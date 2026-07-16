Lý do nhiều gia đình thích dọn nhà đầu tháng

Dọn nhà, làm mới không gian sống ngay những ngày đầu tháng

Những ngày đầu tháng, nhiều gia đình Việt vẫn giữ thói quen lau dọn nhà cửa, thay bình hoa mới, mở rộng cửa đón nắng hay sắp xếp lại căn bếp. Có người xem đó là một nét đẹp truyền thống, có người coi là cách "làm mới" không gian sống. Nhưng, dưới góc nhìn của các chuyên gia về môi trường sống và tâm lý học, những việc tưởng như rất nhỏ ấy lại có thể tạo nên những thay đổi tích cực cho sức khỏe tinh thần, nhịp sinh hoạt và sự gắn kết trong gia đình.

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Mỗi người có một lý do khác nhau để dọn nhà đầu tháng. Nhưng điểm chung là họ không mong chờ một phép màu - mà chỉ muốn bước vào tháng mới với một ngôi nhà sáng sủa hơn, gọn gàng hơn, tâm trạng nhẹ nhõm hơn.

Vì vậy, nhiều người chọn dọn nhà đầu tháng như điểm dừng ngắn để nhìn lại không gian mình đang sống. Họ không cần tổng vệ sinh suốt nhiều giờ, mà chỉ cần lau lại chiếc bàn ăn, mở cửa đón nắng, thay khăn trải bàn, cắm bình hoa mới hay bỏ đi vài món đồ không còn sử dụng cũng đủ khiến cả căn nhà như được "thở" trở lại.

Đầu tháng cũng là lúc nhiều nhà kiểm tra lại tủ lạnh, bổ sung thực phẩm, sắp xếp lịch học của con, lên kế hoạch chi tiêu và chuẩn bị cho những công việc phía trước.

Dọn nhà đầu tháng cũng là lúc nhiều nhà kiểm tra lại tủ lạnh, bổ sung thực phẩm, lên kế hoạch chi tiêu và chuẩn bị cho những công việc phía trước. Ảnh internet

Dọn nhà gọn sạch, lòng người dễ bình yên

Các nghiên cứu về tâm lý môi trường cho thấy không gian sống có ảnh hưởng đáng kể đến cảm xúc và khả năng tập trung của con người. Ngôi nhà được sắp xếp lại, cuộc sống cũng dường như vào nhịp hơn, lòng người cũng dễ bình yên. Có lẽ ai cũng từng trải qua cảm giác một căn phòng quá nhiều đồ đạc khiến não bộ phải tiếp nhận nhiều thông tin thị giác hơn, vô thức tạo nên cảm giác áp lực.

Ngược lại, khi căn phòng được sắp xếp gọn gàng, con người thường dễ tập trung hơn, ít bị phân tán và cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Dọn nhà đầu tháng xong, nhìn ánh nắng chiếu qua ô cửa sổ vừa được lau sạch, chiếc bàn làm việc ngăn nắp hay chậu cây vừa được tưới nước, tự nhiên ly cà phê buổi sáng cũng ngon hơn mọi ngày. Điều thay đổi không chỉ là căn nhà, mà là tâm trạng của người sống trong căn nhà ấy.

Phong thủy trong không gian sống hiện đại, nhà sạch là tạo môi trường sống hài hòa, thuận tiện và dễ chịu cho con người. Ảnh internet

Phong thủy ứng dụng bắt đầu từ sự thông thoáng

Tháng mới, năng lượng mới không bắt đầu từ tờ lịch vừa lật sang, mà bắt đầu từ khoảnh khắc cánh cửa được mở ra đón nắng, bình hoa mới được đặt trên bàn ăn... và quan trọng là các thành viên đều cảm thấy muốn trở về ngôi nhà của mình sau một ngày dài.

