Nhan sắc NSƯT Lê Vi sau nhiều năm sinh sống ở Pháp
GĐXH - Về Hà Nội đón Tết cùng mẹ (NSƯT Lê Mai) và 2 chị gái Lê Khanh - Lê Vân sau nhiều năm sinh sống ở Pháp, NSƯT Lê Vi gây chú ý với nhan sắc ở tuổi U60.
NSƯT Lê Vi dù rời xa quê hương đã lâu nhưng hầu như năm nào chị cũng từ Pháp trở về thăm gia đình ở Hà Nội.
Khi trở lại mái nhà xưa - nơi lưu giữ những kỉ niệm đẹp đẽ lúc còn hoạt động nghệ thuật, NSƯT Lê Vi đã hạnh phúc ghi lại những khoảnh khắc bình yên và ấm áp ở nơi đây.
NSƯT Lê Vi gọi mẹ - NSƯT Lê Mai là "em bé", bởi giờ đây, bà đã "quên quên, nhớ nhớ" như một đứa trẻ. NSƯT Lê Vi kể lúc chị ở bên thì nhớ ra con gái nhưng lúc chị về Pháp thì lại quên mất và không còn nhớ ra ai.
Đến lúc chia tay trở về Pháp, NSƯT Lê Vi xúc động khi mẹ chân yếu nhưng vẫn đưa con gái ra xe để vẫy chào. Điều chị vui và an tâm là sau đó bà quên hết mọi việc để "bớt nhớ" và vẫn "ăn ngon, ngủ kỹ như tiên".
NSƯT Lê Vi sinh năm 1968 từ nhỏ đã gắn với múa và âm nhạc, không chỉ vậy chị còn được biết đến với 3 bộ phim điện ảnh chất lượng: Truyện cổ tích cho tuổi 17, Cây bạch đàn vô danh, Đèn vàng, Hai phía chân trời. Sau này, chị rời xa nghệ thuật, kết hôn và theo chồng sang Pháp định cư.
Minh Kiên vẫn giữ mối quan hệ 'mập mờ' với con gái Thượng tướngXem - nghe - đọc - 26 phút trước
GĐXH - Lam Anh đã hỏi thẳng về chuyện tình cảm với Trung tá Minh Kiên, nhưng anh vẫn giữ im lặng chưa dám thổ lộ.
'Công chúa Pop' Britney Spears bị bắt vì say rượu lái xeThế giới showbiz - 59 phút trước
GĐXH - Nữ ca sĩ Britney Spears được mệnh danh "Công chúa Pop" đình đám một thời đã bị bắt vì lái xe trong tình trạng say xỉn.
Mai Tài Phến: Tôi không nỗ lực chỉ để 'xứng' với Mỹ TâmCâu chuyện văn hóa - 4 giờ trước
Tái xuất với phim điện ảnh "Tài", Mai Tài Phến trải lòng về áp lực khi làm đạo diễn và khẳng định nỗ lực làm nghề không chỉ để trở thành cái tên "xứng tầm" cạnh Mỹ Tâm.
NSƯT Lê Vi - em gái NSND Lê Khanh từng là nghệ sĩ múa nổi tiếng, U60 có cuộc sống bình yênGiải trí - 16 giờ trước
GĐXH - NSƯT Lê Vi - em gái NSND Lê Khanh mới đây đã trở về Việt Nam, trong cuộc hội ngộ với các chị gái để đưa mẹ đi du lịch, nữ nghệ sĩ vẫn giữ được nét xuân sắc như xưa.
Mỹ Tâm: "Phim Tài còn rất nhiều bất ngờ cho khán giả'Xem - nghe - đọc - 17 giờ trước
GĐXH - Mỹ Tâm sau buổi công chiếu "Tài" nhận được đánh giá cao từ truyền thông đã quyết định tung thêm tư liệu gây bất ngờ.
Nam ca sĩ từng 'Giàu nhất showbiz Việt', tuổi U60 bất ngờ tiết lộ 'gia tài' quý giá nhất sau hơn 30 năm ca hátGiải trí - 18 giờ trước
GĐXH - Ca sĩ Ngọc Sơn được mệnh danh là "ông hoàng nhạc sến" với giọng ca trời phú và nhiều sáng tác để đời như "Mưa bụi", "Vầng trăng cô đơn", "Tình cha".
Mẹ Kasim Hoàng Vũ có động thái gây chú ýGiải trí - 19 giờ trước
GĐXH - Mẹ Kasim Hoàng Vũ đang trải qua nỗi đau mất mát sau khi con qua đời. Các đồng nghiệp và người hâm mộ đã bày tỏ sự tiếc thương.
Con gái Thượng tướng hỏi thẳng chuyện tình cảm khiến Minh Kiên bối rốiXem - nghe - đọc - 20 giờ trước
GĐXH - Lam Anh liên tiếp chất vấn khiến Minh Kiên cảm thấy bối rối trước tình cảm "mập mờ" trong lòng.
Nữ nghệ sĩ cải lương 98 tuổi nằm liệt giường ở viện dưỡng lão khiến nhiều người xót xaGiải trí - 21 giờ trước
GĐXH - Nghệ sĩ cải lương Ngọc Đán khiến nhiều người xót xa khi ở tuổi 98 nằm liệt giường trong viện dưỡng lão nhưng vẫn hát ca yêu nghề, yêu đời.
Thầy Thắng (NSND Trung Anh) giả bị ung thư khi bị con trai liên tục trộm tiềnThế giới showbiz - 21 giờ trước
GĐXH - Thầy Thắng bị con trai lấy sạch số tiền xây nhà thờ họ nướng vào cờ bạc, thầy cũng là nhiệm vụ mà "Thần chết" giao cho Thành phải thực hiện.
Mẹ Kasim Hoàng Vũ có động thái gây chú ýGiải trí
GĐXH - Mẹ Kasim Hoàng Vũ đang trải qua nỗi đau mất mát sau khi con qua đời. Các đồng nghiệp và người hâm mộ đã bày tỏ sự tiếc thương.