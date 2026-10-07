Tin sao 7/10: Phương Anh Đào lọt đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới, Trang Pháp gây ấn tượng trước hơn 25.000 khán giả Trung Quốc

1 giờ trước

GĐXH - “Hoa hậu Việt Nam là một trong những bệ phóng quan trọng nhất để có Ngọc Hân của ngày hôm nay. Được trở về và góp một phần nhỏ để giúp các em đẹp hơn, tự tin hơn trong hành trình mà mình từng đi qua là cảm xúc rất đặc biệt”, Ngọc Hân chia sẻ về vai trò mới tại cuộc thi năm nay.