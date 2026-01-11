Quảng Ninh: Xác minh thông tin nuôi dưỡng trẻ em chưa phù hợp ở chùa Cẩm La

Thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ninh, địa phương vừa có văn bản chỉ đạo gửi Công an tỉnh, Sở Y tế, UBND các xã phường và đặc khu về việc tiếp tục kiểm tra hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em của các cơ sở trợ giúp xã hội, tổ chức, cá nhân, quỹ từ thiện.

Văn bản nêu rõ, hiện nay trên mạng xã hội đang phản ánh về một số em nhỏ đang được nuôi dưỡng tại chùa Cẩm La (phường Phong Cốc) chưa phù hợp. Đặc biệt trong hoạt động nhận quyên góp, từ thiện để nuôi trẻ nhỏ đang sống tại chùa.

Hình ảnh liên quan trẻ em được nuôi dưỡng ở chùa Cẩm La lan truyền trên mạng xã hội.

Tỉnh Quảng Ninh đề nghị chính quyền phường Phong Cốc và Sở Y tế tổ chức kiểm tra, xác minh thông tin được phản ánh trên để hướng dẫn, đảm bảo việc chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em đúng các quy định hiện hành của pháp luật. Đồng thời, đưa trẻ em về nuôi dưỡng tại Trung tâm trợ giúp xã hội tỉnh Quảng Ninh do Sở Y tế quản lý để đảm bảo chăm sóc tuyệt đối an toàn và tốt nhất cho trẻ, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh trước ngày 15/1.

Liên quan đến vụ việc tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà , UBND tỉnh Quảng Ninh giao Công an tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tiếp tục khẩn trương điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các hành vi sai phạm có liên quan.

Sở Y tế, UBND phường An Sinh phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng liên quan trong quá trình điều tra, xử lý nghiêm các hành vi sai phạm. Kiểm điểm, làm rõ, xử lý theo trách nhiệm và quy định của các tập thể và cá nhân có liên quan đến vụ việc trên.

Bị can Nguyễn Văn Hải - Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà liên quan vụ học sinh P.H.N tử vong sau 2 ngày nhập học.

Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu chính quyền các xã, phường, đặc khu tăng cường thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn, theo dõi, giám sát các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp cho trẻ em và các nhóm đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương tại cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em của các cơ sở trợ giúp xã hội, các tổ chức, cá nhân, quỹ từ thiện.

Đồng thời tiếp tục kiểm tra thực tế mọi hoạt động của các cơ sở trên, thực hiện biện pháp tạm đình chỉ, thu hồi giấy phép hoạt động đối với các trường hợp vi phạm.

Trước đó, Báo Sức khỏe và Đời sống đã đưa tin, ngày 23/12/2025, trong quá trình sinh hoạt, lao động tại khu vực đồi Trại Lốc, học viên P.H.N (SN 2008, trú tại phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh) xảy ra mâu thuẫn với một số người tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà (phường An Sinh). Sau đó, học viên N. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Đông Triều. Đến chiều cùng ngày, nạn nhân được đưa về gia đình và sau đó đó tử vong. Ngày 5/1/2026, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Cố ý gây thương tích" xảy ra tại Trung tâm công tác xã hội Hải Hà; đồng thời khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hải - Giám đốc Trung tâm, cùng 9 người khác có liên quan đến vụ việc học viên P.H.N tử vong.



