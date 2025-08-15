Tuyên Quang: Bắt đối tượng dùng dao chém 3 mẹ con thương vong ở Chiêm Hóa
GĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang đã nhanh chóng bắt đối tượng có hành vi giết người tại thôn Đại Đồng, xã Chiêm Hóa.
Ngày 15/8, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, khoảng 07h30 ngày 14/8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận tin báo của Công an xã Chiêm Hóa về việc xảy ra vụ giết người tại thôn Đại Đồng, xã Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang.
Theo tài liệu điều tra, do nảy sinh mâu thuẫn, đối tượng Bùi Văn Việt (SN 1981, trú tại xã Thái Sơn, tỉnh Tuyên Quang) đã dùng dao chém chị T.T.T (SN 1981) cùng 02 cháu Đ.H.T (SN 2020 và cháu T.P.N (SN 2009) là con riêng của chị T. Hậu quả khiến cháu Đ.H.T tử vong tại chỗ, còn chị T và cháu N hiện đang cấp cứu tại Trung tâm Y tế khu vực Chiêm Hoá.
Sau khi gây án, đối tượng Việt đã bỏ trốn khỏi hiện trường.
Xác định đây là vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng, Phòng Cảnh sát Hình sự đã huy động lực lượng, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, công an các xã, phường tổ chức truy bắt đối tượng.
Sau hơn 4 giờ gây án, đến khoảng 11h10 cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ được Bùi Văn Việt khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực xã Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Hiện vụ việc đang được giải quyết theo quy định.
Trong sáng 15/8, thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, Đại tá Nguyễn Thành Chung, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang đã đến chúc mừng và khen thưởng đột xuất 05 tập thể, 01 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm.
Khởi tố 18 đối tượng gây rối trật tự ở Ninh BìnhPháp luật - 3 giờ trước
GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với 18 đối tượng về hành vi "Gây rối trật tự công cộng"
Gia Lai: Triệu tập đối tượng đánh, dọa chôn sống thanh niên đi giao đá lạnhPháp luật - 4 giờ trước
GĐXH - Công an xã Kdang (Gia Lai) cho biết, đơn vị vừa triệu tập hai đối tượng có hành vi côn đồ tấn công người giao đá lạnh và có lời lẽ đe dọa.
Xác minh vụ người đàn ông bị cô gái truy đuổi vì có hành vi sàm sỡ trên MetroPháp luật - 10 giờ trước
Công an TPHCM đang phối hợp làm việc với những người liên quan nhằm xác minh thông tin cô gái tố cáo bị một người đàn ông sàm sỡ khi đi tàu Metro.
Vụ bị kết án 6 năm tù vì nuôi bán 13 con gà lôi trắng: Ông Thái Khắc Thành kháng cáoPháp luật - 11 giờ trước
Gia đình ông Thái Khắc Thành kháng cáo toàn bộ nội dung bản án sơ thẩm TAND khu vực 5 tỉnh Hưng Yên đã tuyên, với mức án 6 năm tù cho việc nuôi, bán 13 con gà lôi trắng.
Truy nã đối tượng Đoàn Bảo ChâuPháp luật - 21 giờ trước
Tối 14/8, Công an TP Hà Nội phát thông báo truy nã đối tượng Đoàn Bảo Châu (57 tuổi, phường Giảng Võ, Hà Nội).
Hà Nội: Khởi tố người đàn ông rút chìa khóa xe khách trên đường Vành đai 3 rồi bỏ điPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Trường Sơn (SN 1977, trú tại tỉnh Thanh Hóa) về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Vây bắt Phạm Văn Nghĩa, đối tượng chém em trai rồi cố thủ trong nhàPháp luật - 1 ngày trước
Phạm Văn Nghĩa (33 tuổi, trú xã Xuân Quang, tỉnh Lào Cai) đã bị lực lượng công an khống chế, bắt giữ sau khi dùng dao chém em trai nhiều nhát rồi cố thủ trong nhà.
Giấu cá thể hổ nặng khoảng 200kg trên nóc xe kháchPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Các đối tượng tự chế khoang trên nóc xe khách để cất giấu 1 cá thể hổ nặng khoảng 200kg và xương hổ rồi vận chuyển từ Lào về Việt Nam.
Thông tin sai sự thật trong sự việc taxi công nghệ bị chặn xe, người đàn ông ở Thái Nguyên bị phạtPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân người đàn ông ở Thái Nguyên bị xử phạt 7,5 triệu đồng.
Lĩnh án vì mua bán hơn 53 triệu dữ liệu thông tin cá nhânPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Từ 2019 đến khi bị bắt giữ, Lê Công Định thu thập, mua hơn 53 triệu dữ liệu thông tin cá nhân để rao bán nhằm thu lợi bất chính.
Giấu cá thể hổ nặng khoảng 200kg trên nóc xe kháchPháp luật
GĐXH - Các đối tượng tự chế khoang trên nóc xe khách để cất giấu 1 cá thể hổ nặng khoảng 200kg và xương hổ rồi vận chuyển từ Lào về Việt Nam.