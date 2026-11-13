NSND Hồng Vân nhắn gửi con trai ở tuổi 29

NSND Hồng Vân dành những lời yêu thương để chúc mừng con trai nhân dịp sinh nhật 12/11. Nữ nghệ sĩ gọi con là chàng trai mùa đông nhưng luôn mang đến cho mẹ cảm giác ấm áp kể từ ngày xuất hiện trong cuộc đời mình. Ở tuổi làm mẹ, niềm vui của chị không nằm ở những món quà hay lời chúc cầu kỳ mà là được chứng kiến con trưởng thành, từng bước thực hiện những dự định riêng.

NSND Hồng Vân tiễn con trai đi công tác nước ngoài.

NSND Hồng Vân cũng gửi lời chúc mong ước nguyện mà con ấp ủ trong năm nay sẽ trở thành hiện thực, đồng thời chỉ mong con luôn khỏe mạnh để vững vàng theo đuổi những điều mình mong muốn. Với chị, dù con có đi xa đến đâu hay đạt được thành tựu gì, sức khỏe và sự bình an của con vẫn luôn là điều mẹ đặt lên hàng đầu.

Được biết, con trai của NSND Hồng Vân là đạo diễn trẻ Khôi Nguyên. Nam đạo diễn sinh năm 1997, từ nhỏ, anh đã được bố mẹ cho thử sức diễn xuất ở sân khấu kịch. Ngoài ra, đạo diễn này còn gây chú ý với vai Mạnh Tuấn trong phim "Gia đình phép thuật" (2009).

NSND Hồng Vân luôn tự hào về con trai - đạo diễn Khôi Nguyên.

Năm 13 tuổi, Khôi Nguyên đi du học ở Mỹ. Mặc dù sống xa nhà nhưng anh luôn là niềm tự hào của bố mẹ nhờ có thành tích học tập ấn tượng. Không những vậy, anh còn chủ động làm thêm để trang trải sinh hoạt phí, đồng thời tích cóp để thực hiện các ý tưởng phim ảnh mà không cần xin tiền phụ huynh.

Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành sản xuất phim của trường Fullerton, anh bất ngờ nhận lời mời nhập học đạo diễn khoa Điện ảnh Cao đẳng Nghệ thuật Điện ảnh và Truyền thông Dodge thuộc hệ thống Đại học Chapman.

Khôi Nguyên đã đạo diễn 3 phim ngắn và một phim dài. Trong đó, phim ngắn "Nostalgia" (2021) được vinh danh tại Los Angeles Film Awards tháng 4.2021, New York Film Festival tháng 3.2021, được chọn trình chiếu tại LHP Châu Á Thái Bình Dương - Los Angeles lần thứ 37.

Ở tuổi 29, đạo diễn Khôi Nguyên đã trở thành người kế nhiệm sân khấu mang tên mẹ mình.

Phim ngắn "Neo's cleaning service" (2022) đoạt giải thưởng Los Angeles Film Awards 2022, New York International Film Awards 2022, được chọn trình chiếu tại Boston Sci-film Festival 2023 và Hollywood Short Fest 2023.

Phim ngắn "Neo's cleaning service" cũng được Gunpowder&Sky Studio - một đơn vị sản xuất có tiếng từng phát hành hơn 60 phim, là đối tác của Discovery, Epix, HBO, Netflix - mua để phân phối.

Sau những năm làm việc ở Mỹ, đạo diễn Khôi Nguyên đã quyết định rời Mỹ để trở về Việt Nam làm việc. Anh hiện là Phó giám đốc nhà hát kịch mang tên mẹ và cũng là đạo diễn chính của nhiều vở kịch tại sân khấu này.

NSND Hồng Vân có hơn 40 năm hoạt động nghệ thuật, nổi bật ở sân khấu, truyền hình và điện ảnh. Chị ghi dấu qua các tác phẩm như: Gạo nếp gạo tẻ, Gái già lắm chiêu 3, Con Nhót mót chồng, Gặp lại chị bầu, Cô dâu hào môn, Hai muối... Bên cạnh diễn xuất, Hồng Vân còn làm đạo diễn, quản lý sân khấu và đào tạo diễn viên trẻ.

Phim có NSND Hồng Vân, Hồng Đào nhận tin vui GĐXH - Phim "Lên hương" có sự xuất hiện của bạn thân NSND Hồng Vân - Hồng Đào có giành được 80 tỷ doanh thu sau 8 ngày phát sóng. Tiếp theo phim sẽ được công chiếu ở Mỹ.



