Johnny Trí Nguyễn: Thách thức bản thân ngày trở lại

Quách Ngọc Ngoan: Mang tình cảm cha con chân thật ngoài đời vào phim GĐXH - Trong "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh", Quách Ngọc Ngoan đảm nhận vai Tả tướng quân. Nam diễn viên cho biết, đây là vai diễn đòi hỏi quá trình chuẩn bị thể lực và luyện tập nghiêm túc, đặc biệt khi phim có nhiều phân đoạn hành động. Bên cạnh những màn giao đấu, anh dành nhiều tâm huyết cho những cảnh thể hiện tình cảm cha con giữa nhân vật và cô con gái nhỏ An Nhi.

Hộ Linh Tráng Sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh gây chú ý với phần hành động được đầu tư lớn, trong đó mật độ các cảnh võ thuật được ê-kíp xác định là một trong những điểm nhấn quan trọng của bộ phim. Theo Johnny Trí Nguyễn, số lượng cảnh hành động của phim vượt xa nhiều tác phẩm hành động trước đó, đồng thời đặt ra không ít thử thách cho cả ê-kíp sản xuất lẫn dàn diễn viên.

Hộ Linh Tráng Sĩ là bộ phim bom tấn của màn ảnh Việt.

Thách thức lớn khi 3 diễn viên chính không biết võ

Chia sẻ về quá trình thực hiện bộ phim, Johnny Trí Nguyễn cho biết, điều anh muốn theo đuổi không chỉ nằm ở việc tạo ra những màn đánh đẹp mắt mà còn là thử thách giới hạn của ê-kíp, diễn viên và chính bản thân anh trong quá trình sản xuất.

Theo nam diễn viên, đạo diễn, mật độ hành động trong Hộ Linh Tráng Sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh là cao nhất từ trước đến nay. "Số lượng hành động vượt xa, chứ không phải vượt hơn một chút so với các phim hành động khác", Johnny Trí Nguyễn chia sẻ.

Không chỉ có số lượng cảnh đánh lớn, phần hành động của phim còn kéo theo khối lượng công việc đáng kể ở khâu dàn dựng. Nhiều cảnh đòi hỏi sự phối hợp giữa diễn viên, chỉ đạo võ thuật, quay phim, ánh sáng và các bộ phận hậu trường. Bên cạnh đó, số lượng bối cảnh được sử dụng cho các phân đoạn hành động cũng tăng lên đáng kể.

Đạo diễn, diễn viên Johnny Trí Nguyễn chia sẻ tại buổi họp báo ra mắt phim Hộ linh tráng sĩ – Bí ẩn mộ vua Đinh.

Johnny Trí Nguyễn cho rằng, với một bộ phim hành động, anh luôn muốn tạo ra những thử thách mới cho ê-kíp. Điều này đồng nghĩa với việc các thành viên phải chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, làm việc với cường độ cao hơn và phối hợp chặt chẽ trong từng cảnh quay.

"Trong tất cả phim hành động, mình luôn muốn thử thách ê-kíp, thử thách bản thân, thử thách diễn viên. Và tất cả anh em có thể cùng tạo nên những thước phim mãn nhãn", anh chia sẻ.

Một trong những bài toán khó nhất đối với ê-kíp nằm ở việc ba diễn viên chính của Hộ Linh Tráng Sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh không có nền tảng võ thuật.

Theo Johnny Trí Nguyễn, đây chính là thử thách lớn nhất trong quá trình thực hiện phim. Bởi với một tác phẩm hành động, diễn viên không chỉ cần thể hiện đúng cảm xúc và tâm lý nhân vật mà còn phải tạo được cảm giác thuyết phục trong từng động tác chiến đấu.

"Mình phải làm sao để khán giả khi xem phim thấy diễn viên của mình trên màn ảnh là những cao thủ", Johnny Trí Nguyễn nói.

Để đạt được điều đó, dàn diễn viên phải trải qua quá trình tập luyện và làm quen với các động tác võ thuật trước khi bước vào những cảnh quay chính thức. Mục tiêu của ê-kíp không đơn thuần là giúp diễn viên thực hiện được động tác mà còn phải khiến các màn giao đấu trở nên tự nhiên trên màn ảnh.

Johnny Trí Nguyễn trả lời báo chí về chỉ đạo võ thuật trong phim. Clip: Lam Anh.

Theo Johnny Trí Nguyễn, nếu khán giả cảm nhận Hộ Linh Tráng Sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh là một bộ phim hành động, điều đó đồng nghĩa các diễn viên đã hoàn thành một phần việc khó: Thể hiện được những nhân vật có khả năng chiến đấu dù bản thân chưa từng có nền tảng võ thuật chuyên nghiệp.

Nam diễn viên cũng tiết lộ, khi đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình casting dàn nhân vật, anh thực sự tin tưởng và quyết định giao vai cho các diễn viên. Trước khi phim bấm máy, ê-kíp cũng thẳng thắn trao đổi về những khó khăn mà họ sẽ phải đối mặt.

Các diễn viên được cảnh báo rằng, quá trình tham gia phim hành động sẽ rất đau, rất mệt và đòi hỏi nhiều thời gian tập luyện. Chính vì vậy, việc những diễn viên không biết võ vẫn quyết định nhận vai được Johnny Trí Nguyễn đánh giá là "rất to gan".

