'Nổ' quan hệ với nhiều lãnh đạo để lừa hơn 70 tỷ đồng của người dân

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bắt tạm giam Cao Thùy Chinh (SN 1995, trú tại Tổ dân phố 3, thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Năm 2021, Chinh tham gia môi giới, đầu tư, mua bán bất động sản bị thua lỗ nên vay tiền của nhiều người để trả nợ.

Đối tượng Cao Thùy Chinh tại cơ quan công an.

Lo sợ gia đình và mọi người phát hiện, từ tháng 10/2021, Chinh đưa ra thông tin gian dối về việc có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo các sở, ban ngành ở Thanh Hóa. Do đó, Chinh có khả năng đấu giá quyền sử dụng đất tại các dự án và mua được nhiều lô đất với giá rẻ hơn thị trường.

Chinh nhận tiền của nhiều người để tham gia đấu giá đất, nhằm mục đích tạo hình ảnh và uy tín trong lĩnh vực bất động sản nhưng thực chất là để thực hiện hành vi gian dối, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Từ tháng 10/2021 đến tháng 7/2022, Chinh lừa đảo chiếm đoạt hơn 74 tỷ đồng của 17 cá nhân dưới hình thức nhận tiền đặt cọc để đấu giá quyền sử dụng đất tại nhiều dự án trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Đối tượng Cao Thùy Chinh "nổ" có quan hệ với nhiều lãnh đạo.

Ngày 4/5/2023, Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cao Thùy Chinh về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng nên cơ quan chức năng áp dụng biện pháp ngăn chặn bảo lĩnh đối với Chinh.

Quá trình điều tra, Cao Thùy Chinh liên tục vi phạm nghĩa vụ của người bị áp dụng biện pháp ngăn chặn. Xét tính chất mức độ phạm tội của bị can là đặc biệt nghiêm trọng nên ngày 25/6, lực lượng chức năng đã bắt bị can để tạm giam.