Ninh Bình: Đánh sập 'đế chế' ma túy của 'Bún', thu hơn 3,4kg ma túy
GĐXH - Công an tỉnh Ninh Bình vừa triệt phá thành công chuyên án ma túy liên tỉnh quy mô lớn, bắt giữ 94 đối tượng, thu giữ hơn 3,4kg ma túy các loại, hơn 6.400 viên ma túy tổng hợp, 4 khẩu súng, 14 ô tô cùng nhiều tang vật liên quan.
Ngày 29/6, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đấu tranh, triệt phá thành công Chuyên án 822M, bóc gỡ đường dây mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy hoạt động liên tỉnh do Vũ Văn Bốn (tức "Bún", SN 1986, trú tại phố Vĩnh Tiến, phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) cầm đầu. Đặng Văn Dương (SN 1994, trú tại xã Gia Tường, tỉnh Ninh Bình) được xác định là đối tượng chuyên vận chuyển ma túy cho Bốn.
Qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng xác định Vũ Văn Bốn thường xuyên sử dụng các ứng dụng mạng xã hội như Zalo, Facebook, Telegram để liên lạc, giao dịch mua bán ma túy với các đối tượng tại tỉnh Sơn La. Sau đó, Bốn chỉ đạo Đặng Văn Dương trực tiếp lên Sơn La nhận ma túy, vận chuyển về tiêu thụ tại tỉnh Ninh Bình và các địa phương lân cận.
Sau thời gian điều tra, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tại xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình, lực lượng chức năng bắt quả tang Bùi Văn Thuần (SN 1997, trú tại xã Phú Sơn, tỉnh Ninh Bình) điều khiển ô tô chở Đặng Văn Dương vận chuyển 1kg Ketamine và 5.000 viên ma túy tổng hợp đi tiêu thụ.
Cùng thời điểm, các tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ nhiều đối tượng mua ma túy từ Đặng Văn Dương để bán lẻ trên địa bàn tỉnh. Qua khám xét, công an thu giữ hàng trăm gam ma túy đá, hàng trăm viên ma túy tổng hợp, nhiều phương tiện, tài sản, 3 khẩu súng các loại và nhiều tang vật liên quan.
Tiếp tục mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định Vũ Văn Bốn cùng đàn em thân cận là Lê Văn Sơn đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một khách sạn trên địa bàn phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Các mũi công tác đã đồng loạt đột kích, bắt giữ Vũ Văn Bốn, Lê Văn Sơn cùng nhiều đối tượng khác đang sử dụng trái phép chất ma túy.
Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 37 viên thuốc lắc, 16,63 gam Ketamine, 2 xe ô tô và nhiều tài liệu, đồ vật liên quan.
Song song với đó, các mũi trinh sát khác bắt giữ 3 đàn em của Lê Văn Sơn khi đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm hơn 314 gam Ketamine, 309 viên ma túy tổng hợp, 2 xe ô tô, xe mô tô và nhiều tang vật khác.
Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cũng phối hợp với công an các xã, phường trên địa bàn tỉnh bắt giữ 70 đối tượng liên quan đến chuyên án; thu giữ hơn 1.600 gam ma túy, 654 viên ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng ngắn, 5 viên đạn cùng nhiều tang vật khác; đồng thời, phối hợp với công an 21 xã, phường triệu tập, kiểm tra 235 đối tượng thuộc diện quản lý, phát hiện 13 trường hợp dương tính với chất ma túy để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.
Đến nay, lực lượng công an đã bắt giữ tổng cộng 94 đối tượng về các hành vi: mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy; tổ chức, chứa chấp, sử dụng trái phép chất ma túy; che giấu tội phạm và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.
Tổng tang vật thu giữ trong toàn chuyên án gồm hơn 6.400 viên ma túy tổng hợp, hơn 3.420 gam ma túy các loại, 4 khẩu súng, 5 viên đạn, 14 xe ô tô, nhiều xe mô tô, 250 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tài sản, vật chứng liên quan.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.
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