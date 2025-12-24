Những trang sức phối đồ thời trang tỏa sáng mùa Noel, lễ Tết, thu hút may mắn tài lộc đầu năm mới

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Trang sức Noel và lễ Tết: Tinh giản nhưng không đơn điệu

Dịp Noel và lễ tết nhu cầu gặp gỡ, tiệc tùng, sum họp và khởi đầu mới rất sôi động. Đầu tiên, trang phục được chăm chút kỹ lưỡng tỉ mỉ. Kế đó, những món trang sức đi kèm là yếu tố quyết định tổng thể sao cho phong thái có "đủ sang" hay không!

Trang sức mùa Noel và lễ Tết cần đáp ứng các yếu tố:

- Dễ phối với nhiều kiểu trang phục;

- Phù hợp cả ngày thường lẫn dịp đặc biệt;

- Mang lại cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái cho người đeo.

Do đó, các món trang sức có thiết kế mảnh, gọn, ánh kim dịu và kiểu dáng mềm mại ngày càng được ưa chuộng. Đồng thời, những sợi dây chuyền mảnh, nhẫn trơn, bông tai nhỏ gọn trở thành lựa chọn phổ biến, được ưa chuộng là các mẫu có:

- Thiết kế tối giản giúp tôn gương mặt, không "lấn át" trang phục và phù hợp nhiều độ tuổi.

- Ánh kim ấm áp.

- Màu vàng nhạt, trắng ngọc, ánh champagne, ánh hồng nhẹ... là những màu mang lại cảm giác ấm áp, phù hợp với không khí mùa Noel và lễ Tết.

- Thiết kế dễ phối đồ. Trang sức có thể đi cùng áo len, váy dạ mùa Noel, và vẫn hài hòa khi kết hợp áo dài, váy áo ngày lễ tết... là ưu tiên hàng đầu.

- Trang sức có tính linh hoạt, giúp người sử dụng lâu dài, không bị đóng khung trong một dịp.

Trang sức vàng luôn gắn với hình ảnh sung túc và bền vững. Ảnh internet.

Trang sức vàng – lựa chọn tốt dịp Noel, lễ Tết

Trong văn hóa Á Đông, trang sức vàng luôn gắn với hình ảnh sung túc và bền vững. Dịp Noel và lễ tết trang sức vàng được yêu thích ngoài giá trị vật chất, còn bởi cảm giác ấm áp và an tâm mà nó mang lại. Được lựa chọn nhiều là:

- Nhẫn vàng trơn hoặc chạm khắc nhẹ.

- Dây chuyền vàng mảnh.

- Vòng tay vàng thiết kế thanh lịch.

Các thiết kế này vừa dễ đeo hằng ngày, vừa đủ trang trọng cho những buổi gặp mặt đầu năm.

Trang sức ngọc trai là biểu tượng của sự thanh lịch và tinh tế, cảm giác nhẹ nhàng, phù hợp với không khí đoàn viên và khởi đầu mới. Ảnh internet.

Ngọc trai – vẻ đẹp dịu dàng cho những ngày sum vầy

Ngọc trai là biểu tượng của sự thanh lịch và tinh tế. Trong mùa Noel và lễ Tết, trang sức ngọc trai mang lại cảm giác nhẹ nhàng, phù hợp với không khí đoàn viên và khởi đầu mới.

Bông tai ngọc trai, dây chuyền ngọc trai, vòng tay ngọc trai... rất dễ phối cùng áo dài, váy xuân hoặc trang phục tông sáng. Đây cũng là món quà được nhiều người lựa chọn làm quà tặng để gửi gắm lời chúc an lành đến người thân.

Trang sức truyền thống – hiện đại hóa để dễ ứng dụng

Thay vì những món trang sức nặng tính biểu tượng, ngày nay ưu tiên cách điệu nhẹ, giữ được tinh thần văn hóa nhưng vẫn phù hợp nhịp sống hiện đại. Các chi tiết lấy cảm hứng từ linh vật, hoa văn truyền thống, hình dáng tròn đầy thiết kế tinh tế, nhỏ gọn. Những điểm nhấn này giúp trang sức trở nên dễ đeo, gần gũi, không tạo cảm giác quá lễ nghi.

