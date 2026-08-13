Hình ảnh mẹ ruột Khánh Thi lúc trẻ gây chú ý

Lisa - con gái út nhà Khánh Thi thể hiện tài năng giống bố mẹ GĐXH - Lisa - con gái út của Khánh Thi và Phan Hiển, mới gần 3 tuổi nhưng đã được khán giả chú ý bởi khả năng nhảy múa. Nhiều người dự đoán cô bé có thể trở thành tài năng nhí, tiếp nối truyền thống dancesport của gia đình.

Trên trang cá nhân, Khánh Thi chia sẻ, anh trai vừa gửi cho cô hình ảnh của mẹ ruột – bà Đông thời trẻ. Cô bất ngờ trước vẻ đẹp của mẹ ngày ấy và dự định sẽ đưa bức ảnh cho mẹ xem, đồng thời hỏi mẹ khi chụp bức hình này bà bao nhiêu tuổi. Dưới phần bình luận, ca sĩ Lệ Quyên cùng nhiều người hâm mộ cũng đánh giá rất cao nhan sắc của mẹ Khánh Thi.

Hình ảnh lúc trẻ của mẹ ruột Khánh Thi.

Mẹ ruột Khánh Thi tên Phạm Thị Đông. Theo những chia sẻ của nữ kiện tướng, khi còn trẻ, bà từng là hoa khôi của làng Thường Tín và là văn công quân đội. Bố mẹ Khánh Thi đều từng là nghệ sĩ của Đoàn Nghệ thuật Tổng cục Chính trị.

Những bức ảnh thời trẻ của bà Đông từng được Khánh Thi chia sẻ khiến nhiều người chú ý. Ở tuổi ngoài 70, mẹ của nữ kiện tướng vẫn giữ được vẻ ngoài phúc hậu, nền nã. Không ít khán giả nhận xét Khánh Thi thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ.

Nhưng với Khánh Thi, điều khiến cô trân trọng mẹ không nằm ở nhan sắc. Đằng sau những lời kể về bà Đông luôn là hình ảnh một người phụ nữ dành cả cuộc đời để chăm lo cho chồng con. Một trong những câu chuyện được Khánh Thi nhắc đến nhiều khi nói về mẹ là quãng thời gian cô vào Nam lập nghiệp.

Năm 2009, khi Khánh Thi quyết định Nam tiến để phát triển sự nghiệp, bà Đông cũng rời Hà Nội vào Nam chăm sóc con gái. Khánh Thi từng chia sẻ rằng những thăng trầm mình trải qua khi lập nghiệp cũng là những tháng ngày mẹ phải cùng con gái chịu đựng nhiều lo lắng và nước mắt.

Khánh Thi hạnh phúc bên mẹ.

Với một người mẹ, sự đồng hành ấy đôi khi không cần thể hiện bằng những điều quá lớn lao. Chỉ là có mặt khi con cần, lo cho con từng bữa ăn, động viên con trong những lúc khó khăn. Với Khánh Thi, đó lại là chỗ dựa mà cô luôn ghi nhớ. Vào năm 2020, Khánh Thi cũng gây chú ý khi có những dòng viết tâm sự về mẹ xúc động. Cô viết: "Tôi đã làm được gì cho mẹ ư? Chưa gì cả, vì bà vẫn phải lo cho tôi từ bữa ăn đến tinh thần lên xuống của tôi. Cả đời mẹ tần tảo chỉ để cho chồng cho con được vui và hạnh phúc. Mẹ được gì tôi không dám hỏi. Nhìn mẹ tôi chỉ thấy mình còn sống ích kỷ lắm". Không chỉ chăm lo cho con, bà còn là hậu phương vững vàng chăm lo cho các cháu.

Có lẽ điều hạnh phúc nhất với mẹ ruột Khánh Thi là được chứng kiến con gái khoác áo cô dâu trong đám cưới. Trong sự kiện đặc biệt này, bà đã dành một khoản hồi môn lớn cho con gái. 12 cây vàng là món quà, mẹ ruột Khánh Thi tặng cho vợ chồng con gái để làm vốn kinh doanh, chăm lo cho tổ ấm của mình.

Mẹ và anh trai Khánh Thi trao quà cưới cho vợ chồng cô cách đây ít năm.

Ở tuổi U80, mẹ ruột Khánh Thi vẫn giữ được sắc vóc trẻ đẹp, khỏe mạnh. Hiện bà có cuộc sống bình yên và viên mãn bên con cháu.

Khánh Thi sinh năm 1982, là kiện tướng dancesport, biên đạo múa và huấn luyện viên nổi tiếng của Việt Nam. Cô được xem là một trong những người có công lớn đưa dancesport trở nên phổ biến tại Việt Nam. Một số dấu ấn nổi bật của Khánh Thi: Nhiều lần vô địch quốc gia và đại diện Việt Nam thi đấu quốc tế ở bộ môn dancesport. Thành lập trung tâm đào tạo dancesport, huấn luyện nhiều vận động viên thành tích cao. Tham gia làm giám khảo, huấn luyện viên trong các chương trình truyền hình như Bước Nhảy Hoàn Vũ và So You Think You Can Dance.

Không hề thua kém anh trai, con gái Khánh Thi khoe tài năng gây chú ý GĐXH - Bé Anna - con gái thứ 2 của Khánh Thi khiến khán giả chú ý khi thể hiện tài năng nhảy múa và thi đấu hết mình trên sàn diễn.



