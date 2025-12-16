44 tuổi chưa kết hôn nhưng 'họa mi tóc nâu' quê Đà Nẵng vẫn 'hack tuổi' với sắc vóc đẹp
GĐXH - Mỹ Tâm mới đây khiến khán giả phát sốt với nhiều phần trình diễn ấn tượng trong liveshow 'See the light'. Ở tuổi 44, nữ ca sĩ quê Đà Nẵng vẫn giữ được sắc vóc "hack tuổi".
Mỹ Tâm trong hậu trường chuẩn bị cho liveshow "See the light" khiến khán giả bị "hớp hồn" bởi nhan sắc đẹp không tì vết. Cách mix trang phục, phụ kiện cùng kiểu tóc nàng thơ đã khiến cô trẻ trung rất nhiều.
Ảnh: FBNV
