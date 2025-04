Nỗi khổ của nữ diễn viên cao 1,76 m

Sau Khi cuộc đời cho bạn quả quýt, Bảo hiểm ly hôn (The Divorce Insurance) là bộ phim Hàn Quốc tiếp theo nhận được sự chú ý của khán giả Việt Nam. Dù không thể so sánh về mức độ lan tỏa, Bảo hiểm ly hôn được yêu thích với cốt truyện lãng mạn, hài hước và nhẹ nhàng. Bên cạnh đó, dàn diễn viên nổi tiếng gồm Lee Dong Wook, Lee Joo Bin, Lee Kwang Soo và Lee Da Hee cũng là yếu tố chinh phục quan trọng chinh phục người xem.

Dù chỉ đóng vai nữ thứ, Lee Da Hee được đánh giá nổi bật hơn nữ chính do Lee Joo Bin đảm nhận, từ ngoại hình đến khí chất. Chưa kể đâu xa, chỉ riêng chiều cao 1,76 m đã áp đảo đàn em kém 4 tuổi (cao 1,63 m).

Chiều cao là lợi thế trong ngành người mẫu, nhưng lại trở thành bất lợi đối với Lee Dae Hee thuở mới đóng phim. Cô gặp khó khăn khi nhận vai do tìm được bạn diễn nam tương xứng ngoại hình với cô là thách thức lớn. Phim Hàn Quốc thường yêu cầu nam - nữ chính phải có chênh lệch chiều cao khoảng 10 cm. Do đó, bạn diễn của Lee Dae Hee ít nhất phải cao 1,86 m (trong trường hợp nữ diễn viên 8X không đi giày cao gót).

Một rắc rối khác khi có chiều cao nổi bật là cân nặng. Lee Da Hee từng chia sẻ: "Vì cao và có vai rộng, tôi trông to lớn khi tăng cân. Có sự khác biệt rõ ràng khi tôi tăng hoặc giảm cân. Tôi luôn ăn kiêng để giảm cân và trông nhỏ hơn".

Bất chấp thách thức, Lee Da Hee giành được nhiều vai diễn hơn trong những năm qua. Cô còn được nâng từ nữ thứ lên vai chính trong Love Is For Suckers và Island, đóng cùng các nam thần Kpop là Choi Siwon (Super Junior) và Cha Eun Woo (Astro). Trong Bảo hiểm tình yêu, cô tìm được bạn diễn xứng tầm là Lee Kwang Soo với chiều cao 1,93 m.

Lee Da Hee cũng là người dẫn chương trình được yêu thích ở xứ kim chi. Cô dẫn dắt các chương trình truyền hình thực tế Queendom, Road to Kingdom và Single's Inferno. Ngoài ra, cô làm MC cho lễ trao giải Golden Disc Awards từ năm 2020.

Một trong những nhân vật gây ấn tượng trong phim là Jeon Na Rae do Lee Da Hee thủ vai. Trong Bảo hiểm ly hôn , Jeon Na Rae là nhà toán học tài chính chỉ nhìn thế giới từ góc độ đầu tư. Cô là cấp trên kiêm vợ cũ đầu tiên của nam chính Noh Ki Jun (Lee Dong Wook), chuyên gia bảo hiểm ly hôn ba lần. Ngoài vẻ ngoài xinh đẹp, phong cách thời trang ấn tượng, Jeon Na Rae còn ghi điểm bởi tính cách tự tin, phóng khoáng nhưng cũng kỳ lạ và ngờ nghệch.Lee Da Hee sinh năm 1985, hoạt động trong ngành giải trí từ năm 2002. Cô ra mắt với tư cách người mẫu. Vẻ ngoài nổi bật cùng chiều cao ấn tượng giúp cô nhanh chóng có được chỗ đứng trong ngành thời trang. Theo truyền thông Hàn Quốc, Lee Da Hee can thiệp thẩm mỹ để có được gương mặt hoàn hảo như hiện tại.Lee Da Hee sau đó thử sức với vai trò diễn viên. Cô bắt đầu từ các vai phụ mờ nhạt trong những bộ phim truyền hình ăn khách như Thái vương thần ký (2007), Bí mật kinh hoàng (2013)... Vai diễn đột phá đầu tiên của cô là nữ công tố Seo Do Hyun trong Đôi tai ngoại cảm (2013).

Tài khoản Instagram của Lee Da Hee có hơn 2,2 triệu người theo dõi. Hiện tại, Lee Da Hee là một trong những mỹ nhân dao kéo thành công nhất của showbiz Hàn Quốc.