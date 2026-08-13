Siêu mẫu Anh Thư tái xuất gây chú ý

Siêu mẫu Anh Thư gợi cảm đến ngỡ ngàng ở tuổi 44 GĐXH - Siêu mẫu Anh Thư luôn trở thành tâm điểm chú ý bởi nhan sắc trẻ trung và vóc dáng đáng ngưỡng mộ.

"Cộng trừ nhân chia" gây chú ý với câu chuyện đặt trong môi trường học đường của giới tinh hoa, khai thác những góc tối về áp lực thành tích, danh tiếng và tâm lý người trẻ. Phim quy tụ Anh Thư, Lâm Thanh Mỹ, Phương Trà My cùng nhiều gương mặt quen thuộc, dự kiến ra rạp vào đầu năm 2027.

Ngày 12/8, Bee Entertainment và KAO Entertainment chính thức giới thiệu dự án điện ảnh "Cộng trừ nhân chia", lấy bối cảnh một ngôi trường dành cho giới tinh hoa. Thay vì khai thác những câu chuyện thanh xuân, tình bạn hay tình yêu thường thấy ở dòng phim học đường, tác phẩm đi sâu vào các mối quan hệ phức tạp, áp lực thành tích, danh tiếng và những vấn đề tâm lý của người trẻ.

Dàn diễn viên của "Cộng trừ nhân chia" quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc, trong đó có Anh Thư, Lâm Thanh Mỹ, Phương Trà My.

Diễn viên Anh Thư trở lại sau 5 năm vắng bóng màn ảnh.

Sự xuất hiện của Anh Thư đặc biệt được chú ý khi nữ diễn viên trở lại màn ảnh rộng sau 5 năm kể từ "Mười: Lời nguyền trở lại". Trước đó, Anh Thư từng để lại dấu ấn với "Mười" (2007). Vai diễn trong tác phẩm kinh dị này đưa hình ảnh của nữ diễn viên gắn với biệt danh "Ma Mười" trong suốt nhiều năm. Sau một thời gian không xuất hiện trên màn ảnh rộng, cô lựa chọn "Cộng trừ nhân chia" cho lần trở lại này.

Chính Anh Thư cũng thừa nhận nhân vật lần này là một thử thách lớn. Khi được yêu cầu dùng ba từ để miêu tả về vai diễn, nữ diễn viên trả lời ngắn gọn: "Rất là khó".

"Tôi cảm thấy vai diễn lần này quá khó, thậm chí có thể xem là thử thách lớn nhất trong sự nghiệp diễn xuất của mình. Điều đó cũng khiến tôi càng có động lực để đầu tư và nỗ lực hết sức cho nhân vật", Anh Thư chia sẻ.

Lâm Thanh Mỹ cũng là một trong những cái tên đáng chú ý của "Cộng trừ nhân chia". Nữ diễn viên trưởng thành từ vai trò diễn viên nhí và từng gây ấn tượng qua các dự án như "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh", "Đoạt hồn", "Cám", "Cục vàng của ngoại"...

Sở hữu khả năng thể hiện tâm lý tự nhiên, Lâm Thanh Mỹ từng đảm nhận nhiều nhân vật có màu sắc khác nhau. Hình ảnh cô bé từng góp mặt trong những tác phẩm mang màu sắc kinh dị cũng khiến nữ diễn viên được khán giả nhớ đến với biệt danh "em bé đáng sợ nhất Việt Nam".

Lâm Thanh Mỹ ở một phân cảnh trong phim.

Trong "Cộng trừ nhân chia", Lâm Thanh Mỹ tiếp tục thử sức với một nhân vật có cá tính, không còn là hình ảnh hiền lành như một số vai diễn trước đây.

Chia sẻ về cơ duyên tham gia dự án, nữ diễn viên cho biết đạo diễn Irving Ly (Lý Chí Vỹ) là một người anh thân thiết trong nghề. Cả hai từng là diễn viên nhí hoạt động cùng thời. "Là một người anh thân thiết trong nghề với tôi, cũng từng là diễn viên nhí đi lên cùng thời với mình. Vì thế khi anh có dự án phim điện ảnh làm đạo diễn đầu tay lần này, được anh ngỏ lời mời là tôi đồng ý ngay. Ngoài ra, khi xem qua nhân vật, tôi cảm thấy đây là một nhân vật có cá tính, không phải dạng vai hiền như những vai diễn trước đây. Sau quá trình xem xét và lịch trình không bận rộn nên tôi quyết định tham gia dự án này.

Hơn nữa, vai diễn này thu hút với tôi đầu tiên về thể loại. Đây là phim kinh dị nhưng không đi theo hướng hù dọa mà tập trung nhiều vào yếu tố tâm lý của một học sinh cấp ba. Tôi muốn làm tốt nhất để thể hiện những biến động tâm lý ở độ tuổi này", nữ diễn viên chia sẻ.

Bên cạnh Anh Thư và Lâm Thanh Mỹ, Phương Trà My cũng tham gia "Cộng trừ nhân chia". Nữ diễn viên từng ghi dấu với vai Như trong "Vợ Ba" (2018).

Tác phẩm từng được trình chiếu tại nhiều liên hoan phim quốc tế, đồng thời giúp Phương Trà My được biết đến rộng rãi hơn với khán giả yêu điện ảnh. Sau dấu ấn từ "Vợ Ba", nữ diễn viên tiếp tục góp mặt trong một bộ phim đặt nặng yếu tố tâm lý nhân vật.

"Cộng trừ nhân chia" dự kiến ra rạp vào mùa xuân 2027.