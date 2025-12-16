44 tuổi chưa kết hôn nhưng 'họa mi tóc nâu' quê Đà Nẵng vẫn 'hack tuổi' với sắc vóc đẹp

Theo Mỹ Tâm, trong một giờ tập nhảy dance thông thường có thể giảm từ 400cal đến 800cal tùy thể loại. Thậm chí, đối với Dance Kpop bạn hoàn toàn có thể giảm từ 500 calo đến 700 calo trong một giờ cháy hết mình cùng vũ đạo và âm nhạc. Hơn nữa, các chuyển động của vũ đạo nữ mềm mại hơn thiên về sexy dance nên cũng khiến các bạn nữ trở nên uyển chuyển hơn và cơ thể cũng dẻo dai hơn.