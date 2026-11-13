Quang Minh đưa vợ trẻ kém 37 tuổi vi vu Trung Quốc

4 giờ trước

GĐXH - Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam, Thiếu tá, Quán quân Sao Mai dòng nhạc dân gian 2011 Lương Nguyệt Anh chính thức phát hành MV mới mang tên “Bài ca người giáo viên nhân dân”. Đây là MV đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của Lương Nguyệt Anh sau thời gian sinh con và dành nhiều thời gian chăm sóc cặp song sinh bé bỏng Cherry và Happy.