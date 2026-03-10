Ninh Bình: Phát hiện cơ sở pha chế dấm giả từ nước lã và axit công nghiệp ở Ý Yên

Ngày 10/3, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, qua công tác điều tra, xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Văn Dũng (SN 1984, trú tại thôn Quyết Tiến 1, xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình) về hành vi "Sản xuất hàng giả là thực phẩm" theo quy định tại khoản 1 Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, qua triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế chủ trì phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 9, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình và Công an xã Ý Yên kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh tại hộ sản xuất, kinh doanh Quang Minh (địa chỉ tại tuyến đường 10, thôn Quyết Tiến 1, xã Ý Yên). Người điều hành hoạt động của cơ sở là Vũ Văn Dũng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố, bắt tạm giam bị can sản xuất dấm ăn giả với số lượng lớn.

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn công tác phát hiện cơ sở đang sản xuất sản phẩm "Dấm Hoàng Hải" không bảo đảm chất lượng, không đúng thành phần như thông tin ghi trên nhãn sản phẩm và theo bản tự công bố sản phẩm đã đăng ký với cơ quan chức năng.

Căn cứ các quy định của pháp luật, lực lượng chức năng đã lập biên bản, thu giữ toàn bộ dây chuyền, máy móc, công cụ sản xuất; 12.000 chai dấm thành phẩm (loại 450ml/chai); khoảng 1,5 tấn nguyên liệu là axit axetic tinh khiết không rõ nguồn gốc, xuất xứ; cùng hơn 50.000 vỏ chai, nắp chai, vỏ thùng, tem nhãn và các nguyên phụ liệu khác để phục vụ công tác điều tra.

Theo cơ quan chức năng, nếu không bị phát hiện kịp thời, cơ sở này có thể sản xuất khoảng 1 triệu lít dấm giả bằng cách pha chế trực tiếp từ nước lã với axit axetic công nghiệp mua trôi nổi trên thị trường, không bảo đảm chất lượng và điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng và môi trường kinh doanh lành mạnh.

Hiện trường và tang vật vụ án.

Việc phát hiện, xử lý cơ sở trên là kết quả của đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán và phục vụ Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Ninh Bình và Giám đốc Công an tỉnh.

Qua vụ việc, Công an tỉnh Ninh Bình khuyến cáo các doanh nghiệp, hộ kinh doanh nghiêm túc chấp hành quy định của pháp luật, tuyệt đối không sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, đặc biệt là các mặt hàng lương thực, thực phẩm và phụ gia thực phẩm. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.