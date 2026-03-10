Thái Nguyên: Bắt người đàn ông giả luật sư nhận tiền giải quyết tranh chấp đất đai

Ngày 10/3, Công an tỉnh Thái Nguyên thông tin, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh vừa thi hành Lệnh bắt khẩn cấp, ra quyết định tạm giữ hình sự và Lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với Triệu Văn Quân (SN 1973, trú tại xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, ngày 5/3/2026, Công an xã Đại Phúc tiếp nhận đơn trình báo của ông Trịnh Xuân Trường (SN 1956, trú tại xóm 2, xã An Khánh, tỉnh Thái Nguyên) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền 31 triệu đồng. Theo nội dung trình báo, Triệu Văn Quân đã giả danh luật sư, nhận ủy quyền giải quyết tranh chấp đất đai và làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông Trường.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Đại Phúc đã tiến hành xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ. Kết quả điều tra ban đầu xác định, Triệu Văn Quân từng có thời gian công tác trong ngành kiểm sát. Năm 2018, Quân bị Công an huyện Bắc Sơn (cũ) khởi tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và bị Tòa án nhân dân huyện Bắc Sơn (cũ) cùng Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn tuyên phạt 10 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 20 tháng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh thi hành Lệnh khám xét khẩn cấp đối với đối tượng Triệu Văn Quân.

Sau khi chấp hành xong án phạt, Quân không có nghề nghiệp ổn định. Mặc dù không phải là luật sư nhưng đối tượng thường xuyên giới thiệu mình là luật sư để nhận tiền và nhận ủy quyền của người dân tham gia giải quyết các tranh chấp, khiếu kiện, đặc biệt là các vụ việc liên quan đến đất đai.

Năm 2023, khi gặp ông Trường, Quân tiếp tục nói dối mình là luật sư, khiến ông Trường tin tưởng ký hợp đồng ủy quyền để Quân thay mặt giải quyết tranh chấp đất đai và làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình. Trong quá trình này, Quân đã nhận của ông Trường tổng số tiền 31 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, đối tượng đã sử dụng vào mục đích chi tiêu cá nhân, không thực hiện cam kết và cũng không hoàn trả lại số tiền trên.

Tại cơ quan điều tra, Triệu Văn Quân đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 7/3/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đã thi hành Lệnh bắt khẩn cấp, quyết định tạm giữ hình sự và Lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với Quân.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ án, đồng thời phát hiện hàng trăm bộ hồ sơ của nhiều người trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên liên quan đến việc ủy quyền cho Quân làm thủ tục giải quyết hồ sơ đất đai và khiếu kiện.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.