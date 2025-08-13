Xác minh video 'thầy giáo tới nhà tát tới tấp vào mặt học sinh' lan truyền trên mạng xã hội

Ngày 13/8, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài khoảng 40 giây, ghi lại cảnh một người đàn ông điều khiển xe máy đến một nhà dân. Người này vào nhà, gọi một nam sinh ra ngoài nói chuyện rồi có hành động đánh, tát nhiều lần vào mặt.

Toàn bộ diễn biến của vụ việc được camera an ninh của gia đình ghi lại. Thời gian diễn ra vào ngày 8/8 tại xã Tây Đô (Thanh Hóa). Người đàn ông trong clip được xác định là một thầy giáo đang công tác tại Trường THPT Vĩnh Lộc, còn người bị đánh là một nam học sinh đang học lớp 7.

Hình ảnh thầy giáo tát học sinh. (Ảnh cắt từ clip).

Xác nhận với phóng viên, lãnh đạo xã Tây Đô cho biết đã nắm được thông tin liên quan tới clip thầy giáo tới tận nhà tát nhiều lần vào mặt học sinh.

"Chúng tôi đã nắm được thông tin vụ việc và đang cùng với cơ quan công an vào cuộc xác minh, làm rõ. Giữa thầy giáo và nam sinh trên có quan hệ họ hàng với nhau nhưng dù bất cứ lý do gì mà có hành vi tát cháu bé như thế cũng đáng lên án", lãnh đạo xã Tây Đô nói.

Theo thông tin từ lãnh đạo Trường THPT Vĩnh Lộc, thầy V.X.T. là giáo viên dạy tiếng Anh của nhà trường, em học sinh bị đánh là N.T.H. đang học lớp 7, Trường THCS Phạm Văn Hinh, xã Tây Đô.

"Quan hệ giữa thầy giáo và em học sinh là quan hệ họ hàng, gia đình em H. đã nhờ thầy T. dạy kèm từ năm lớp 3. Trong lúc chơi với bạn bè, em H. có những lời lẽ không chuẩn mực với thầy T. Do không kiềm chế được cảm xúc, thầy T. đã đến tận nhà tát em H. 3 cái.

Sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã yêu cầu thầy T. viết bản tường trình, đồng thời yêu cầu đến nhà em H. để chăm sóc, theo dõi sức khỏe", lãnh đạo Trường THPT Vĩnh Lộc cho biết thêm.

Video Thầy giáo tát liên tiếp vào mặt học sinh.