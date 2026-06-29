Vay lãi nặng không có tiền trả, con nợ liền báo công an

Ngày 29/6, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, mới đây Phòng Cảnh sát hình sự đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Lại Sơn Tùng (SN 1992, trú tại khu phố Quang Trung 5A, phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự", quy định tại khoản 2, Điều 201 Bộ luật Hình sự.

Theo tài liệu điều tra, ngày 1/5/2025, anh Q đến nhà Lại Sơn Tùng để vay số tiền 44 triệu đồng và để lại chiếc xe ô tô nhãn hiệu KIA Cerato, BKS 30E-947.xx làm tài sản bảo đảm.

Thực hiện giao dịch, hai bên thỏa thuận mức lãi suất 5.000 đồng/triệu/ngày (tương đương khoảng 182%/năm); tiền lãi chưa thanh toán sẽ được cộng vào tiền gốc để tiếp tục tính lãi cho kỳ tiếp theo. Việc thanh toán tiền lãi được thực hiện hàng tháng thông qua chuyển khoản ngân hàng.

Đối tượng Lại Sơn Tùng. Ảnh: Cơ quan Công an.

Trong quá trình vay, anh Q đã chuyển trả cho Tùng tổng số tiền hơn 43 triệu đồng tiền lãi. Đến đầu năm 2026, hai bên thỏa thuận giảm lãi suất xuống còn 4.000 đồng/triệu/ngày. Tuy nhiên, đến ngày 31/5/2026, tổng số tiền lãi Tùng yêu cầu anh Q. thanh toán đã lên tới hơn 164 triệu đồng (chưa bao gồm tiền gốc). Do không có khả năng chi trả, anh Q đã đến cơ quan Công an trình báo vụ việc.

Tại cơ quan điều tra, Lại Sơn Tùng khai nhận do có tiền nhàn rỗi nên đã cho anh Q vay với lãi suất từ 4.000 đồng đến 5.000 đồng/triệu/ngày, đồng thời cộng dồn tiền lãi vào tiền gốc để tiếp tục tính lãi. Tổng số tiền lãi phát sinh theo cách tính này lên tới hơn 164 triệu đồng, trong đó anh Q mới thanh toán được hơn 43 triệu đồng.

Hiện vụ án đang được cơ quan Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.