Nhan sắc NSƯT Lê Vi sau nhiều năm sinh sống ở Pháp

Thứ sáu, 09:30 06/03/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
GĐXH - Về Hà Nội đón Tết cùng mẹ (NSƯT Lê Mai) và 2 chị gái Lê Khanh - Lê Vân sau nhiều năm sinh sống ở Pháp, NSƯT Lê Vi gây chú ý với nhan sắc ở tuổi U60.

NSƯT Lê Vi - em gái NSND Lê Khanh từng là nghệ sĩ múa nổi tiếng, U50 có cuộc sống bình yênNSƯT Lê Vi - em gái NSND Lê Khanh từng là nghệ sĩ múa nổi tiếng, U50 có cuộc sống bình yên

GĐXH - NSƯT Lê Vi - em gái NSND Lê Khanh mới đây đã trở về Việt Nam, trong cuộc hội ngộ với các chị gái để đưa mẹ đi du lịch, nữ nghệ sĩ vẫn giữ được nét xuân sắc như xưa.

NSƯT Lê Vi dù rời xa quê hương đã lâu nhưng hầu như năm nào chị cũng từ Pháp trở về thăm gia đình ở Hà Nội.

Khi trở lại mái nhà xưa - nơi lưu giữ những kỉ niệm đẹp đẽ lúc còn hoạt động nghệ thuật, NSƯT Lê Vi đã hạnh phúc ghi lại những khoảnh khắc bình yên và ấm áp ở nơi đây.

Hình ảnh đẹp của NSƯT Lê Vi ngày trở về Hà Nội - Ảnh 4.

Được biết, khi ở Hà Nội, NSƯT Lê Vi cũng có một tổ ấm ở Phú Thượng. Lúc mẹ chị - NSƯT Lê Mai còn khỏe thường chăm sóc và trông coi ngôi nhà cho con gái.

Hình ảnh đẹp của NSƯT Lê Vi ngày trở về Hà Nội - Ảnh 5.

Trở về Hà Nội, với chốn bình yên, NSƯT Lê Vi thoải mái như ở trong vòng tay của mẹ. Mỗi khoảnh khắc nhỏ đều đong đầy kỷ niệm.

NSƯT Lê Vi gọi mẹ - NSƯT Lê Mai là "em bé", bởi giờ đây, bà đã "quên quên, nhớ nhớ" như một đứa trẻ. NSƯT Lê Vi kể lúc chị ở bên thì nhớ ra con gái nhưng lúc chị về Pháp thì lại quên mất và không còn nhớ ra ai.

Hình ảnh đẹp của NSƯT Lê Vi ngày trở về Hà Nội - Ảnh 7.

Điều khiến NSƯT Lê Vi toại nguyện trong chuyến trở về thăm quê vào dịp Tết là cả 3 chị em đã đưa NSƯT Lê Mai đi du lịch được khắp các tỉnh miền Trung. Cả 3 nữ nghệ sĩ có nhiều khoảnh khắc, thời gian gắn bó ôn lại những kỉ niệm cùng nhau.

Đến lúc chia tay trở về Pháp, NSƯT Lê Vi xúc động khi mẹ chân yếu nhưng vẫn đưa con gái ra xe để vẫy chào. Điều chị vui và an tâm là sau đó bà quên hết mọi việc để "bớt nhớ" và vẫn "ăn ngon, ngủ kỹ như tiên". 

NSƯT Lê Vi sinh năm 1968 từ nhỏ đã gắn với múa và âm nhạc, không chỉ vậy chị còn được biết đến với 3 bộ phim điện ảnh chất lượng: Truyện cổ tích cho tuổi 17, Cây bạch đàn vô danh, Đèn vàng, Hai phía chân trời. Sau này, chị rời xa nghệ thuật, kết hôn và theo chồng sang Pháp định cư.

Ấm áp hình ảnh 3 chị em nhà NSND Lê Khanh đưa mẹ - NSƯT Lê Mai đi du lịchẤm áp hình ảnh 3 chị em nhà NSND Lê Khanh đưa mẹ - NSƯT Lê Mai đi du lịch

GĐXH - Hình ảnh đầu năm của gia đình NSND Lê Khanh, NSƯT Lê Vân, NSƯT Lê Vi đưa mẹ là NSƯT Lê Mai đi du lịch đã nhận được nhiều tình cảm của khán giả.

