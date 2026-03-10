Tin mới nhất vụ án trục lợi bảo hiểm bằng thủ đoạn tự gây thương tích tại Phú Thọ
GĐXH - Công an tỉnh Phú Thọ tổ chức thực nghiệm điều tra vụ án “Trục lợi bảo hiểm” xảy ra trên địa bàn huyện Cẩm Khê cũ.
Theo trang thông tin điện tử Công an tỉnh Phú Thọ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa tổ chức thực nghiệm điều tra vụ án "Trục lợi bảo hiểm" xảy ra trên địa bàn huyện Cẩm Khê cũ.
Đây là vụ án có tính chất phức tạp, các đối tượng đã sử dụng thủ đoạn tinh vi, tự gây thương tích để làm giả hồ sơ tai nạn nhằm chiếm đoạt tiền bảo hiểm.
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với nhóm đối tượng về hành vi "Trục lợi bảo hiểm". Các đối tượng chính trong vụ án gồm: Tạ Minh Châu (SN 1996), nguyên cán bộ Khoa xét nghiệm và Nguyễn Anh Dũng (SN 1996), nguyên cán bộ Khoa Chẩn đoán hình ảnh, cùng thuộc Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê.
Cùng bị khởi tố về hành vi trên còn có các đối tượng: Hoàng Văn Trường (SN 1996), Hoàng Thị Hồng Điệp (SN 1983), Hoàng Văn Thắng (SN 1990), Hà Thành Đạt (SN 1996), cùng trú tại huyện Cẩm Khê; Nguyễn Thị Hoài Thu (SN 1990, trú tại huyện Cẩm Khê cũ) và Hoàng Thị Linh (SN 2002, trú tại tỉnh Lào Cai). Trong đó, đối tượng Tạ Minh Châu được xác định là người chủ mưu, cầm đầu.
Tài liệu điều tra của cơ quan công an cho thấy, Tạ Minh Châu đã chuẩn bị các dụng cụ y tế, thuốc gây mê và công cụ gây thương tích như búa đinh.
Sau khi các đối tượng khác đứng tên mua bảo hiểm, Châu hướng dẫn họ đến các địa điểm vắng vẻ như khu vực hồ câu tại xóm Cánh, xã Cẩm Khê hoặc nhà riêng của đối tượng để thực hiện hành vi. Tại đây, Châu tiến hành tiêm thuốc mê vào tĩnh mạch của các đối tượng, sau đó dùng búa tác động trực tiếp vào các vùng xương chậu, xương đùi để tạo tổn thương nghiêm trọng.
Sau khi gây thương tích thành công, các đối tượng dàn dựng hiện trường giả như bị điện giật, trượt ngã khi đi suối... rồi đến các cơ sở y tế để thăm khám, điều trị. Dựa trên hồ sơ bệnh án này, các đối tượng đã làm thủ tục yêu cầu các công ty bảo hiểm chi trả tiền bồi thường tai nạn nhằm trục lợi bất chính.
Bằng thủ đoạn trên, chúng đã chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng từ nhiều công ty bảo hiểm nhân thọ như Manulife, AIA, Dai-ichi Life, FWD, Sun Life, Chubb Life… riêng Công ty Manulife bị chiếm đoạt 2,6 tỷ đồng.
Tại buổi thực nghiệm điều tra, các đối tượng đã diễn lại toàn bộ hành vi phạm tội, phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra và các tài liệu, chứng cứ đã thu thập được. Quá trình thực nghiệm được ghi hình, lập biên bản đầy đủ để phục vụ công tác củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra mở rộng.
'Nổ' có thể xin cho các bị can tại ngoại để lừa hơn 1,1 tỷ đồngPháp luật - 3 phút trước
GĐXH - Ngày 10/3, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Quý Hải (38 tuổi, trú xã Kim Liên, Nghệ An) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Công an Hà Nội thông báo truy nã đối tượng Nguyễn Ngọc Long về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoàiPháp luật - 4 giờ trước
GĐXH - Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, Nguyễn Ngọc Long (SN 1976, trú tại Hà Nội) bị Công an TP Hà Nội truy nã.
Cận cảnh tài xế xe ôm đập phá hành lý của khách, gây rối trước cổng sân bay Tân Sơn NhấtPháp luật - 8 giờ trước
GĐXH - Công an TP.HCM bắt khẩn cấp người đàn ông mặc áo xe ôm công nghệ có hành vi đập phá hành lý, gây rối trật tự công cộng xảy ra trước khu vực cổng nhà ga T3, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.
Đừng vội chuyển tiền khi nhận tin nhắn Messenger: Bài học từ vụ lừa đảo 30 triệu đồngPháp luật - 18 giờ trước
GĐXH - Sau khi bị kẻ xấu chiếm quyền sử dụng tài khoản Facebook cá nhân, đối tượng giả danh chị T. nhắn tin cho bạn bè, người thân của nạn nhân để mượn tiền với nhiều lý do khác nhau, với mục đích chiếm đoạt tài sản.
Danh tính thanh niên kéo lê cô gái trẻ trên đường ở Hải Phòng ngày 8/3 gây xôn xao dư luậnPháp luật - 20 giờ trước
GĐXH - Công an TP Hải Phòng đã vào cuộc xác minh, điều tra vụ việc người đàn ông kéo lê cô gái trên đường tại xã An Thành (Hải Phòng) gây xôn xao dư luận trên mạng ngày 8/3.
Khởi tố đối tượng tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng tại Ninh BìnhPháp luật - 23 giờ trước
GĐXH - Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Đại (SN 1992, trú xã Gia Vân) về hành vi “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, thu giữ 1 khẩu súng nén hơi cùng 413 viên đạn chì.
Triệt phá 2 nhóm tội phạm giả mạo công ty xổ số điện toán lừa đảo hơn 2.300 tỷ đồngPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Quá trình điều tra công an xác định các đối tượng giả mạo Công ty Xổ số điện toán Việt Nam và lập các trang web kinh doanh, mua bán hàng hóa nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm người dân với tổng số tiền hơn 2.300 tỷ đồng.
Thực hư thông tin CSGT dùng xe công vụ 'chặn đường' để dừng phương tiện vi phạm ở Tuyên QuangPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Trước những thông tin trái chiều lan truyền trên mạng xã hội về việc Cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh Tuyên Quang dùng xe công vụ chắn ngang đường để dừng phương tiện, cơ quan chức năng đã chính thức lên tiếng bác bỏ và làm rõ bản chất sự việc từ một đoạn video bị cắt ghép.
Đắk Lắk: Khởi tố, bắt giam đối tượng nhận mình là “bác sĩ tâm linh” để lừa đảoPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Lợi dụng việc xem bói, trừ tà để chiếm đoạt tài sản, Đỗ Hoàng Long (SN 1997, trú tại TP Hải Phòng) bị Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố, bắt tạm giam.
Tìm bị hại của nhóm giả danh công an để kiểm tra người đi đườngPháp luật - 1 ngày trước
Công an tỉnh Đồng Nai đang tìm bị hại liên quan nhóm giả danh công an kiểm tra xe máy người dân rồi cưỡng đoạt tiền.
Điều chưa biết về trình độ học vấn của nhân viên Xôi Lạc TVPháp luật
GĐXH - Đại tá Nguyễn Huy Lục (Trưởng phòng 5, A05) thông tin, nhóm nhân viên, quản trị viên của "Xôi lạc TV" đều rất giỏi công nghệ thông tin, được tổ chức bài bản, chuyên nghiệp.