Thế khó của dàn diễn viên

Sau khi bộ phim ra mắt, Tuấn Trần cũng chia sẻ những trải nghiệm đáng nhớ trong quá trình tham gia dự án. Nam diễn viên cho biết, đây là bộ phim có thời gian quay dài nhất, số lượng thành viên đoàn đông nhất và cũng là một trong những bộ phim khó nhất mà anh từng thực hiện.

Với Tuấn Trần, điều để lại ấn tượng sâu sắc không chỉ là những cảnh hành động trên màn ảnh mà còn là sự tâm huyết của toàn bộ ê-kíp phía sau máy quay.

Tuấn Trần xúc động khi lần đầu được xem phim mình tham gia.

Nam diễn viên nhớ lại những ngày đoàn phim phải băng rừng, lội suối để thực hiện các cảnh quay. Không chỉ diễn viên, nhiều bộ phận như ánh sáng, tổ quay và các thành viên hậu trường cũng phải di chuyển trong điều kiện không dễ dàng.

Những cảnh quay được thực hiện ở nhiều địa hình khác nhau khiến công việc của đoàn phim trở nên phức tạp hơn. Việc vận chuyển thiết bị, bố trí ánh sáng, máy quay và tổ chức diễn xuất trong những bối cảnh này đòi hỏi sự phối hợp của nhiều bộ phận.

Tuy nhiên, theo Tuấn Trần, điều đáng nhớ nhất là cách các thành viên nói về bộ phim thể hiện rõ sự tự hào và tình cảm mà họ dành cho dự án sau một quá trình làm việc kéo dài.

Nam diễn viên cũng cho biết, anh rất mãn nguyện khi xem thành quả cuối cùng trên màn ảnh, đồng thời dành sự biết ơn cho những người đã cùng mình thực hiện bộ phim.

Diễn viên Trần Thiên Tú (đảm nhận vai An Nhiên), cũng trải qua không ít áp lực khi tham gia các phân đoạn hành động. Theo nữ diễn viên, những cảnh một người đối đầu với một nhóm hoặc hai người cùng chiến đấu với một nhóm đòi hỏi sự phối hợp rất chặt chẽ giữa các diễn viên.

Khác với những cảnh diễn thông thường, một phân đoạn hành động có thể phụ thuộc vào từng nhịp chuyển động của nhiều người. Chỉ cần một động tác không đúng thời điểm, toàn bộ cảnh quay có thể phải thực hiện lại.

Thiên Tú có những màn võ thuật mãn nhãn trong phim.

Trần Thiên Tú thừa nhận, bản thân không có nền tảng võ thuật cơ bản và cũng gặp khó khăn trong việc ghi nhớ các bài tập. Điều này khiến cô chịu áp lực trong suốt quá trình chuẩn bị và quay phim.

Nữ diễn viên cho biết mỗi giây, mỗi phút trên phim trường đều đòi hỏi sự tập trung cao độ. Cô phải ghi nhớ động tác, vị trí, nhịp đánh và phối hợp với bạn diễn để đảm bảo cảnh quay vừa an toàn vừa đạt yêu cầu về hình ảnh.

Đặc biệt, sự theo sát của đạo diễn cũng khiến cô cảm nhận rõ áp lực của từng cảnh quay. Trần Thiên Tú kể, hai đạo diễn Quang Bình và Johnny Trí Nguyễn thường xuyên chăm chú quan sát từng động tác, từ biểu cảm đến lực đánh, để đảm bảo cảnh hành động đạt yêu cầu.

Có những thời điểm sau khi thực hiện xong một cảnh, đạo diễn chỉ hô chuyển cảnh mà không đưa ra bất cứ nhận xét nào. Vì vậy, nữ diễn viên không biết chính xác cảnh quay của mình đã đạt hay chưa cho đến khi bộ phim hoàn thiện.

Chỉ đến khi được nhìn thấy những thước phim của mình trên màn ảnh rộng, Trần Thiên Tú mới thực sự cảm nhận được thành quả của quá trình tập luyện và ghi hình.

Được biết, Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh là bộ phim điện ảnh huyền sử Việt Nam mang tính đột phá, chính thức khởi chiếu toàn quốc từ ngày 28/8/2026. Tác phẩm tái hiện hành trình bi tráng và đầy hiểm nguy của nhóm tráng sĩ trung kiên khi hộ tống linh cữu vua Đinh Tiên Hoàng về nơi an táng thiêng liêng tại long mạch quốc gia. Đối mặt với hàng loạt cạm bẫy từ các thế lực thù địch, bộ phim là khúc tráng ca tôn vinh tinh thần nghĩa khí, lòng yêu nước và khát vọng bảo vệ vẹn toàn cõi bờ giang sơn.

Dự án gây chú ý lớn nhờ quy tụ dàn diễn viên thực lực và đa thế hệ của điện ảnh Việt: Johnny Trí Nguyễn, NSND Tự Long; Hứa Vĩ Văn, Đỗ Thị Hải Yến, Lê Vũ Long, Tuấn Trần, Trần Thiên Tú, Đăng Trần, Quách Ngọc Ngoan, NSƯT Chiều Xuân, NSND Như Quỳnh,…