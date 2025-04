Vừa được cứu sau khi nhảy cầu, người đàn ông lại bơi ra biển cầm dao dọa tự sát

Ngày 11/4, UBND phường Thuận An, quận Thuận Hóa (TP Huế) thông tin, lực lượng chức năng vừa vận động, ứng cứu thành công ông H.T.M. (SN 1975, trú tại phường Thuận An) có hành động cầm dao nhảy xuống biển, đe dọa tự sát.

Lực lượng chức năng tiếp cận vận động ông M.

Khoảng 14h ngày 10/4, phường Thuận An nhận được tin báo của người dân về việc một người đàn ông mang theo dao ra bờ kè chắn sóng dọa tự sát nên chỉ đạo Công an phường phối hợp Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Thuận An đến hiện trường.

Tại đây, người đàn ông bất ngờ nhảy xuống biển, dọa sẽ tự sát nếu có người xuống cứu. Qua vận động, đến tối cùng ngày, lực lượng chức năng đã cứu vớt người này thành công. Hiện gia đình đã đưa ông M. đến bệnh viện để điều trị.

Lực lượng chức năng cứu vớt thành công người đàn ông cầm dao nhảy xuống biển, đe dọa tự sát.

Theo UBND phường Thuận An, ông M. có biểu hiện tâm thần không ổn định. Cách đây hai ngày, ông từng nhảy cầu Phú Xuân tự tử nhưng được lực lượng chức năng kịp thời cứu sống.

Như Gia đình và Xã hội thông tin, ngày 9/4 Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn (Công an TP Huế) cho biết, vừa ứng cứu kịp thời ông H.V.M. (SN 1975, trú tại phường Thuận An) nhảy cầu tự tử.

Theo đó, sau khi nhảy cầu Phú Xuân, ông M. bám vào khu vực chân cầu, một số người dùng dây thả xuống để hỗ trợ tuy nhiên không đưa được nạn nhân lên bờ.

Chỉ hơn 10 phút sau khi có mặt, lực lượng chức năng đã ứng cứu, đưa nạn nhân lên bờ an toàn và bàn giao cho Công an phường Đông Ba.