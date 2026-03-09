Khởi tố đối tượng tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng tại Ninh Bình
GĐXH - Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Đại (SN 1992, trú xã Gia Vân) về hành vi “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, thu giữ 1 khẩu súng nén hơi cùng 413 viên đạn chì.
Ngày 9/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, qua công tác điều tra, xác minh, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Đại (SN 1992, trú tại xã Gia Vân, tỉnh Ninh Bình) về hành vi “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an xã Gia Vân phát hiện Lê Văn Đại có biểu hiện nghi vấn liên quan đến việc cất giữ vũ khí trái phép. Tiến hành các biện pháp kiểm tra, xác minh tại phòng trọ của đối tượng ở thôn Lãng Ngoại, xã Gia Vân, lực lượng công an phát hiện và thu giữ 1 khẩu súng nén hơi cùng 413 viên đạn chì.
Sau khi lập hồ sơ ban đầu, Công an xã Gia Vân đã bàn giao toàn bộ vụ việc, tang vật cùng đối tượng cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh tiếp nhận, điều tra theo thẩm quyền.
Kết quả trưng cầu giám định hình sự xác định khẩu súng mà Lê Văn Đại tàng trữ trái phép thuộc danh mục vũ khí quân dụng theo quy định của pháp luật.
Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.
Theo cơ quan công an, đây cũng là kết quả của việc tiếp tục đẩy mạnh đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 cùng các sự kiện chính trị - xã hội quan trọng khác trên địa bàn tỉnh.
Triệt phá 2 nhóm tội phạm giả mạo công ty xổ số điện toán lừa đảo hơn 2.300 tỷ đồngPháp luật - 2 giờ trước
GĐXH - Quá trình điều tra công an xác định các đối tượng giả mạo Công ty Xổ số điện toán Việt Nam và lập các trang web kinh doanh, mua bán hàng hóa nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm người dân với tổng số tiền hơn 2.300 tỷ đồng.
Thực hư thông tin CSGT dùng xe công vụ 'chặn đường' để dừng phương tiện vi phạm ở Tuyên QuangPháp luật - 3 giờ trước
GĐXH - Trước những thông tin trái chiều lan truyền trên mạng xã hội về việc Cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh Tuyên Quang dùng xe công vụ chắn ngang đường để dừng phương tiện, cơ quan chức năng đã chính thức lên tiếng bác bỏ và làm rõ bản chất sự việc từ một đoạn video bị cắt ghép.
Đắk Lắk: Khởi tố, bắt giam đối tượng nhận mình là “bác sĩ tâm linh” để lừa đảoPháp luật - 10 giờ trước
GĐXH - Lợi dụng việc xem bói, trừ tà để chiếm đoạt tài sản, Đỗ Hoàng Long (SN 1997, trú tại TP Hải Phòng) bị Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố, bắt tạm giam.
Tìm bị hại của nhóm giả danh công an để kiểm tra người đi đườngPháp luật - 23 giờ trước
Công an tỉnh Đồng Nai đang tìm bị hại liên quan nhóm giả danh công an kiểm tra xe máy người dân rồi cưỡng đoạt tiền.
Thấy nhà dân không có người, shipper đột nhập trộm 170 triệuXã hội - 1 ngày trước
Trong lúc đi giao hàng, Hoàng phát hiện nhà bà Lan không có người nên đã đột nhập, trộm số tài sản giá trị lớn.
Hé lộ nguyên nhân 3 nhân viên ngân hàng ở Hải Phòng bị khởi tố, bắt giamXã hội - 2 ngày trước
Để giải ngân các khoản vay cho nguyên TGĐ kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần thương mại Thủy Nguyên, các nhân viên ngân hàng đã bàn bạc và làm giả chứng từ, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Hà Nội: Tài xế gây tai nạn liên hoàn trên phố Nguyễn Chánh có nồng độ cồn mức caoPháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Kết quả kiểm tra nồng độ cồn đối với lái xe N.V.S - người điều khiển xe ô tô con gây tai nạn liên hoàn trên phố Nguyễn Chánh (phường Yên Hòa, TP Hà Nội) cho kết quả là 0,264 mg/l khí thở.
Giải quyết mâu thuẫn bằng rựa: 1 thiếu niên tử vong, 7 thanh niên bị tạm giữPháp luật - 2 ngày trước
Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã nhanh chóng truy xét, tạm giữ khẩn cấp 7 thanh niên liên quan vụ án giết người xảy ra rạng sáng 4/3 trên địa bàn tỉnh khiến một thiếu niên 17 tuổi tử vong.
Rủ nhau lên nhà hoang trên núi đánh bạcPháp luật - 3 ngày trước
GĐXH - Nhằm qua mặt lực lượng chức năng, các đối tượng tụ tập tại một căn nhà bỏ hoang trên khu vực đồi núi, hẻo lánh tổ chức đánh bạc.
Điều chưa biết về trình độ học vấn của nhân viên Xôi Lạc TVPháp luật - 3 ngày trước
GĐXH - Đại tá Nguyễn Huy Lục (Trưởng phòng 5, A05) thông tin, nhóm nhân viên, quản trị viên của "Xôi lạc TV" đều rất giỏi công nghệ thông tin, được tổ chức bài bản, chuyên nghiệp.
Đắk Lắk: Khởi tố, bắt giam con dâu trộm 280 chỉ vàng thật của nhà chồng rồi tráo bằng vàng giảPháp luật
GĐXH - Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hồ Thị Cẩm Thi (SN 1992, trú xã Đồng Xuân) để điều tra về tội “Trộm cắp tài sản”.