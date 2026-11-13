Quang Minh đưa vợ trẻ kém 37 tuổi vi vu Trung Quốc

Thứ sáu, 15:00 13/11/2026 | Giải trí
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GĐXH - Quang Minh ở tuổi 67 gây bất ngờ với phong cách thời trang trẻ trung cùng vợ kém 37 tuổi khám phá nhiều địa điểm đẹp tại Trung Quốc.

Quang Minh U70 phong cách trẻ trung cùng vợ trẻ khám phá Trung Quốc 2026 - Ảnh 1.Quang Minh và vợ kém 37 tuổi mừng sinh nhật con trai nhỏ

GĐXH - Diễn viên Quang Minh và vợ trẻ Tăng Khánh Chi mới đây đã tổ chức một bữa tiệc tại nhà mới mừng sinh nhật con trai nhỏ. Hình ảnh cậu bé gây chú ý.

Quang Minh U70 phong cách trẻ trung cùng vợ trẻ khám phá Trung Quốc 2026 - Ảnh 2.

Quang Minh và bà xã vừa có chuyến du lịch Trung Quốc cùng bạn bè. Họ vi vu qua nhiều địa điểm ở Trung Quốc: check-in Thành Đô, núi Tứ Cô Nương (tỉnh Tứ Xuyên) tuyết trắng.

Quang Minh U70 phong cách trẻ trung cùng vợ trẻ khám phá Trung Quốc 2026 - Ảnh 3.

Cặp vợ chồng diện áo phao đôi, mũ len và kính mát tạo vẻ sành điệu. 

Quang Minh U70 phong cách trẻ trung cùng vợ trẻ khám phá Trung Quốc 2026 - Ảnh 4.

Sánh đôi bên vợ kém 37 tuổi, Quang Minh 67 tuổi được khán giả khen trẻ trung nhờ gu ăn mặc 

Quang Minh U70 phong cách trẻ trung cùng vợ trẻ khám phá Trung Quốc 2026 - Ảnh 5.

Từ khi gắn bó cùng bà xã Khánh Chi, Quang Minh thường cùng nửa kia vi vu khắp nơi. Mỗi khi đăng ảnh lên mạng xã hội, nghệ sĩ nhận nhiều lời khen từ khán giả về ngoại hình trẻ hơn tuổi U70.

Quang Minh U70 phong cách trẻ trung cùng vợ trẻ khám phá Trung Quốc 2026 - Ảnh 6.

Mỗi ngày, vợ chồng Quang Minh lên đồ ton sur ton. Họ chọn màu sắc hoặc kiểu dáng trang phục ăn ý để có những bức hình đẹp đôi bên nhau.

Quang Minh U70 phong cách trẻ trung cùng vợ trẻ khám phá Trung Quốc 2026 - Ảnh 7.

Phong cách thời trang của nghệ sĩ Quang Minh ở tuổi 67 khiến không ít người bất ngờ.

Quang Minh U70 phong cách trẻ trung cùng vợ trẻ khám phá Trung Quốc 2026 - Ảnh 8.

Nghệ sĩ 67 tuổi đắm đuối nhìn vợ bên khung cảnh Cửu Trại Câu. Nhiều khán giả khen cả hai trông 'tình bể bình', 'lãng mạn như phim'.

Quang Minh U70 phong cách trẻ trung cùng vợ trẻ khám phá Trung Quốc 2026 - Ảnh 9.

Tăng Khánh Chi kém ông xã 37 tuổi. Ở tuổi 30, cô sở hữu phong cách cực kỳ trẻ trung, năng động.

 

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