Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung xúc động khi ca khúc mới vang lên giữa 'chảo lửa' Mỹ Đình

Việt Nam chiến thắng, Tùng Dương xúc động hát trong trận Chung kết GĐXH - Tùng Dương chia sẻ, khoảnh khắc được bước ra sân khấu cùng Công Vinh và chiếc cúp ASEAN khiến anh thực sự xúc động.

Sau 90 phút thi đấu, hai đội hòa nhau với tỷ số 2-2. Với kết quả chung cuộc 4-2 sau hai lượt trận, đội tuyển Việt Nam chính thức giành chức vô địch ASEAN Cup 2026, khép lại một đêm đáng nhớ với những cảm xúc bùng nổ trên sân Mỹ Đình.

Ca sĩ Tùng Dương thể hiện ca khúc Khát vọng vinh quang do nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác.

Không chỉ có những màn tranh tài nghẹt thở trên sân cỏ, đêm chung kết còn để lại dấu ấn đặc biệt bởi những giai điệu âm nhạc vang lên trước giờ bóng lăn. Ca sĩ Tùng Dương đã biểu diễn hai ca khúc, trong đó có bài hát mới nhất của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung mang tên "Khát vọng vinh quang".

Xúc động khi ca khúc của mình được vang lên giữa sân Mỹ Đình

Giọng hát đầy nội lực của Tùng Dương cùng không khí cuồng nhiệt của hàng chục nghìn khán giả đã khiến sân Mỹ Đình càng trở nên "nóng" hơn trước trận đấu quan trọng. Với nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, đây không chỉ là màn ra mắt đặc biệt của ca khúc mới mà còn là khoảnh khắc xúc động khi tác phẩm của anh vang lên giữa hàng vạn người hâm mộ bóng đá.

Chia sẻ về trải nghiệm đặc biệt này, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho biết, đây là lần thứ hai anh được ngồi trên khán đài sân Mỹ Đình để nghe ca khúc của mình vang lên.

Lần đầu tiên là trong chương trình "Tổ quốc trong tim", khi anh được chứng kiến đông đảo khán giả cùng hát theo ca khúc "Viết tiếp câu chuyện hòa bình". Đó là một trải nghiệm khiến nam nhạc sĩ rất tự hào bởi không khí vừa rực rỡ, vừa rần rần.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đến sân từ sớm để cổ vũ đội tuyển Việt Nam.

Lần thứ hai chính là đêm chung kết hôm qua (26/8). Từ hàng ghế khán đài, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lắng nghe "Khát vọng vinh quang" được ca sĩ Tùng Dương thể hiện trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Hai lần trải nghiệm, hai cảm xúc khác nhau nhưng đều mang đến cho anh niềm hạnh phúc trọn vẹn.

Theo nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, vì "Khát vọng vinh quang" là ca khúc mới ra mắt nên anh cũng nghĩ nhiều khán giả chưa thực sự biết đến bài hát. Tuy nhiên, điều khiến anh bất ngờ là trong những đoạn cao trào, đặc biệt là phần ca từ hướng đến khoảnh khắc vinh quang, nhiều khán giả đã bắt đầu hát vang theo.

Với anh, khoảnh khắc ấy càng trở nên đặc biệt khi diễn ra trong đêm chung kết Asean Cup, góp phần cổ vũ, động viên các cầu thủ mang chiến thắng về cho đội tuyển Việt Nam.

Nam nhạc sĩ cho biết, khi những cô chú xung quanh khán đài nhận ra anh, nhiều người đã dành tặng lời khen ngợi về ca khúc mới khiến anh rất hạnh phúc.

Thích bóng đá, đặc biệt yêu mến Đình Bắc, Hoàng Đức

Không chỉ là nhạc sĩ của những ca khúc tỷ view, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cũng là một người rất thích bóng đá.

Anh tiết lộ, bản thân bắt đầu chơi bóng từ những năm học cấp 3 và đến bây giờ, mỗi khi có thời gian rỗi, anh vẫn ra sân đá bóng cùng bạn bè.

Nam nhạc sĩ cho biết thêm, anh chơi tốt ở vị trí tiền vệ cánh, có thể thi đấu ở cả hai hành lang và thuận cả hai chân.

Nguyễn Văn Chung, Tùng Dương chụp ảnh kỉ niệm cùng cầu thủ Đình Bắc.

Với đội tuyển Việt Nam, anh cũng thường xuyên theo dõi những trận đấu quan trọng trong nước và khu vực. Nam nhạc sĩ dành sự quan tâm đặc biệt đến hành trình của đội tuyển cũng như các cầu thủ qua từng mùa giải.

"Cầu thủ nào tôi cũng mến mộ nhưng có những người tôi dành tình cảm đặc biệt hơn, trong đó có Đình Bắc và Hoàng Đức", anh chia sẻ.

Theo nam nhạc sĩ, anh từng có dịp tiếp xúc với cả hai cầu thủ ngoài đời. Ấn tượng của anh về Hoàng Đức là một người hiền lành, ít nói. Trong khi đó, Đình Bắc là mẫu cầu thủ khiến anh đặc biệt yêu thích.

"Tôi thích những cầu thủ xông xáo, có tốc độ và luôn cố gắng hoàn thiện kỹ năng, vóc dáng và Đình Bắc là mẫu cầu thủ như vậy. Tôi muốn tiếp tục theo dõi và xem Đình Bắc sẽ phát triển như thế nào trong tương lai", nam nhạc sĩ bày tỏ.

Rời sân vận động sau những giờ phút nghẹt thở của trận chung kết, trên đường về khách sạn, anh rất ấn tượng trước cảnh từng đoàn người mặc áo đỏ, tay giương cao cờ Tổ quốc, đổ ra đường reo hò ăn mừng chiến thắng lịch sử của đội nhà.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung hòa vào dòng người đi bão.

Ảnh, clip: NVCC