Danh tính thanh niên kéo lê cô gái trẻ trên đường ở Hải Phòng ngày 8/3 gây xôn xao dư luận

Theo Cổng thông tin điện tử Công an TP Hải Phòng, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã vào cuộc xác minh, điều tra vụ việc người đàn ông kéo lê cô gái xảy ra tại thôn Phù Tải 2, xã An Thành (Hải Phòng) gây xôn xao dư luận trên mạng xã hội ngày 8/3.

Theo đó, nam thanh niên kéo lê cô gái trên đường được xác định là Bàn Văn Huấn (SN 1991, trú tại thôn Lung Luề, xã Tri Phú, tỉnh Tuyên Quang).

Hình ảnh và video phản ánh trên mạng xã hội. Ảnh: CATP Hải Phòng

Trước đó, khoảng 07h00' ngày 8/3/2026, Bàn Văn Huấn cùng với chị H.A.T (SN 2002, trú tại phường Đông Hải, TP Hải Phòng) đi xe taxi từ nơi ở của chị T đến phà Giải thuộc xã An Thành (TP Hải Phòng). Sau đó cả 2 đi bộ lên phà sang xã Hà Nam (TP Hải Phòng) đến nhà người quen.

Khoảng 14h30' cùng ngày, trong quá trình về nhà, Huấn và chị T đã phát sinh mâu thuẫn nên Huấn đã dùng tay, chân đánh vào vùng mặt, túm áo kéo lê bạn gái trong tư thế nằm ngửa trên đường bến phà Giải

Hậu quả, chị H.A.T bị thương vùng mũi và hàm trái.

Phòng Cảnh sát hình sự CATP phối hợp Công an xã An Thành lập hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.