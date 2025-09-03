Nỗi bi thương của cặp vợ chồng già dịp Vu Lan báo hiếu

Gần đến ngày lễ Vu Lan báo hiếu nhưng trong căn nhà nhỏ của ông Tiến, bà Thủy bao trùm một màu lạnh lẽo, u ám. 2 gương mặt đã nhăn nheo vì hơn 70 năm sương gió cuộc đời không còn nở nổi nụ cười, mà chỉ còn lại tiếng thở dài ngao ngán.

Các con của ông bà đã về nhưng không phải về để báo hiếu bố mẹ, để chăm sóc ông bà trong những tháng ngày bệnh tật đeo đẳng mà họ về để… khiến ông bà nhiều đêm mất ngủ suy nghĩ về những đứa con bất hiếu.

Ảnh minh họa.

Vợ chồng ông Tiến có 2 người con, một trai, một gái. Người con trai cả gần 40 tuổi từng có vợ con đàng hoàng nhưng vì anh ta ham mê cờ bạc, bóng bánh nên khiến gia đình tan vỡ, nợ nần liên miên.

Anh bỏ nhà lên thành phố làm thuê trả nợ nhưng nghe nói, làm thì ít mà chơi thì nhiều. Kết cục, nợ cũ chưa trả hết lại sinh ra thêm nợ mới. Cứ như vậy, dăm bữa nửa tháng anh lại mò về "ăn vạ" bố mẹ, bắt ông bà bán đất để trả nợ cho mình. Đợt này cũng vậy, nghỉ lễ người ta đi ăn, đi chơi, đi du lịch đây đó, còn anh về "hành" bố mẹ khiến xóm làng một phen náo loạn.

Chị con gái thứ 2 không "báo" bố mẹ chuyện tiền bạc nhưng suốt bao nhiêu năm lấy chồng, chị khiến ông bà khổ tâm rất nhiều vì gia đình lục đục, không hạnh phúc.

Nguyên nhân lại xuất phát từ chính bản thân chị khi ham chơi, lười làm. Đã vậy, còn ngoại tình nên bị chồng bỏ. Chị ôm con gái nhỏ về cho ông bà nuôi, còn bản thân đi biệt tăm nửa năm không thấy về. Chỉ đợt nghỉ lễ vừa rồi, hàng xóm mới thấy chị xuất hiện ở nhà.

2 người con của ông bà cùng trở về nhà nhưng mỗi người một kiểu "báo" khác nhau. Trong bữa cơm đạm bạc cuối ngày, vẫn câu chuyện muôn thủa, người con trai cả muốn bán đất để trả nợ. Còn chị con gái cũng thẳng thắn đặt vấn đề muốn được chia đất để bán đi lấy vốn làm lại cuộc đời.

Một cuộc cãi vã lớn đã xảy ra khiến mọi người xung quanh chú ý. Người con trai phản đối việc chia đất cho phận gái vì cho rằng con gái đã đi lấy chồng như bát nước đổ đi. Anh ta muốn toàn bộ nhà cửa, đất đai của bố mẹ phải sang tên cho mình.

Ngược lại, chị con gái cũng không chịu thiệt. Nói thời đại bình đẳng, nam nữ như nhau nên con gái cũng có quyền được đòi hỏi quyền lợi cho mình.

Tiếng cãi vã của các con ngày một lớn như mũi dao đâm vào trái tim ông Tiến, bà Thủy. Dù lên tiếng nhưng ông bà vẫn không can ngăn được cơn thịnh nộ của cả hai đứa con mà mình dứt ruột đẻ ra.

Đỉnh điểm là khi không tìm thấy được tiếng nói chung, họ đã lao vào nhau xô xát như những con người xa lạ. Tiếng bát đũa rơi vỡ, tiếng la hét lớn và cả tiếng khóc nấc của người mẹ già vì bất lực. Thậm chí, đã có những lời uy hiếp, nếu không phân chia đất hợp lý, sẽ có người phải trả giá bằng tính mạng. Câu nói ấy khiến cả hai ông bà suy sụp.

Ngày các con trở về, không một nén nhang thắp cho tổ tiên, không một câu hỏi thăm sức khỏe bố mẹ. Đến khi rời đi, thứ hai đứa con để lại là một nỗi đau khôn nguôi trong lòng ông bà khi chứng kiến các con xâu xé nhau chuyện đất cát. Và ông bà biết, với tính cách của hai đứa con bất hiếu, chuyện này cũng chưa dừng lại ở đây.

Chứng kiến toàn bộ sự việc, những người hàng xóm như chúng tôi cũng chỉ biết thương thay cho hai ông bà. Vu Lan là dịp những người con báo hiếu cho bố mẹ. Nhưng với vợ chồng ông Tiến, nó chỉ còn là những đứa con "báo". Còn chữ "hiếu" đã bị những tham muốn tiền bạc, tài sản làm mờ mắt, lu mờ lý trí. Thật quá nghiệt ngã biết bao!

