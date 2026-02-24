Tối nay, Mạnh Trường tái xuất phim 'giờ vàng' VTV3 trong vai thiếu gia

Trong trích đoạn giới thiệu tập 2 "Bước chân vào đời", xuất hiện nhân vật mới là Trần Lâm (do Mạnh Trường thủ vai) là anh em họ của Quân (Huỳnh Anh). Quân rủ anh họ tới quán cà phê quen với lý do cà phê ngon và đọc sách "chill chill". Tuy nhiên, có vẻ như Quân không qua mắt được Lâm.

Qua cuộc trò chuyện ngắn của hai anh em, có thể thấy mối quan hệ giữa Lâm và mẹ không ổn. Anh dường như vẫn giận mẹ chuyện gì đó trong quá khứ.

Lâm là một thiếu gia điển trai nhưng lạnh lùng. Ảnh VTV

Cô giáo Ngân - đồng nghiệp ở trường vốn không ưa Thương (Quỳnh Kool) nên quyết không bỏ qua cho những lỗi sai của Thương. Lần trước, khi Thương nói dối để bao che cho một số học sinh trốn tiết, cô Ngân đã kiểm tra lại camera nên Thương không thể chối cãi. Biết việc làm của mình là sai, Thương đã xin lỗi cô Ngân và hứa sẽ rút kinh nghiệm.

Cô giáo Thương liên tục gặp rắc rối vì đồng nghiệp. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, Thương bị hỏng xe giữa đường và tình cờ gặp "người trong tim" của mình. Nếu biết sửa xe thì đây đã là cơ hội tuyệt vời để Quân thể hiện và chinh phục Thương, nhưng anh lại khiến cô nàng đảm đang này bật cười với sự lúng túng của mình.

Cô giáo Thương bị hỏng xe nhưng lại bật cười trước sự lúng túng của Quân. Ảnh VTV

Tập 2 "Bước chân vào đời" phát sóng lúc 20h ngày 24/2 trên VTV3.