Cách xử lý ly thủy tinh mới mua để không bị nứt, vỡ khi đựng nước nóng

Nguyên nhân khiến ly thủy tinh bị nứt, vỡ

Do hiện tượng sốc nhiệt

Đây là nguyên nhân chủ yếu làm cho ly thủy tinh bị nứt. Khi bạn rót nước sôi vào ly, lớp thủy tinh bên trong tiếp xúc với nhiệt độ cao sẽ giãn nở trước, trong khi lớp thủy tinh bên ngoài chưa kịp thích nghi.

Sự giãn nở không đều này tạo ra sức ép lớn vượt quá mức chịu đựng của chất liệu, dẫn đến hiện tượng nứt và vỡ vụn.

Do mua phải hàng kém chất lượng

Trên thị trường hiện nay xuất hiện nhiều sản phẩm chất lượng kém, làm nhái các thương hiệu nổi tiếng.

Ly thủy tinh bị nứt, vỡ khi đựng nước nóng là hiện tượng sốc nhiệt rất phổ biến.

Những loại ly này thường có tạp chất, thành ly không đều và không có khả năng chịu nhiệt nên rất dễ vỡ trong quá trình sử dụng.

Do sử dụng không đúng cách

Mỗi loại ly được làm từ các dòng thủy tinh khác nhau (như thủy tinh thông thường, thủy tinh chịu nhiệt borosilicate...), vì vậy khả năng chịu lực và chịu nhiệt của chúng hoàn toàn khác nhau.

Nếu bạn dùng loại ly chỉ chuyên đựng nước đá để rót nước sôi thì việc nứt vỡ là điều khó tránh khỏi.

Mẹo giúp ly thủy tinh không bị nứt, vỡ khi đựng nước nóng

Luộc ly thủy tinh qua nước sôi khi mới mua về

Luộc ly qua nước sôi sẽ giúp cốc thủy tinh quen dần với sự tăng nhiệt, từ đó kết cấu thủy tinh giãn nở đều và không bị vỡ khi thay đổi nhiệt độ đột ngột sau này.

Luộc ly qua nước sôi sẽ giúp cốc thủy tinh quen dần với sự tăng nhiệt, từ đó kết cấu thủy tinh giãn nở đều và không bị vỡ khi thay đổi nhiệt độ đột ngột sau này.

Cách làm: Bạn xếp ly vào trong một cái nồi to rồi đổ nước lạnh ngập cốc. Tiếp theo, đun sôi nước cùng ly trên bếp, sau đó tắt bếp, để nước nguội hẳn rồi mới vớt ly ra dùng.

Tráng qua bằng nước ấm trước khi dùng

Nếu bạn không có thời gian luộc ly thủy tinh mới mua, hãy áp dụng phương pháp tráng ly trước khi rót nước sôi.

Cách làm: Bạn dùng một ít nước ấm để tráng đều xung quanh thành và đáy ly. Việc này giúp ly thủy tinh tăng dần nhiệt độ và thích nghi kịp thời, hạn chế tối đa nguy cơ sốc nhiệt khi bạn rót nước sôi vào ngay sau đó.

Dùng một chiếc thìa kim loại

Nếu ly thủy tinh của bạn thuộc loại dày hoặc có độ dày không đồng đều, hiện tượng nứt vỡ sẽ rất dễ xảy ra.

Cách làm: Để hạn chế tình trạng này, bạn chỉ cần thả một chiếc thìa bằng kim loại (như nhôm, inox...) vào trong ly trước rồi mới rót nước sôi vào.

Để đảm bảo an toàn, bạn chỉ nên rót nước ở mức vừa phải, cách miệng ly khoảng 1,5 - 2cm.

Vì kim loại dẫn nhiệt cực tốt, chiếc thìa sẽ hấp thụ bớt một phần nhiệt lượng lớn từ nước sôi, giúp làm giảm nhiệt độ trực tiếp tác động lên thành ly và tạo thời gian cho thủy tinh kịp giãn nở.

Không rót nước tràn lên thành ly

Thành ly luôn là nơi mỏng và dễ tổn thương hơn phần đáy rất nhiều. Khi bạn rót nước quá tràn, áp lực nhiệt lớn tại vùng thành ly mỏng sẽ dễ gây vỡ. Vì vậy, để đảm bảo an toàn, bạn chỉ nên rót nước ở mức vừa phải, cách miệng ly khoảng 1,5 - 2cm.

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