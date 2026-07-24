Tỷ giá USD hôm nay 24/7: Căng thẳng tại Trung Đông đẩy giá Đô la Mỹ tăng

Tỷ giá USD, tỷ giá tiền tệ thế giới

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng Đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF đã tăng 0,31%, hiện ở mức 101,44 điểm.

Tỷ giá tiền tệ thế giới, so với đồng USD, đồng EUR giảm 0,33%, xuống còn 1,1372 USD/EUR; còn đồng yên Nhật giảm 0,41% so với đồng USD, xuống còn 163,79 yên/USD...

Điểm đáng chú ý hôm nay DXY ở mức 101,44 điểm. USD ngân hàng tăng nhẹ. USD tự do đi ngang. Yên Nhật, đồng EUR có xu hướng giảm.

Đồng USD tăng mạnh, lên mức cao nhất gần 40 năm so với đồng yên Nhật và tăng giá so với đồng EUR, khi căng thẳng tại Trung Đông đẩy giá dầu lên cao, làm gia tăng lo ngại lạm phát và củng cố kỳ vọng Fed tiếp tục nâng lãi suất. Trong khi đó, ECB giữ nguyên lãi suất nhưng để ngỏ khả năng tăng lãi suất vào tháng 9. Đồng EUR suy yếu, còn đồng yên giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1986 do kỳ vọng BOJ sẽ tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thận trọng.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 24/7, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đã tăng 12 đồng so với phiên giao dịch trước, duy trì ở vùng 25.272 đồng/USD.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở mức 24.059 đồng mua vào và bán ra giữ nguyên 26.485 đồng.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 24/7/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 24/7/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 24/7/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 24/7/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 24/7/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 24/7/2026.

Tỷ giá USD hôm nay tăng nhẹ tại một số ngân hàng thương mại. Cụ thể, Vietcombank đã tăng 10 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó, giá chiều mua và chiều bán ở vùng 26,100-26,510 đồng/USD. Tại VietinBank, giá USD đã tăng 12 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó, hiện giữ mức 26.078-26.523 đồng/USD. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 26,130-26,510 đồng/USD, đã tăng 10 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó.

Tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng giá Đô la Mỹ hôm nay 24/7/2026, khảo sát lúc 09h34 ổn định so với giá cùng thời điểm ngày hôm qua ở vùng 26.289 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.389 đồng/USD.

Tỷ giá EUR hôm nay 24/7, đồng loạt giảm tại nhiều ngân hàng. Tại Vietcombank giá đồng EUR mua vào và bán ra đang niêm yết ở mức 29,183.09-30,721.59 đồng/EUR, đã giảm 81 đồng chiều mua vào và giảm 86 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 29.421-30.731 đồng/EUR, đã giảm 71 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 29,449-30,876 đồng/EUR, đã giảm 74 đồng chiều mua vào và giảm 86 đồng chiều bán ra so với phiên trước.

Tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng, giá Euro hôm nay 24/07/2026 khảo sát lúc 09h40 hiện đang được mua vào là 29.976 và bán ra là 30.086 đồng, không thay đổi so với hôm qua cùng thời điểm ghi nhận.

Tỷ giá yên Nhật tại Vietcombank hôm nay đã giảm so với giá của ngày hôm qua, ở mức 155.02-165.72 đồng/JPY; VietinBank tỷ giá đồng Yên ở mức 155,75-165,75 đồng/JPY, đã giảm 63 đồng cả chiều mua và chiều bán so với phiên trước. Tại BIDV đồng Yên giảm xuống vùng 156.24-165.94 đồng/JPY.

Trong hình thế giới căng thẳng tại Trung Đông đẩy giá dầu lên cao, làm gia tăng lo ngại lạm phát và củng cố kỳ vọng Fed tiếp tục nâng lãi suất, tỷ giá USD trên thị trường ngoại hối cũng có nhiều biến động, tăng bật so với các đồng tiền chủ chốt. Tình hình đó cũng ảnh hưởng tới thị trường tiền tệ trong nước. Dù biến động với biên độ hẹp, tuy nhiên giá USD tại khối ngân hàng cũng đã điều chỉnh tăng giá. Trong khi đó, thị trường tự do vẫn ổn định, chưa biến động. Nhìn chung, mặt bằng tỷ giá hiện nay chưa tạo áp lực lớn đối với các nhu cầu thanh toán, du học hay du lịch bằng ngoại tệ.

Tỷ giá USD hôm nay 23/7: USD 'hạ nhiệt' trong ngân hàng, chợ đen đứng yên giữa lúc DXY giữ 101 điểm GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ năm ngày 23/7/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.