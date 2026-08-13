NSƯT Kiều Thanh 'Phía trước là bầu trời' nghỉ việc ở Nhà hát Kịch Hà Nội

Theo Tiền phong, chiều 13/8, NSND Trung Hiếu - Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội xác nhận thông tin NSƯT Kiều Thanh đã nghỉ việc tại đơn vị này từ ngày 17/7.

NSƯT Kiều Thanh đã nhiều năm không đóng phim, cũng ít xuất hiện tại các sự kiện văn hóa - giải trí quy mô lớn. Lần gần nhất nữ diễn viên tham dự sự kiện liên quan đến nghệ thuật là Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng năm 2025.

Diễn viên Kiều Thanh sinh năm 1981, nổi tiếng ngay từ khi vừa tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Trên sân khấu Nhà hát Kịch Hà Nội, Kiều Thanh là một trong những gương mặt sáng giá, được cố NSND Hoàng Dũng dành nhiều tâm huyết để dìu dắt, chỉ bảo.

NSƯT Kiều Thanh đã nghỉ việc ở Nhà hát Kịch Hà Nội. Ảnh Tiền phong

Theo VTC News, nhắc đến Kiều Thanh, khán giả không thể quên nhân vật Trà đầy gai góc, bất cần nhưng cũng chất chứa nhiều góc khuất trong "Phía trước là bầu trời".

Vai diễn của cô tạo được ấn tượng bởi nét sắc sảo, đanh đá. Bước ra từ phim đầu tay, diễn viên nổi tiếng hơn, được nhiều khán giả gọi bằng biệt danh của nhân vật. Sau bộ phim, cô tiếp tục đạt nhiều thành công trong: "Dòng sông phẳng lặng", "Khi đàn chim trở về", "Những giấc mơ dài", "Bảy ngày và một đời", "Nhà có ba chị em gái"...

Vai Trà trong “Phía trước là bầu trời” làm nên tên tuổi của Kiều Thanh.

Trước đó, nữ diễn viên sinh năm 1981 được đạo diễn Lê Hoàng mời đóng phim "Gái nhảy". Bộ phim từng đoạt doanh thu kỷ lục năm 2003.

Nổi tiếng từ rất sớm, Kiều Thanh về đầu quân cho Nhà hát Kịch Hà Nội. Cô từng là diễn viên đinh của nhà hát, tham gia nhiều vở diễn. Kiều Thanh cũng là một trong những diễn viên trẻ nhất được phong danh hiệu NSƯT vào năm 2016.

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