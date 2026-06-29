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Xử phạt, tịch thu phương tiện của đoàn rước dâu bằng xe 3 bánh trên đường quốc lộ

Thứ hai, 12:23 29/06/2026 | Pháp luật
Trung Sơn
Trung Sơn
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GĐXH - Biến thùng xe thành phương tiện vận chuyển khách, rước dâu, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông, một đoàn xe ba bánh tại tỉnh Đồng Tháp vừa bị lực lượng CSGT xử phạt nghiêm, tịch thu phương tiện.

Mới đây, trên các nền tảng mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một đoàn rước dâu di chuyển bằng xe ba bánh (loại xe lôi tự chế) để chở hành khách phía sau thùng xe. Trong suốt quãng đường di chuyển, nhiều người trong đoàn liên tục hò hét, vẫy tay cười đùa, bất chấp các phương tiện lớn như xe khách, xe tải chạy lướt qua ngay sát sườn, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin chỉ đạo sát sao từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) về việc xác minh làm rõ hành vi coi thường luật lệ giao thông xuất hiện trong video, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp đã lập tức vào cuộc, truy tìm các tài xế liên quan.

Qua công tác rà soát biển kiểm soát và hình ảnh trích xuất, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp đã triệu tập 4 tài xế điều khiển 4 chiếc xe mô tô ba bánh xuất hiện trong đoàn rước dâu trên đến trụ sở để làm việc.

Đoàn xe ba bánh chở theo hành khách phía sau thùng xe, di chuyển qua nhiều tuyến phố. Video: Cục CSGT

Tại cơ quan Công an, cả 4 tài xế đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Lực lượng chức năng sau đó đã tiến hành lập biên bản xử phạt lỗi “Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm cho người đi xe mô tô, xe máy” và “Chở theo từ 3 người trở lên trên xe”. Chiếu theo quy định tại Điểm i Khoản 2 và Điểm b Khoản 3 Điều 7, Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ, tổng mức phạt tiền cho nhóm lỗi này là 1.200.000 đồng/mỗi tài xế.

Qua kiểm tra, trong số 4 tài xế chỉ có duy nhất 1 người xuất trình được đầy đủ Giấy phép lái xe (GPLX) và Giấy chứng nhận đăng ký xe hợp lệ. 3 tài xế còn lại hoàn toàn không có Giấy phép lái xe và không có đăng ký xe.

Với hành vi này, 3 tài xế không giấy tờ đã bị áp dụng khung phạt bổ sung tại Điểm a Khoản 2 Điều 14 và Điểm b Khoản 7 Điều 18 với tổng số tiền phạt từ 10.700.000 đồng. Đồng thời, cơ quan Công an đã ra quyết định tịch thu 3 phương tiện xe ba bánh do không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp để tổ chức tiêu hủy theo quy định.

Chưa dừng lại ở đó, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đơn vị đang tiếp tục trích xuất camera, xác minh danh tính để mời toàn bộ người ngồi trên thùng xe ba bánh đến cơ quan công an, xử phạt nghiêm về hành vi “Người được chở trên xe mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm” theo Điểm b Khoản 5 Điều 12 Nghị định 168.

Xử phạt đoàn rước dâu bằng xe ba bánh vi phạm an toàn giao thông năm 2026 - Ảnh 1.Tài xế ở Hà Nội vừa bị xử phạt 67 triệu đồng vì một lỗi rất nguy hiểm

Lực lượng CSGT đã ra hiệu lệnh yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra. Tuy nhiên, lái xe không chấp hành mà tăng tốc bỏ chạy.


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