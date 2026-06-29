Xử phạt, tịch thu phương tiện của đoàn rước dâu bằng xe 3 bánh trên đường quốc lộ
GĐXH - Biến thùng xe thành phương tiện vận chuyển khách, rước dâu, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông, một đoàn xe ba bánh tại tỉnh Đồng Tháp vừa bị lực lượng CSGT xử phạt nghiêm, tịch thu phương tiện.
Mới đây, trên các nền tảng mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một đoàn rước dâu di chuyển bằng xe ba bánh (loại xe lôi tự chế) để chở hành khách phía sau thùng xe. Trong suốt quãng đường di chuyển, nhiều người trong đoàn liên tục hò hét, vẫy tay cười đùa, bất chấp các phương tiện lớn như xe khách, xe tải chạy lướt qua ngay sát sườn, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin chỉ đạo sát sao từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) về việc xác minh làm rõ hành vi coi thường luật lệ giao thông xuất hiện trong video, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp đã lập tức vào cuộc, truy tìm các tài xế liên quan.
Qua công tác rà soát biển kiểm soát và hình ảnh trích xuất, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp đã triệu tập 4 tài xế điều khiển 4 chiếc xe mô tô ba bánh xuất hiện trong đoàn rước dâu trên đến trụ sở để làm việc.
Đoàn xe ba bánh chở theo hành khách phía sau thùng xe, di chuyển qua nhiều tuyến phố. Video: Cục CSGT
Tại cơ quan Công an, cả 4 tài xế đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Lực lượng chức năng sau đó đã tiến hành lập biên bản xử phạt lỗi “Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm cho người đi xe mô tô, xe máy” và “Chở theo từ 3 người trở lên trên xe”. Chiếu theo quy định tại Điểm i Khoản 2 và Điểm b Khoản 3 Điều 7, Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ, tổng mức phạt tiền cho nhóm lỗi này là 1.200.000 đồng/mỗi tài xế.
Qua kiểm tra, trong số 4 tài xế chỉ có duy nhất 1 người xuất trình được đầy đủ Giấy phép lái xe (GPLX) và Giấy chứng nhận đăng ký xe hợp lệ. 3 tài xế còn lại hoàn toàn không có Giấy phép lái xe và không có đăng ký xe.
Với hành vi này, 3 tài xế không giấy tờ đã bị áp dụng khung phạt bổ sung tại Điểm a Khoản 2 Điều 14 và Điểm b Khoản 7 Điều 18 với tổng số tiền phạt từ 10.700.000 đồng. Đồng thời, cơ quan Công an đã ra quyết định tịch thu 3 phương tiện xe ba bánh do không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp để tổ chức tiêu hủy theo quy định.
Chưa dừng lại ở đó, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đơn vị đang tiếp tục trích xuất camera, xác minh danh tính để mời toàn bộ người ngồi trên thùng xe ba bánh đến cơ quan công an, xử phạt nghiêm về hành vi “Người được chở trên xe mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm” theo Điểm b Khoản 5 Điều 12 Nghị định 168.
Vay lãi nặng không có tiền trả, con nợ liền báo công anPháp luật - 1 giờ trước
GĐXH - Trong quá trình anh Q vay tiền của Tùng, hai bên thỏa thuận thống nhất mức lãi suất 5.000 đồng/triệu/ngày. Tuy nhiên do không có khả năng chi trả, anh Q đã đến cơ quan Công an trình báo vụ việc.
Tịch thu xe SH của thanh niên 17 tuổi thể hiện lái xe bằng chânPháp luật - 5 giờ trước
GĐXH - Dùng hai chân điều khiển xe SH, N.Q.A (SN 2009, trú tại xã Giao Ninh, tỉnh Ninh Bình) bị Công an xử phạt và tịch thu phương tiện.
Phẫn nộ cảnh con dâu đánh, chửi mẹ chồng già yếu ở Quảng NinhPháp luật - 20 giờ trước
Đoạn clip ghi cảnh người phụ nữ liên tục chửi bới, hành hung mẹ chồng già yếu, không còn khả năng phản kháng, khiến nhiều người phẫn nộ.
Công an điều tra vụ khách nước ngoài tử vong trước cửa khách sạn ở TPHCMPháp luật - 23 giờ trước
Người dân nghe tiếng động mạnh trước một khách sạn ở khu dân cư Việt - Sing, TPHCM rồi phát hiện một người đàn ông nước ngoài tử vong.
Hà Nội: Bắt giữ 10 đối tượng mang hung khí, rượt đuổi nhau, gây rối trật tự công cộng lúc rạng sángPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Công an phường Hoàng Liệt, TP Hà Nội mới đây đã bắt giữ 10 đối tượng mang hung khí, điều khiển xe máy rượt đuổi, đánh nhau, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn.
Từ số tiền hơn 5 tỷ đồng, công an bắt kẻ cầm đầu tài khoản Lê Văn Hoàng SN 1995Pháp luật - 1 ngày trước
Ban chuyên án đã đồng loạt tiến hành bắt giữ Lê Văn Hoàng là đối tượng quản lý tài khoản tổng tại Việt Nam và 10 đối tượng.
Khởi tố thêm 51 đối tượng vụ án lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ tại Công ty MetalandPháp luật - 1 ngày trước
Ngày 27/6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cơ quan đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại Công ty Đầu tư Phát triển Metaland, đồng thời khởi tố bị can và bắt tạm giam 51 đối tượng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hai anh em ruột lĩnh án bằng thủ đoạn lừa đặt cọc thuê nhà trọ đẹp, giá rẻ qua mạngPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Trần Công Anh (SN 2002) và Trần Công Phố (SN 2004, cùng trú tại xã Nghĩa Lâm, tỉnh Nghệ An) bị Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn lừa đảo đặt cọc thuê nhà trọ đẹp, giá rẻ qua mạng.
Hà Nội: Dùng Facebook ảo đặt ship COD đồ điện tử cao cấp để lừa đảo, chiếm đoạt tài sảnPháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Để phục vụ công tác điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Công an phường Từ Liêm (Hà Nội) vừa phát đi thông báo tìm các cá nhân, doanh nghiệp là bị hại của đối tượng Nguyễn Tiến Đạt. Thủ đoạn của Đạt là dùng Facebook ảo đặt mua robot hút bụi, máy lọc không khí qua hình thức ship COD rồi tìm cách chiếm đoạt.
Lạng Sơn: Kết đắng cho tài xế ô tô đi kiểu 'khôn lỏi', vượt ẩu trên Quốc lộ 1Pháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Từ đoạn video do người dân ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Lạng Sơn đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, lập biên bản xử phạt một tài xế ô tô con mang biển kiểm soát Hà Nội về hành vi vượt xe trái quy định trên Quốc lộ 1.
Lạng Sơn: Kết đắng cho tài xế ô tô đi kiểu 'khôn lỏi', vượt ẩu trên Quốc lộ 1Pháp luật
GĐXH - Từ đoạn video do người dân ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Lạng Sơn đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, lập biên bản xử phạt một tài xế ô tô con mang biển kiểm soát Hà Nội về hành vi vượt xe trái quy định trên Quốc lộ 1.