Tin sao 7/10: Phương Anh Đào lọt đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới, Trang Pháp gây ấn tượng trước hơn 25.000 khán giả Trung Quốc
GĐXH - Diễn viên Phương Anh Đào có tên trong danh sách đề cử Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026, trong khi đó ca sĩ Trang Pháp để lại ấn tượng trước hơn 25.000 khán giả tại Trung Quốc.
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