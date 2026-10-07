Tin sao 7/10: Phương Anh Đào lọt đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới, Trang Pháp gây ấn tượng trước hơn 25.000 khán giả Trung Quốc

Thứ tư, 17:59 07/10/2026 | Giải trí
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GĐXH - Diễn viên Phương Anh Đào có tên trong danh sách đề cử Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026, trong khi đó ca sĩ Trang Pháp để lại ấn tượng trước hơn 25.000 khán giả tại Trung Quốc.

Phương Anh Đào lọt đề cử Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026 - Ảnh 1.

Ca sĩ Trang Pháp gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh biểu diễn trong “Thanh xuân vô hạn - Đại nhạc hội Vu Hồ” (Wuhu Super Concert) cùng Vương Tâm Lăng, Ngô Khắc Quần, Hoàng Tiêu Vân, trước hơn 25.000 khán giả.

Phương Anh Đào lọt đề cử Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026 - Ảnh 2.

Trang Pháp mang đến tổng cộng 6 tiết mục, gồm 4 ca khúc tiếng Việt và 2 ca khúc tiếng Trung. "Đây là một ngày vô cùng đặc biệt với mình, vì đó là sân khấu solo đầu tiên của Trang tại Trung Quốc sau Đạp Gió. Trang rất hạnh phúc khi được chia sẻ khoảnh khắc này với tất cả mọi người ở sân vận động Olympic Vu Hồ", Trang Pháp chia sẻ trên trang cá nhân.

Phương Anh Đào lọt đề cử Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026 - Ảnh 3.

Chiều 7/10, Hoa hậu Emoura Phạm có màn trình diễn ấn tượng khi giới thiệu đến bạn bè quốc tế tác phẩm Trang phục Văn hóa Dân tộc “Vinh Quy Bái Tổ” tại đấu trường Miss Grand International 2026.

Phương Anh Đào lọt đề cử Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026 - Ảnh 4.

"Không chỉ là một bộ trang phục, “Vinh Quy Bái Tổ” còn là câu chuyện về cội nguồn, niềm tự hào và tinh thần của thế hệ trẻ Việt Nam khi mang văn hóa dân tộc đến gần hơn với bạn bè quốc tế", Emoura Phạm chia sẻ trên trang cá nhân.

Phương Anh Đào lọt đề cử Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026 - Ảnh 5.

Ca sĩ Phương Trinh Jolie chào đón sinh nhật tuổi 38 với bộ ảnh xinh tươi, quyến rũ và đầy thần thái.

Phương Anh Đào lọt đề cử Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026 - Ảnh 6.

"Tuổi 38, Trinh không mong cuộc đời hoàn hảo. Chỉ mong tâm mình đủ an, lòng mình đủ rộng và mỗi ngày đều được sống đúng với chính mình", ca sĩ Phương Trinh Jolie viết trên trang cá nhân.

Phương Anh Đào lọt đề cử Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026 - Ảnh 7.

Diễn viên Phương Anh Đào chính thức có tên trong danh sách đề cử Top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026 (The 100 Most Beautiful Faces 2026) do chuyên trang sắc đẹp độc lập TC Candler công bố ngày 7/10.

Phương Anh Đào lọt đề cử Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026 - Ảnh 8.

Hoa hậu Phan Phương Oanh gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh trẻ trung, xinh tươi khi đang ở Mỹ. 

(Ảnh FB nhân vật)

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