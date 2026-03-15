Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao hoạt động tác nghiệp của báo chí trong ngày bầu cử
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, các cơ quan báo chí đã tập trung tuyên truyền đúng định hướng, đúng pháp luật, kịp thời truyền tải thông tin đến nhân dân cả nước về cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp.
Sáng 15/3, sau khi dự Lễ khai mạc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Tổ bầu số 16 - khu vực bỏ phiếu số 21 TP. Hà Nội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải – Trưởng Tiểu ban Thông tin tuyên truyền đã cung cấp thông tin liên quan đến công tác bầu cử tại Trung tâm báo chí.
Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, qua theo dõi cho thấy công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp được triển khai đúng kế hoạch. Các cơ quan báo chí đã tập trung tuyên truyền đúng định hướng, đúng pháp luật, kịp thời truyền tải thông tin đến nhân dân cả nước, đồng thời thực hiện tốt công tác thông tin đối ngoại.
Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, sáng cùng ngày, ông cũng đã thực hiện quyền công dân khi đi bỏ phiếu tại nơi cư trú. Tại nhiều địa phương, trên các tuyến đường, khu phố, đông đảo người dân bày tỏ sự phấn khởi, háo hức tham gia bầu cử.
Theo đánh giá của Phó Chủ tịch Quốc hội, chất lượng cuộc bầu cử nhiệm kỳ này ngày càng được nâng lên, thu hút sự quan tâm của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Công tác bảo đảm an ninh trật tự được dư luận xã hội đánh giá cao. Đây là kết quả của quá trình xây dựng Đảng, củng cố chính quyền từ sau Đại hội Đảng bộ các cấp, đồng thời gắn với việc củng cố, sắp xếp bộ máy hành chính.
Điều đó cũng cho thấy việc chuẩn bị nhân sự đã được thực hiện kỹ lưỡng, lựa chọn được những đại biểu tiêu biểu để cử tri xem xét, bầu vào các cơ quan dân cử.
So với các nhiệm kỳ trước, tỷ lệ khiếu nại, tố cáo cũng như các điều chỉnh liên quan đến danh sách, tiểu sử ứng cử viên không nhiều. Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, Tiểu ban Nhân sự và các cơ quan liên quan đã nắm chắc tình hình, cho thấy công tác chuẩn bị bầu cử được thực hiện chu đáo, đúng pháp luật và thống nhất trên phạm vi cả nước. Trong bối cảnh quá trình bầu cử đang diễn ra tại các địa phương, Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đánh giá cao hoạt động tác nghiệp của đội ngũ phóng viên, nhà báo từ Trung ương đến địa phương.
Đối với hoạt động của Trung tâm Báo chí, Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng đây là đầu mối tập trung thông tin, vì vậy cần duy trì sự phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia có trách nhiệm cung cấp thông tin đầy đủ, cập nhật định kỳ cho các cơ quan báo chí để bảo đảm nguồn tin chính thống. Đồng thời, các cơ quan báo chí cũng cần phản ánh kịp thời diễn biến bầu cử trên cả nước cũng như các vấn đề phát sinh để các cơ quan chức năng kịp thời nắm bắt, xử lý.
Trong bối cảnh chuyển đổi số, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị phát huy hiệu quả các nền tảng công nghệ phục vụ hoạt động tác nghiệp của phóng viên. Thông tin cần được cập nhật thường xuyên, không chỉ thông qua tài liệu in mà còn qua hệ thống màn hình, mạng máy tính tại phòng báo chí để phóng viên thuận tiện theo dõi.
Bên cạnh đó, kỳ bầu cử lần này cũng có sự tham gia của các phóng viên nước ngoài. Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết Bộ Ngoại giao và Ban Đối ngoại Trung ương đã được giao nhiệm vụ tổ chức, tạo điều kiện để các phóng viên tiếp cận thông tin. Trung tâm Báo chí cần tiếp tục hỗ trợ tốt nhất để phóng viên nước ngoài tác nghiệp thuận lợi, góp phần tăng cường hiệu quả công tác thông tin đối ngoại, kịp thời truyền tải không khí dân chủ, minh bạch của cuộc bầu cử tới cộng đồng quốc tế và kiều bào ở nước ngoài.
Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục bám sát chỉ đạo, định hướng của lãnh đạo các cơ quan báo chí Nhà nước, đồng thời phối hợp chặt chẽ với địa phương để làm tốt công tác tuyên truyền về bầu cử.
Tổng Bí thư Tô Lâm: Nhân dân trực tiếp lựa chọn người gánh vác trọng trách đất nướcThời sự - 18 phút trước
Trao đổi với báo chí sau khi bỏ phiếu bầu ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định cuộc bầu cử là dịp để nhân dân lựa chọn những đại biểu tiêu biểu gánh vác trọng trách phát triển đất nước.
LIVE: Gần 79 triệu cử tri cả nước nô nức đi bầu cửThời sự - 2 giờ trước
GĐXH - Hôm nay (15/3/2026), gần 79 triệu cử tri trên khắp cả nước đi bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031. Trong không khí phấn khởi của ngày hội non sông, mỗi lá phiếu sẽ góp phần lựa chọn những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.
Số lượng đại biểu được bầu trong Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031Thời sự - 2 giờ trước
Bầu cử là phương thức thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nói chung và thành lập cơ quan quyền lực nhà nước ở trung ương và địa phương nói riêng.
Thời tiết Hà Nội hôm nay: Thủ đô có mưa trong ngày toàn dân đi bầu cử?Thời sự - 2 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Hà Nội và miền Bắc chuyển mưa ẩm do các nguồn ẩm hoạt động mạnh lên. Các vùng mưa lớn tập trung khu vực vùng núi Bắc Bộ.
Lựa chọn mở đầu nhiệm kỳ mớiThời sự - 2 giờ trước
Hôm nay 15/3, từ miền núi đến đồng bằng, từ biên giới đến hải đảo, gần 79 triệu cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Bầu cử sớm ở ngôi làng biệt lập giữa núi rừng Gia LaiThời sự - 18 giờ trước
Làng O2 trên đỉnh Konhlon (xã Vĩnh Sơn, tỉnh Gia Lai) với 57 hộ người Ba Na sinh sống gần như biệt lập với bên ngoài, đã hoàn thành bầu cử sớm.
Hà Nội: Phân luồng giao thông khẩn cấp quanh khu vực hồ đầu mối Mễ Trì từ ngày 15/3Thời sự - 18 giờ trước
GĐXH - Để phục vụ thi công các hạng mục cống thoát nước thuộc dự án hồ đầu mối Mễ Trì (Đồng Bông 2), từ ngày 15/3 đến hết ngày 31/3/2026, các phương tiện lưu thông qua đường Trung Thư và phố Tố Hữu sẽ được điều chỉnh phân luồng theo phương án mới.
Hà Nội trước thềm ‘Ngày hội non sông’Thời sự - 21 giờ trước
Những ngày này, đi dọc các tuyến phố của Thủ đô, từ những ngõ nhỏ đến các con phố lớn, đâu đâu cũng thấy sắc đỏ của cờ hoa và biểu ngữ. Không khí chuẩn bị đã sẵn sàng với sự vào cuộc khẩn trương của cả hệ thống chính trị. Tất cả đang hướng về ngày 15 tháng 3 - ngày hội lớn của toàn dân.
Tin sáng 14/3: Khi nào miền Bắc bắt đầu mưa phùn do không khí lạnh lệch đông?; Từ năm 2026, học sinh tạm trú có thể thi vào lớp 10 công lập Hà NộiXã hội - 1 ngày trước
GĐXH - Lần đầu tiên Hà Nội cho phép học sinh tạm trú được đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT công lập; Theo cơ quan khí tượng, khoảng ngày 14-16/3, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.
Tàu gỗ không người trôi dạt vào bờ biển Quảng TrịThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Nhận tin báo về việc phát hiện tàu gỗ không có người trôi dạt vào bờ biển, lực lượng chức năng ở Quảng Trị tiến hành kiểm tra hiện trường, lập biên bản sự việc.
Hà Nội và miền Bắc còn nắng ấm 2 ngày, sau đó thay đổi hình thái thời tiết vào cuối tuầnThời sự
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội miền Bắc sẽ có nắng ấm liên tục 2 ngày tới, đến cuối tuần trời lại có mưa do gió Đông Nam ẩm hoạt động mạnh.