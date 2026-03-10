Thái Nguyên: Bắt người đàn ông giả luật sư nhận tiền giải quyết tranh chấp đất đai
GĐXH - Giả danh luật sư để nhận tiền giải quyết tranh chấp đất đai và làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Triệu Văn Quân (SN 1973, trú tại xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên) đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của người dân.
Ngày 10/3, Công an tỉnh Thái Nguyên thông tin, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh vừa thi hành Lệnh bắt khẩn cấp, ra quyết định tạm giữ hình sự và Lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với Triệu Văn Quân (SN 1973, trú tại xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Trước đó, ngày 5/3/2026, Công an xã Đại Phúc tiếp nhận đơn trình báo của ông Trịnh Xuân Trường (SN 1956, trú tại xóm 2, xã An Khánh, tỉnh Thái Nguyên) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền 31 triệu đồng. Theo nội dung trình báo, Triệu Văn Quân đã giả danh luật sư, nhận ủy quyền giải quyết tranh chấp đất đai và làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông Trường.
Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Đại Phúc đã tiến hành xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ. Kết quả điều tra ban đầu xác định, Triệu Văn Quân từng có thời gian công tác trong ngành kiểm sát. Năm 2018, Quân bị Công an huyện Bắc Sơn (cũ) khởi tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và bị Tòa án nhân dân huyện Bắc Sơn (cũ) cùng Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn tuyên phạt 10 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 20 tháng.
Sau khi chấp hành xong án phạt, Quân không có nghề nghiệp ổn định. Mặc dù không phải là luật sư nhưng đối tượng thường xuyên giới thiệu mình là luật sư để nhận tiền và nhận ủy quyền của người dân tham gia giải quyết các tranh chấp, khiếu kiện, đặc biệt là các vụ việc liên quan đến đất đai.
Năm 2023, khi gặp ông Trường, Quân tiếp tục nói dối mình là luật sư, khiến ông Trường tin tưởng ký hợp đồng ủy quyền để Quân thay mặt giải quyết tranh chấp đất đai và làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình. Trong quá trình này, Quân đã nhận của ông Trường tổng số tiền 31 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, đối tượng đã sử dụng vào mục đích chi tiêu cá nhân, không thực hiện cam kết và cũng không hoàn trả lại số tiền trên.
Tại cơ quan điều tra, Triệu Văn Quân đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 7/3/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đã thi hành Lệnh bắt khẩn cấp, quyết định tạm giữ hình sự và Lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với Quân.
Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ án, đồng thời phát hiện hàng trăm bộ hồ sơ của nhiều người trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên liên quan đến việc ủy quyền cho Quân làm thủ tục giải quyết hồ sơ đất đai và khiếu kiện.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.
Tin mới nhất vụ án trục lợi bảo hiểm bằng thủ đoạn tự gây thương tích tại Phú ThọPháp luật - 3 phút trước
GĐXH - Công an tỉnh Phú Thọ tổ chức thực nghiệm điều tra vụ án “Trục lợi bảo hiểm” xảy ra trên địa bàn huyện Cẩm Khê cũ.
'Nổ' có thể xin cho các bị can tại ngoại để lừa hơn 1,1 tỷ đồngPháp luật - 5 phút trước
GĐXH - Ngày 10/3, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Quý Hải (38 tuổi, trú xã Kim Liên, Nghệ An) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Công an Hà Nội thông báo truy nã đối tượng Nguyễn Ngọc Long về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoàiPháp luật - 4 giờ trước
GĐXH - Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, Nguyễn Ngọc Long (SN 1976, trú tại Hà Nội) bị Công an TP Hà Nội truy nã.
Cận cảnh tài xế xe ôm đập phá hành lý của khách, gây rối trước cổng sân bay Tân Sơn NhấtPháp luật - 8 giờ trước
GĐXH - Công an TP.HCM bắt khẩn cấp người đàn ông mặc áo xe ôm công nghệ có hành vi đập phá hành lý, gây rối trật tự công cộng xảy ra trước khu vực cổng nhà ga T3, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.
Đừng vội chuyển tiền khi nhận tin nhắn Messenger: Bài học từ vụ lừa đảo 30 triệu đồngPháp luật - 18 giờ trước
GĐXH - Sau khi bị kẻ xấu chiếm quyền sử dụng tài khoản Facebook cá nhân, đối tượng giả danh chị T. nhắn tin cho bạn bè, người thân của nạn nhân để mượn tiền với nhiều lý do khác nhau, với mục đích chiếm đoạt tài sản.
Danh tính thanh niên kéo lê cô gái trẻ trên đường ở Hải Phòng ngày 8/3 gây xôn xao dư luậnPháp luật - 20 giờ trước
GĐXH - Công an TP Hải Phòng đã vào cuộc xác minh, điều tra vụ việc người đàn ông kéo lê cô gái trên đường tại xã An Thành (Hải Phòng) gây xôn xao dư luận trên mạng ngày 8/3.
Khởi tố đối tượng tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng tại Ninh BìnhPháp luật - 23 giờ trước
GĐXH - Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Đại (SN 1992, trú xã Gia Vân) về hành vi “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, thu giữ 1 khẩu súng nén hơi cùng 413 viên đạn chì.
Triệt phá 2 nhóm tội phạm giả mạo công ty xổ số điện toán lừa đảo hơn 2.300 tỷ đồngPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Quá trình điều tra công an xác định các đối tượng giả mạo Công ty Xổ số điện toán Việt Nam và lập các trang web kinh doanh, mua bán hàng hóa nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm người dân với tổng số tiền hơn 2.300 tỷ đồng.
Thực hư thông tin CSGT dùng xe công vụ 'chặn đường' để dừng phương tiện vi phạm ở Tuyên QuangPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Trước những thông tin trái chiều lan truyền trên mạng xã hội về việc Cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh Tuyên Quang dùng xe công vụ chắn ngang đường để dừng phương tiện, cơ quan chức năng đã chính thức lên tiếng bác bỏ và làm rõ bản chất sự việc từ một đoạn video bị cắt ghép.
Đắk Lắk: Khởi tố, bắt giam đối tượng nhận mình là “bác sĩ tâm linh” để lừa đảoPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Lợi dụng việc xem bói, trừ tà để chiếm đoạt tài sản, Đỗ Hoàng Long (SN 1997, trú tại TP Hải Phòng) bị Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố, bắt tạm giam.
Điều chưa biết về trình độ học vấn của nhân viên Xôi Lạc TVPháp luật
GĐXH - Đại tá Nguyễn Huy Lục (Trưởng phòng 5, A05) thông tin, nhóm nhân viên, quản trị viên của "Xôi lạc TV" đều rất giỏi công nghệ thông tin, được tổ chức bài bản, chuyên nghiệp.