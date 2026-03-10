'Nổ' có thể xin cho các bị can tại ngoại để lừa hơn 1,1 tỷ đồng

Theo cáo trạng, Hải không có công việc ổn định, đang nợ nần nên nảy sinh ý định lừa đảo bằng cách tự nhận có quan hệ với người trong các cơ quan tố tụng, có thể "lo" cho các bị can đang bị tạm giam được thay đổi biện pháp ngăn chặn sang cấm đi khỏi nơi cư trú.



Tin vào lời hứa này, một số người đưa tiền nhờ Hải "chạy" tại ngoại cho người thân. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Hải không thực hiện theo cam kết mà sử dụng để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Bị cáo Nguyễn Quý Hải tại phiên tòa.

Cơ quan điều tra xác định, với thủ đoạn trên, Hải lừa 3 bị hại ở Nghệ An, Đà Nẵng và TP.HCM, chiếm đoạt tổng cộng hơn 1,1 tỷ đồng.



Trong đó, chị Nguyễn Thị Thanh H. (44 tuổi, trú TP.HCM) có chồng bị Công an TP Vinh (cũ) bắt giữ do liên quan đến hành vi đánh bạc. Qua các mối quan hệ quen biết, chị H. nghe tin Hải có thể xin thay đổi biện pháp tạm giam nên liên hệ nhờ giúp.

Cuối tháng 12/2023, trong lần gặp tại Nghệ An, Hải cam kết trong vòng một tuần sẽ xin cho chồng chị H. được thay đổi biện pháp ngăn chặn. Tin tưởng, chị H. chuyển cho Hải 100 triệu đồng.

Sau đó, Hải tiếp tục đưa ra thông tin gian dối, thúc giục chị H. chuyển thêm tiền để "lo việc". Tin lời, chị H. chuyển thêm 520 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Hải không thực hiện bất kỳ việc gì mà dùng toàn bộ số tiền để trả nợ ngân hàng và chi tiêu cá nhân.

Đến hẹn, chị H. ra Nghệ An để đón chồng nhưng Hải tiếp tục khất lần. Nghi ngờ bị lừa, chị H. yêu cầu Hải trả lại tiền. Hải thừa nhận đã tiêu hết số tiền và hẹn thời gian hoàn trả nhưng không thực hiện nên đến tháng 8/2025, chị H. làm đơn tố cáo đến cơ quan điều tra.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, bày tỏ sự ăn năn hối lỗi. Trước khi xét xử, gia đình bị cáo đã khắc phục toàn bộ thiệt hại cho các bị hại. Các bị hại cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Xem xét các tình tiết, hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Quý Hải 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do trước đó bị cáo đã bị tuyên 39 tháng tù về tội đánh bạc, tòa tổng hợp hình phạt buộc bị cáo chấp hành 15 năm 3 tháng tù.



