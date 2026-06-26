Ninh Bình: Bắt tạm giam người phụ nữ lừa hơn 559 triệu đồng bằng chiêu 'chạy án'

Ngày 26/6, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Oanh (SN 1977, trú tại số 195 đường Quang Trung, phường Nam Định) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo tài liệu điều tra, do có quen biết anh V.Đ.H (trú tại phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình) và biết vợ anh H đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Nam Định (trước khi sáp nhập) khởi tố, bắt tạm giam để điều tra, Trần Thị Oanh đã đưa ra thông tin gian dối rằng bản thân có nhiều mối quan hệ, có khả năng giúp vợ anh H được tại ngoại và chuyển sang tội danh nhẹ hơn.

Đối tượng Trần Thị Oanh tại cơ quan công an - (ảnh CANB).

Tin lời Oanh, anh H đã nhiều lần giao tiền với tổng số 590 triệu đồng để nhờ "chạy án".

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Oanh không thực hiện được những gì đã cam kết mà sử dụng toàn bộ số tiền vào mục đích cá nhân. Sau nhiều lần bị yêu cầu hoàn trả, Oanh mới trả lại cho anh H 31 triệu đồng, còn chiếm đoạt 559 triệu đồng.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