Chọn trang sức ưu tiên các món khi đeo khiến bạn thấy đẹp, thoải mái và thu hút ánh nhìn. Ảnh internet.

Trang sức đẹp nhất khi người đeo tự tin, thoải mái

Bên cạnh yếu tố thẩm mỹ, việc chọn trang sức dịp Noel, lễ Tết cần chú ý đến cảm giác khi sử dụng. Những món trang sức ngoài đẹp, cần giúp người đeo cảm thấy tự tin và dễ chịu. Sau đây là một số nguyên tắc đơn giản nhưng hiệu quả khi đeo trang sức:

- Ưu tiên món trang sức khiến bạn thấy thoải mái khi đeo.

- Không đeo quá nhiều trang sức cùng lúc.

- Chọn màu sắc hài hòa với làn da và trang phục.

- Tránh chọn trang sức chạy theo tin đồn, hoặc xu hướng không phù hợp với bản thân.

Trang sức Noel và lễ tết tập trung vào sự lấp lánh, màu sắc lễ hội, biểu tượng may mắn... tôn lên vẻ ngoài rạng rỡ, sang trọng. Ảnh internet.

Mẹo phối trang sức với đồ thời trang mùa lễ hội

Trang sức phối hợp với trang phục

Chọn trang sức phù hợp với phong cách. màu sắc trang phục mới tạo được sự hài hòa cho tổng thể. Ví dụ: Trang sức vàng hợp với áo dài đỏ truyền thống ngày Tết.

Trang sức phối hợp với phong cách

- Thích cổ điển thì ưu tiên các mẫu vàng trơn, đính đá đơn giản, tinh tế, dễ phối với áo dài.

- Thích năng động, hiện đại: Chọn lắc tay vàng, nhẫn khắc tạo dấu ấn cá nhân, trẻ trung, hiện đại.

Tạo điểm nhấn

Trang phục cầu kỳ: Hãy sử dụng trang sức vừa phải.

Trang phục đơn giản: Cần dùng trang sức lấp lánh để nổi bật .

Cân bằng phụ kiện: Đảm bảo trang sức hòa hợp với các phụ kiện khác như túi xách hay giày dép để có vẻ ngoài hoàn hảo nhất.

Trang sức Noel và lễ tết tập trung vào sự lấp lánh, màu sắc lễ hội, biểu tượng may mắn... tôn lên vẻ ngoài rạng rỡ, sang trọng. Một bộ trang sức tinh tế, hài hòa với trang phục, ý nghĩa đẹp, dùng lâu dài, có ý nghĩa tích cực, thoải mái khi đeo... đang trở thành điểm nhấn giúp phái đẹp tỏa sáng mùa lễ hội, tự tin bước vào năm mới.

Trang sức cho Noel Chọn các màu sắc, họa tiết đặc trưng (cây thông Noel, vòng nguyệt quế, ông già Noel, hay người tuyết (dạng charm, hoa tai, mặt dây chuyền) tạo điểm nhấn vui tươi và ấm áp rất phổ biến. Trang sức kết hợp đá quý có màu sắc lễ hội như đỏ ruby, xanh ngọc lục bảo, và trắng lấp lánh - tạo không khí thân mật, ấm áp. Trang sức kim loại và đá quý vàng trắng, kim cương (hoặc đá cubic zirconia) tạo vẻ sang trọng, lấp lánh trong các buổi tiệc đêm. Sắc trắng cảm nhận mùa đông se lạnh, tinh tế. Trang sức cho Tết Nguyên đán Tết Nguyên đán gắn liền với những mong ước về sự may mắn, tài lộc trong năm mới: - Trang sức vàng được ưa chuộng vì tượng trưng cho sự thịnh vượng, may mắn (ưu tiên các mẫu vàng 18k, 24k). - Đá quý và ngọc trai biểu tượng của sự sang trọng, viên mãn. - Trang sức kim cương đẹp quý phái, đẳng cấp, hợp diện mùa lễ Tết.





