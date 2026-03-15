Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao hoạt động tác nghiệp của báo chí trong ngày bầu cử

Sáng 15/3, sau khi dự Lễ khai mạc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Tổ bầu số 16 - khu vực bỏ phiếu số 21 TP. Hà Nội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải – Trưởng Tiểu ban Thông tin tuyên truyền đã cung cấp thông tin liên quan đến công tác bầu cử tại Trung tâm báo chí.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, qua theo dõi cho thấy công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp được triển khai đúng kế hoạch. Các cơ quan báo chí đã tập trung tuyên truyền đúng định hướng, đúng pháp luật, kịp thời truyền tải thông tin đến nhân dân cả nước, đồng thời thực hiện tốt công tác thông tin đối ngoại.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải thực hiện quyền của công dân tại Tổ bầu số 16 - khu vực bỏ phiếu số 21 TP. Hà Nội.

Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, sáng cùng ngày, ông cũng đã thực hiện quyền công dân khi đi bỏ phiếu tại nơi cư trú. Tại nhiều địa phương, trên các tuyến đường, khu phố, đông đảo người dân bày tỏ sự phấn khởi, háo hức tham gia bầu cử.

Theo đánh giá của Phó Chủ tịch Quốc hội, chất lượng cuộc bầu cử nhiệm kỳ này ngày càng được nâng lên, thu hút sự quan tâm của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Công tác bảo đảm an ninh trật tự được dư luận xã hội đánh giá cao. Đây là kết quả của quá trình xây dựng Đảng, củng cố chính quyền từ sau Đại hội Đảng bộ các cấp, đồng thời gắn với việc củng cố, sắp xếp bộ máy hành chính.

Điều đó cũng cho thấy việc chuẩn bị nhân sự đã được thực hiện kỹ lưỡng, lựa chọn được những đại biểu tiêu biểu để cử tri xem xét, bầu vào các cơ quan dân cử.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải - Trưởng Tiểu ban Thông tin tuyên truyền đã cung cấp thông tin liên quan đến công tác bầu cử tại Trung tâm báo chí.

So với các nhiệm kỳ trước, tỷ lệ khiếu nại, tố cáo cũng như các điều chỉnh liên quan đến danh sách, tiểu sử ứng cử viên không nhiều. Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, Tiểu ban Nhân sự và các cơ quan liên quan đã nắm chắc tình hình, cho thấy công tác chuẩn bị bầu cử được thực hiện chu đáo, đúng pháp luật và thống nhất trên phạm vi cả nước. Trong bối cảnh quá trình bầu cử đang diễn ra tại các địa phương, Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đánh giá cao hoạt động tác nghiệp của đội ngũ phóng viên, nhà báo từ Trung ương đến địa phương.

Đối với hoạt động của Trung tâm Báo chí, Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng đây là đầu mối tập trung thông tin, vì vậy cần duy trì sự phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia có trách nhiệm cung cấp thông tin đầy đủ, cập nhật định kỳ cho các cơ quan báo chí để bảo đảm nguồn tin chính thống. Đồng thời, các cơ quan báo chí cũng cần phản ánh kịp thời diễn biến bầu cử trên cả nước cũng như các vấn đề phát sinh để các cơ quan chức năng kịp thời nắm bắt, xử lý.

Các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí - Hội đồng Bầu cử Quốc gia.

Trong bối cảnh chuyển đổi số, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị phát huy hiệu quả các nền tảng công nghệ phục vụ hoạt động tác nghiệp của phóng viên. Thông tin cần được cập nhật thường xuyên, không chỉ thông qua tài liệu in mà còn qua hệ thống màn hình, mạng máy tính tại phòng báo chí để phóng viên thuận tiện theo dõi.

Bên cạnh đó, kỳ bầu cử lần này cũng có sự tham gia của các phóng viên nước ngoài. Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết Bộ Ngoại giao và Ban Đối ngoại Trung ương đã được giao nhiệm vụ tổ chức, tạo điều kiện để các phóng viên tiếp cận thông tin. Trung tâm Báo chí cần tiếp tục hỗ trợ tốt nhất để phóng viên nước ngoài tác nghiệp thuận lợi, góp phần tăng cường hiệu quả công tác thông tin đối ngoại, kịp thời truyền tải không khí dân chủ, minh bạch của cuộc bầu cử tới cộng đồng quốc tế và kiều bào ở nước ngoài.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục bám sát chỉ đạo, định hướng của lãnh đạo các cơ quan báo chí Nhà nước, đồng thời phối hợp chặt chẽ với địa phương để làm tốt công tác tuyên truyền về bầu cử.