Những trận mưa lớn ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sắp kết thúc?

Dự báo thời tiết hôm nay các khu vực trên cả nước

Theo dự báo thời tiết, mưa lớn ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể kéo dài đến trưa nay.

Nguyên nhân do dải hội tụ nhiệt đới vắt qua khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cùng với đới gió Đông trên cao vẫn hoạt động mạnh. Cả hai hình thế này đều tạo đà cho mây dông phát triển và trút mưa xuống.

Khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Lào Cai, Thanh Hóa là những nơi có mưa to từ 50-100mm. Cảnh báo có những điểm mưa rất to với lượng mưa trên 200mm.

Mưa trên nền đất đá đã ngấm no nước có thể xảy ra sạt lở, lũ quét hay ngập úng.

Khu vực từ Quảng Trị đến Lâm Đồng và Nam Bộ cũng có mưa dông trong chiều và tối nay. Cục bộ có những điểm mưa to trên 80mm, nguy cơ xảy ra ngập úng kèm theo đó là lốc sét, gió giật mạnh.

Cũng theo dự báo của cơ quan khí tượng, vùng áp thấp ở vùng biển phía Đông của Philippines dự báo hôm nay sẽ đi vào Biển Đông; có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới khiến cho sóng gió trên nhiều vùng biển nước ta sẽ mạnh lên.

Vì sao bão số 5 vào miền Trung nhưng Hà Nội lại có cường suất mưa rất lớn? GĐXH - Vì sao bão số 5 vào miền Trung nhưng Hà Nội lại có cường suất mưa rất lớn? Chuyên gia về khí tượng, thời tiết lý giải nguyên nhân này.

Theo dự báo thời tiết, mưa lớn còn tiếp diễn khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ảnh minh họa: QĐND

Thời tiết Hà Nội hôm nay

Theo dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; từ chiều mưa lớn giảm dần. Gió Đông Nam đến Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-29 độ.

Dự báo thời tiết hôm nay tại các khu vực trên cả nước

Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ.

Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng vùng đồng bằng và ven biển có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to; từ chiều mưa lớn giảm dần. Gió Đông Nam đến Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ.

Thời tiết khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ.

Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Thời tiết khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Thời tiết TPHCM: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-32 độ.