Ninh Bình: Rộn ràng ngày hội toàn dân đi bầu cử

Sáng sớm 15/3/2026, khắp các địa phương trong tỉnh Ninh Bình rộn ràng trong không khí náo nức của ngày hội lớn. Từ thành thị đến nông thôn, cờ đỏ, băng rôn, khẩu hiệu được trang trí trang trọng tại các khu vực bỏ phiếu, tạo nên bầu không khí trang nghiêm nhưng cũng đầy phấn khởi. Ngay từ những giờ đầu buổi sáng, đông đảo cử tri đã có mặt tại các điểm bầu cử, thể hiện tinh thần trách nhiệm và niềm tự hào khi thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Tại các tổ bầu cử ở xã Phong Doanh, công tác chuẩn bị được triển khai chu đáo. Khu vực bỏ phiếu được bố trí khoa học, sạch sẽ; bàn hướng dẫn, danh sách cử tri, thùng phiếu và khu vực viết phiếu được sắp xếp hợp lý, thuận tiện cho người dân. Lực lượng tổ bầu cử, đoàn viên thanh niên và các tổ chức đoàn thể đã có mặt từ rất sớm để hướng dẫn, hỗ trợ cử tri.

Lãnh đạo xã Phong Doanh tham dự lễ khai mạc.

Không khí tại điểm bỏ phiếu thôn Trung tâm, xã Hải Thịnh, từ sáng sớm đã rất nhộn nhịp. Người dân trong trang phục chỉnh tề, tay cầm thẻ cử tri, vui vẻ trò chuyện trước khi thực hiện quyền bầu cử.

Tại Tổ bầu cử số 17, xóm Tây, xã Phong Doanh, ngay từ sớm hàng trăm cử tri đã có mặt để bỏ phiếu. Tại điểm này có 2.021 cử tri, trong đó cử tri tham gia bầu cử cả 3 cấp là 2.019 người. Tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đến 10 giờ đạt khoảng 80%. Đây cũng là khu vực bỏ phiếu có số lượng cử tri đông thứ hai của xã Phong Doanh.

Bà Hoa, một cử tri lâu năm tại địa phương, chia sẻ: “Tôi có mặt từ sáng sớm để chờ lễ khai mạc và bỏ phiếu bầu. Tôi mong muốn sẽ chọn được những đại biểu đủ tâm, đủ tầm để đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển”.

Chị Ngọc Ánh, một cử tri trẻ của xã Phong Doanh, bày tỏ: “Đây là lần đầu tiên tôi tham gia bầu cử nên cảm thấy rất vinh dự và tự hào. Không khí ở điểm bầu cử rất trang trọng nhưng cũng rất thân tình. Các bác trong tổ bầu cử hướng dẫn rất tận tình nên mọi người thực hiện rất nhanh và thuận lợi”.

Tương tự, tại xã Ý Yên, đúng 6 giờ 45 phút, 31 khu vực bỏ phiếu ở 8 đơn vị bầu cử trên địa bàn xã đồng loạt tổ chức khai mạc. Tại Nhà văn hóa thôn Tân Lâm, khu vực bỏ phiếu số 01, ông Nguyễn Hùng Mạnh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử xã – đã dự lễ khai mạc. Sau nghi thức khai mạc trang trọng, đông đảo cử tri trong thôn đã lần lượt tiến hành bỏ phiếu trong không khí nghiêm túc, dân chủ và đúng quy định. Tại các địa điểm khác cũng diễn ra cùng thời điểm.

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội toàn dân đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026–2031, sáng 15/3/2026, các xã, phường trên địa bàn tỉnh Ninh Bình cũng diễn ra hoạt động bầu cử trong không khí trang nghiêm, dân chủ.

Chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, toàn tỉnh đã thành lập 8 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội, 22 Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, 833 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã; đồng thời thành lập 2.536 khu vực bỏ phiếu và 2.536 tổ bầu cử, trong đó có 18 khu vực bỏ phiếu riêng tại các đơn vị đặc thù.

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba, tỉnh đã thống nhất lập danh sách chính thức 35 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, 142 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, 4.560 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2026–2031. Việc rà soát, niêm yết danh sách cử tri cũng được tiến hành theo đúng trình tự, thời gian theo luật định.

Theo thống kê sơ bộ, toàn tỉnh Ninh Bình có hơn 3 triệu cử tri. Danh sách cử tri đã được niêm yết tại trụ sở UBND và tại các điểm bỏ phiếu.





