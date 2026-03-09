Khởi tố đối tượng tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng tại Ninh Bình

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Ngày 9/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, qua công tác điều tra, xác minh, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Đại (SN 1992, trú tại xã Gia Vân, tỉnh Ninh Bình) về hành vi “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an xã Gia Vân phát hiện Lê Văn Đại có biểu hiện nghi vấn liên quan đến việc cất giữ vũ khí trái phép. Tiến hành các biện pháp kiểm tra, xác minh tại phòng trọ của đối tượng ở thôn Lãng Ngoại, xã Gia Vân, lực lượng công an phát hiện và thu giữ 1 khẩu súng nén hơi cùng 413 viên đạn chì.

Đối tượng Lê Văn Đại và tang vật vụ án - (ảnh CANB).

Sau khi lập hồ sơ ban đầu, Công an xã Gia Vân đã bàn giao toàn bộ vụ việc, tang vật cùng đối tượng cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh tiếp nhận, điều tra theo thẩm quyền.

Kết quả trưng cầu giám định hình sự xác định khẩu súng mà Lê Văn Đại tàng trữ trái phép thuộc danh mục vũ khí quân dụng theo quy định của pháp luật.

Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo cơ quan công an, đây cũng là kết quả của việc tiếp tục đẩy mạnh đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 cùng các sự kiện chính trị - xã hội quan trọng khác trên địa bàn tỉnh.