Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và ca sĩ Võ Hạ Trâm hài hước ở hậu trường

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và nhiều sao Việt vỡ òa ăn mừng đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, ca sĩ Tùng Dương, Hoàng Bách cùng nhiều sao Việt đã vỡ òa cảm xúc khi đội tuyển Việt Nam lội ngược dòng giành chiến thắng trước Thái Lan để giành HCV SEA Games.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung thời gian qua luôn tất bật với công việc và chuyện học tập. Mới đây trong một show diễn cuối năm, anh đăng ảnh chụp kỉ niệm cùng ca sĩ Võ Hạ Trâm và viết một dòng hài hước: "Mong các bạn đừng đẩy thuyền nhé vì cô ấy có chồng và 2 con rồi". Nhiều khán giả vẫn vui vẻ trêu đùa ca sĩ nhưng có người cho rằng nam nhạc sĩ sinh năm 1983 phù hợp với ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh hơn.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và ca sĩ Võ Hạ Trâm trong hậu trường.

Được biết, Nguyễn Duyên Quỳnh nổi tiếng nhờ ca khúc "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" - ca khúc được Nguyễn Văn Chung sáng tác và ca sĩ Duyên Quỳnh thể hiện đang lan tỏa mạnh mẽ. Bài hát ban đầu ra mắt nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2023). Cho đến những ngày gần đây, ca khúc hot trở lại và đã cán mốc 2 tỷ lượt xem trên các nền tảng số. Đây là con số ấn tượng thể hiện sức lan tỏa mạnh mẽ của âm nhạc truyền cảm hứng và đầy cảm xúc.

Ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh cho biết phiên bản đầu của bài hát từng mang tiết tấu sôi nổi nhưng được điều chỉnh để phù hợp hơn với tinh thần thiêng liêng của cái tên Viết tiếp câu chuyện hòa bình. Ngay khi nghe bản mới, Nguyễn Duyên Quỳnh lập tức đồng thuận, không chỉnh sửa thêm.

Cũng nhờ ca khúc này, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung năm qua đã gặt hái được rất nhiều thành công và cho ra đời thêm nhiều hits chất lượng. Các ca khúc: Việt Nam, tự hào tiếp bước tương lai hay Nỗi đau giữa hòa bình đều trở thành ca khúc quốc dân được nhiều khán giả yêu mến.

Ngoài ra, trong thời gian này, anh còn quyết định thi vào khoa Sư phạm Âm nhạc của Nhạc viện Âm nhạc TP.HCM và đã đỗ. Được biết, anh đỗ vào khoa Sư phạm Âm nhạc với tổng điểm 21,17 cho ba môn thi, đủ điều kiện nhập học vào tháng 12. Để có được kết quả như vậy là nhờ quá trình rèn luyện kỹ lưỡng và nghiêm túc của nhạc sĩ sinh năm 1983. Hiện tại, anh đã sẵn sàng cho hành trình mới của mình.

Về nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, trước khi là nhạc sĩ nổi tiếng, anh sinh ra trong một gia đình có nền tảng và điều kiện kinh tế khá giả. Từ nhỏ, anh được ba mẹ chăm sóc và tạo điều kiện tốt trong học tập lẫn sinh hoạt. Nam nhạc sĩ sinh năm 1983, từng học THPT Chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM). Sau khi tốt nghiệp cấp 3, anh theo học Khoa Ngoại ngữ, chuyên ngành Du lịch, Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM (HUFLIT).

Nhưng cơ duyên đưa anh đến với sáng tác là do chuyện tình cảm. Trên chương trình "Khách sạn 5 sao" phát sóng trên VTV3 vào tháng 9/2024, anh kể rằng khi học năm thứ nhất đại học, anh yêu một cô gái ở Long Xuyên. Sau đó, cô định cư ở Mỹ và cả hai mất liên lạc. Từ đó, anh bắt đầu viết nhạc để chia sẻ nỗi buồn, những nhớ thương về mối tình đầu.

Anh tâm sự: "Hầu hết các bài hát về tình yêu tôi viết đều xuất phát từ câu chuyện của chính mình. Lúc đó, Yahoo Chat rất thịnh hành với giới trẻ. Trong một lần chat, tôi vô tình thấy một nickname rất đẹp là 'Công chúa thủy tinh'. Tròn một năm sau, bạn đó biến mất".

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và con trai.

Là một người giàu tình cảm và nhạy cảm với thời cuộc, Nguyễn Văn Chung có nhiều sáng tác thuộc nhiều thể loại: tình yêu đôi lứa, tình cảm gia đình, quê hương đất nước.

Không chỉ dừng lại ở những ca khúc tình yêu hay gia đình, Nguyễn Văn Chung còn gây ấn tượng với khán giả qua các sáng tác về quê hương, đất nước. Anh có ca khúc "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" với nhiều lượt xem, góp phần đưa tên tuổi ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh đến gần hơn với khán giả. Bên cạnh đó là "Việt Nam: Tự hào tiếp bước tương lai", do ca sĩ Tùng Dương thể hiện trong dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đặc biệt, "Nỗi đau giữa hòa bình" được chọn làm ca khúc chủ đề cho bộ phim điện ảnh cách mạng "Mưa đỏ".