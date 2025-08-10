Nữ chủ nhân ngất xỉu khi 5 căn nhà gỗ quý 7 tỷ đồng bị lửa thiêu rụi thành than
Ngọn lửa bất ngờ bốc cháy dữ dội, thiêu rụi 5 căn nhà gỗ trị giá 7 tỷ đồng của một gia đình ở xã Hương Đô, tỉnh Hà Tĩnh. Chứng kiến nhà bị cháy thành than, nữ chủ nhà ngất xỉu.
Trưa 10/8, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo UBND xã Hương Đô, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy nhà nghiêm trọng, gây thiệt hại khoảng 7 tỷ đồng.
Khoảng 11h cùng ngày, người thân của gia đình ông Nguyễn Văn Tr. (trú thôn Thái Yên, xã Lộc Yên cũ, nay là Hương Đô, tỉnh Hà Tĩnh) nhóm lửa đốt rác sau nhà. Do thời tiết nắng nóng, ngọn lửa bén nhanh, lửa bốc cháy dữ dội và cháy lan sang 1 ngôi nhà gỗ của gia đình ông Tr.
Phát hiện đám cháy, gia đình ông Tr. đã huy động người thân trong nhà dập lửa. Do thời tiết nắng nóng, lửa tiếp tục bốc cháy lan sang các ngôi nhà gỗ khác của gia đình. Hoảng loạn, ông Tr. đã hô hoán dân làng đến ứng cứu và trình báo lực lượng chức năng.
Nhận được tin báo, chính quyền xã Hương Đô đã huy động lực lượng, cùng hàng trăm người dân đến hỗ trợ gia đình dập lửa, vớt vát tài sản. Tuy nhiên, ngọn lửa bốc cháy quá nhanh, đã thiêu rụi 5 ngôi nhà gỗ của gia đình ông Tr.
"Chúng tôi đã huy động lực lượng, cùng người dân đến dập lửa. Sau khoảng 1 tiếng, ngọn lửa đã được khống chế, tuy nhiên toàn bộ tài sản trong gia đình đã bị lửa thiêu rụi, thiệt hại ước tính khoảng 7 tỷ đồng. Sự việc khiến bà L. (nữ chủ nhà) ngất xỉu. Chúng tôi đang làm báo cáo nhanh, kêu gọi mọi người giúp đỡ gia đình bà L. vượt qua hoạn nạn", lãnh đạo UBND xã Hương Đô nói.
Cũng theo UBND xã Hương Đô, 5 căn nhà gỗ của gia đình ông Tr. là gỗ quý, chủ yếu gỗ lim và gỗ dối. "Trước đây, ông Tr. làm nghề buôn gỗ. Ông Tr. mua gỗ, cất giữ rồi dựng thành nhà để bán lại cho ai có nhu cầu. Khi xảy ra vụ cháy, xe cứu hỏa đến hỗ trợ nhưng khi xe chạy lên đến nơi, nhà đã bị lửa thiêu rụi", lãnh đạo UBND xã Hương Đô nói thêm.
