Tuyên Quang: Bắt đối tượng dùng dao chém 3 mẹ con thương vong ở Chiêm Hóa

Thứ sáu, 15:26 15/08/2025 | Pháp luật
GĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang đã nhanh chóng bắt đối tượng có hành vi giết người tại thôn Đại Đồng, xã Chiêm Hóa.

Ngày 15/8, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, khoảng 07h30 ngày 14/8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận tin báo của Công an xã Chiêm Hóa về việc xảy ra vụ giết người tại thôn Đại Đồng, xã Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang.

Theo tài liệu điều tra, do nảy sinh mâu thuẫn, đối tượng Bùi Văn Việt (SN 1981, trú tại xã Thái Sơn, tỉnh Tuyên Quang) đã dùng dao chém chị T.T.T (SN 1981) cùng 02 cháu Đ.H.T (SN 2020 và cháu T.P.N (SN 2009) là con riêng của chị T. Hậu quả khiến cháu Đ.H.T tử vong tại chỗ, còn chị T và cháu N hiện đang cấp cứu tại Trung tâm Y tế khu vực Chiêm Hoá.

Sau khi gây án, đối tượng Việt đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Tuyên Quang: Bắt đối tượng dùng dao chém 3 mẹ con thương vong ở Chiêm Hóa- Ảnh 1.

Đối tượng Bùi Văn Việt tại cơ quan công an.

Xác định đây là vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng, Phòng Cảnh sát Hình sự đã huy động lực lượng, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, công an các xã, phường tổ chức truy bắt đối tượng.

Sau hơn 4 giờ gây án, đến khoảng 11h10 cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ được Bùi Văn Việt khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực xã Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Hiện vụ việc đang được giải quyết theo quy định.

Trong sáng 15/8, thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, Đại tá Nguyễn Thành Chung, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang đã đến chúc mừng và khen thưởng đột xuất 05 tập thể, 01 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Nhật Tân
Tòa soạn Quảng cáo
Top