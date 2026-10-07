Nghiệm khéo léo thuyết phục Phù Sa, Tư Quận bị người lạ tấn công

Theo Thời báo VTV, trong trích đoạn giới thiệu tập 32 phim "Phù sa", Tư Quận gặp lại được Sáu Phương, người biết nhiều chuyện thâm cung bí sử của công ty Minh Hải mà bấy lâu nay Chơn cất công đi tìm. Cả hai người ngồi nói chuyện về tình hình hiện trạng của Bình Hoà.

Sáu Phương cho rằng Chơn và Tư Quận đang nghiêm trọng hóa vấn đề vì bao năm qua, công ty Minh Hải chỉ bị xử phạt hành chính nhẹ.

Hai ông Tư Quận và Sáu Phương chia sẻ về tình hình hiện tại của Bình Hòa. Ảnh VFC

"Nếu xử lý hành chính thì xử lý khi người ta bị bắt quả tang. Còn muốn xử lý hình sự thì phải chứng minh cả một quá trình. Anh thử nghĩ đi, nếu bắt một chiếc tàu đang khai thác trái phép thì họ chỉ xử lý một chiếc tàu đó thôi. Còn muốn chứng minh cả một doanh nghiệp khai thác trái phép thì phải chứng minh ai là người đứng đầu", chú Tư Quận phân tích.

Đáng nói là ngay sau đó, trên đường về, Tư Quận đã gặp phải chuyện không lành khi đang nói chuyện điện thoại với Chơn.

Ông Tư Quận gặp phải nguy hiểm khi đang nói chuyện điện thoại. Ảnh VFC

Trong khi đó, Chơn tiếp tục bị bà con xa lánh, tẩy chay, kể cả những người trước nay vốn rất thân thiết với anh. Một số máy móc của chú Ba và chú Nam không sửa chữa tại xưởng quen của Chơn mà đồng loạt chở máy móc sang xưởng cơ khí ở xã Hạ Hòa.

Chơn tiếp tục bị bà con xa lánh. Ảnh VFC

Ở diễn biến khác trong tập phim, Phù Sa vẫn rất băn khoăn xung quanh những thắc mắc của chú Phương, ngay lập tức Phù Sa liền tới hỏi Nghiệm để nghe giải thích và một lần nữa Phù Sa như bị thuyết phục trước tài ăn nói của Nghiệm.

Nghiệm tìm cách thuyết phục Phù Sa trong hợp tác làm ăn. Ảnh VFC

"Anh nghĩ em đang hơi đặt nặng cảm giác của bà con hơn là kết quả cuối cùng... Khi mà tham gia vào hợp tác xã của chúng ta rồi thì bà con sẽ phải cùng thống nhất để đưa ra quy trình, cùng thống nhất để tìm đầu ra, cùng nhau thống nhất chất lượng. Nhưng mà cảm giác đó là điều mà bất kỳ một mô hình liên kết nào cũng sẽ phải trải qua", Nghiệm thuyết phục Phù Sa.

Tập 32 phim "Phù sa" phát sóng lúc 21h ngày 7/10 trên VTV1.

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