phía Tây;

- Mở cổng phía Bắc;

- Tạo thủy ở Đông Nam.

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Hoàng có quan niệm riêng là dùng thẻ Thiên Phúc đặt vào két, ví để cầu tài lộc, chiêu tài cho tháng mới. Nhưng với đời sống hiện đại, điều quan trọng là mỗi người chủ động trong công việc, tài chính và những quyết định của mình.

Chắp tay trước ban thờ tưởng nhớ gia tiên, rồi tự nhắc mình tháng này cố gắng sống tốt hơn đã là một niệm đẹp. Ảnh internet

Vài nét về tháng mới Đinh Dậu

Tháng 8 là tháng Đinh Dậu, là tháng Trung thu. Theo lý giải của chuyên gia phong thủy Nguyễn Hoàng: “Đinh” trên trời là trăng ngà, dưới đất là lửa ấm; “Dậu” là tiếng chuông, gần Tuất là chỗ cổng Trời cửa Phật. Từ đó ông cho rằng Đinh Dậu là một tháng lành, gắn với ý niệm được ban phước.

Theo đó, Hỏa lệnh của năm, của vận, gặp đúng tháng “Chuông Ngà” sẽ mở ánh đăng quang, soi chiếu vào “Tâm – Tuệ” của những người dưỡng nuôi chí hướng - ưu tiên học sinh, sinh viên và những người ham hiểu biết, đủ tâm đức. Và cũng theo quan niệm phong thủy riêng của ông, nhà có con cháu đang đi học, chuẩn bị thi hãy đặt thẻ Thiên Quang trên bàn học, bàn làm việc, góc Văn Xương, cặp sách sẽ góp phần thúc đẩy phát triển trí não, nhân tâm, hỗ trợ tiến trình đăng khoa, danh lộ.

Khép tháng cô hồn với những điều chưa vui nhẹ nhàng. Mở tháng mới bằng ngôi nhà gọn thoáng, sự tỉnh táo và tấm lòng biết ơn... - đó là cách đón tài lộc thiết thực nhất. Mùa Trung thu bắt đầu từ những điều rất nhỏ: Thắp hương xong có thể dọn lại bếp, mở hết các cửa đón nắng mới, gọi điện hỏi thăm và chúc cha mẹ vui khỏe. Rồi hãy ngồi xuống lập lại kế hoạch bỏ dở tháng trước... Những điều rất nhỏ đó sẽ giúp bạn cảm giác bình yên, biết ơn những người xung quanh, trân trọng những gì đang có, mong sống tốt hơn trong tháng mới...