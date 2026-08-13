Diễn viên Kiều Thanh 'Phía trước bầu trời' là ai?

Kiều Thanh phim “Gái nhảy” và những vai diễn khiến diễn viên day dứt, tiếc nuối “Gái nhảy” từng là bộ phim được ví là hiện tượng phòng vé với kỷ lục doanh thu chưa từng có, hơn 12 tỉ đồng khi ra rạp năm 2003.

Kiều Thanh bén sân phim truyền hình với vai diễn đầu tiên là Trà "cave" trong bộ phim "Phía trước là bầu trời" của đạo diễn Đỗ Thanh Hải. Cũng chính từ bộ phim này cô đã để lại dấu ấn trong lòng khán giả, đồng thời tên tuổi của cô cũng trở nên nổi tiếng. Chính nhờ vai diễn, Kiều Thanh bị gắn luôn mác Trà "cave " và được "đo ni đóng giày" trong tuyến nhân vật gái làng chơi, giang hồ, bà trùm ma túy...

Kiều Thanh nổi tiếng trong phim "Phía trước là bầu trời".

Sau "Phía trước là bầu trời" Kiều Thanh còn tham gia một số bộ phim truyền hình khác như: Dòng sông phẳng lặng, Khi đàn chim trở về, Những giấc mơ dài, 2 phía chân trời, Cảnh sát hình sự... nhưng chưa có vai diễn nào được chú ý như Trà "cave". Chính đạo diễn Đỗ Thanh Hải cũng thừa nhận ban đầu đây là một vai phụ khá mờ nhạt, thế nhưng vì diễn xuất tuyệt vời của Kiều Thanh mà ê-kíp quyết định "đắp da đắp thịt" thêm cho nhân vật này, khiến nó trở nên dày dặn và ấn tượng hơn.

Những năm gần đây, Kiều Thanh ít xuất hiện trên màn ảnh. Cô chọn lối sống "ở ẩn" và tránh xa những hào quang showbiz. Kiều Thanh nổi tiếng xinh đẹp tài năng nhưng sự "mất tích" quá sớm của cô khiến nhiều người đặt ra những nghi vấn. Một thời gian sau, Kiều Thanh xuất hiện bên con trai và danh tính bố đứa trẻ vẫn luôn được nhiều người tò mò nhất.

Gần đây, Kiều Thanh xuất hiện trong phim "Hoa hồng trên ngực trái". Trong phim này, nữ diễn viên tiếp tục gây chú ý khi đảm nhận một nhân vật có tính cách phức tạp. Qua nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên vẫn giữ được nét diễn riêng, không quá lên gân nhưng có khả năng tạo điểm nhấn cho nhân vật.

Kiều Thanh sống kín tiếng trong đời tư.

Trong suốt sự nghiệp của mình, điểm đặc biệt ở Kiều Thanh là cô không sở hữu hình ảnh quá an toàn. Nữ diễn viên thường tạo ấn tượng với những nhân vật có cá tính mạnh, đôi khi khiến khán giả yêu thích nhưng cũng có lúc gây tranh luận.

Chính những vai diễn như Trà "cave" đã góp phần tạo nên thương hiệu riêng của Kiều Thanh. Hơn hai thập kỷ sau ngày "Phía trước là bầu trời" lên sóng, nhân vật này vẫn được khán giả nhớ đến và gọi tên cùng nữ diễn viên.

Với Kiều Thanh, Trà "cave" có thể xem là một trong những vai diễn đặc biệt nhất sự nghiệp. Không chỉ giúp cô được đông đảo khán giả biết đến, nhân vật còn cho thấy khả năng diễn xuất và cách tiếp cận nhân vật đầy bản lĩnh của nữ diễn viên.

Tiến sĩ Văn hóa: 'Phát ngôn của Kiều Thanh, Kim Oanh làm hại phụ nữ' Nhà sử học Dương Trung Quốc cho biết những phát ngôn bênh vực hai nghệ sĩ khi chưa có kết luận từ cơ quan chức năng Tây Ban Nha đều thể hiện sự thiếu hiểu biết pháp luật.



