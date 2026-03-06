Nhan sắc NSƯT Lê Vi sau nhiều năm sinh sống ở Pháp

NSƯT Lê Vi gọi mẹ - NSƯT Lê Mai là "em bé", bởi giờ đây, bà đã "quên quên, nhớ nhớ" như một đứa trẻ. NSƯT Lê Vi kể lúc chị ở bên thì nhớ ra con gái nhưng lúc chị về Pháp thì lại quên mất và không còn nhớ ra ai.