Dọn nhà theo phong thủy

Nhắc đến chuyện dọn nhà, nhiều người thường nghĩ ngay đến phong thủy. Theo Chuyên gia phong thủy Hà Thanh, phong thủy trong không gian sống hiện đại là tạo nên một môi trường sống hài hòa, thuận tiện và dễ chịu cho con người. Một ngôi nhà đủ ánh sáng sẽ hạn chế ẩm mốc. Không khí lưu thông giúp giảm cảm giác bí bách. Lối đi rộng rãi giúp trẻ nhỏ và người cao tuổi di chuyển an toàn hơn. Những thiết bị hỏng được sửa chữa kịp thời cũng góp phần bảo vệ sự an toàn của cả gia đình.

Dọn nhà theo khoa học

Trong quan niệm Á Đông có câu: "Khí thông thì nhà yên." Theo khoa học, "khí" không phải điều huyền bí mà chính là sự lưu thông của ánh sáng, không khí và nhịp sinh hoạt trong ngôi nhà.

Cũng theo ông Hà Thanh, một không gian sáng sủa, sạch sẽ luôn khiến con người muốn mở cửa nhiều hơn, trò chuyện nhiều hơn và dành thời gian cho nhau nhiều hơn. Có lẽ đó cũng là ý nghĩa thực tế nhất của phong thủy ứng dụng.

Dọn nhà cũng là cách chăm sóc những người mình yêu. Ảnh internet

Dọn nhà cũng là cách chăm sóc những người mình yêu

Ngôi nhà không chỉ là nơi che mưa nắng. Đó là nơi những bữa cơm được nấu lên mỗi ngày, nơi trẻ con lớn lên, nơi ông bà nghỉ ngơi và cũng là nơi mỗi người tìm về sau những bộn bề ngoài xã hội.

Khi căn bếp sạch sẽ, người nấu ăn thường có nhiều cảm hứng chuẩn bị một bữa cơm tươm tất. Khi bàn ăn gọn gàng, các thành viên cũng có xu hướng ngồi lại lâu hơn thay vì ăn vội rồi ai về phòng nấy. Ngay cả trẻ nhỏ cũng học được tinh thần trách nhiệm khi cùng cha mẹ lau bàn, xếp sách, tưới cây hay gấp quần áo. Những việc tưởng rất nhỏ ấy lại là cách nuôi dưỡng nếp sống gia đình một cách tự nhiên nhất, mang đến cảm giác được yêu thương.

Việc dọn nhà đầu tháng cũng không phải tổng vệ sinh cả ngày, mà chỉ vài việc nhỏ cũng đủ tạo nên sự khác biệt như: Mở cửa sổ để đón nắng buổi sáng, lau sạch bàn ăn và mặt bếp, thay ga giường, giặt khăn tắm, kiểm tra tủ lạnh bỏ thực phẩm đã quá hạn, sắp xếp lại giày dép trước cửa, loại bỏ những món đồ nhiều năm không còn sử dụng... hay đơn giản là cắm một bình hoa tươi.

Mỗi việc chỉ mất vài phút, nhưng cộng lại sẽ tạo nên cảm giác ngôi nhà vừa được "làm mới". Và khi không gian sống thay đổi, con người cũng dễ bắt đầu những thói quen tích cực khác như nấu ăn tại nhà, đọc sách, tập thể dục hay dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.

Dọn nhà không phải để cầu tài lộc, may mắn gõ cửa mà đơn giản là một không gian sạch sẽ, ngăn nắp luôn giúp con người sống chậm lại, suy nghĩ rõ ràng hơn và bắt đầu những ngày mới bằng một tinh thần tích cực. Ảnh internet

Điều đáng giữ lại sau mỗi lần dọn nhà

Có người dành hàng giờ để sắp xếp lại từng ngăn tủ, có người chỉ lau sạch bàn làm việc rồi pha một tách trà, ngồi nhìn căn phòng sáng hơn trước. Điểm chung của họ không nằm ở việc căn nhà trở nên hoàn hảo, mà là cảm giác mọi thứ đã được đặt lại đúng vị trí.

Có lẽ vì thế, thói quen dọn nhà đầu tháng vẫn được nhiều gia đình gìn giữ qua nhiều thế hệ. Họ dọn nhà không phải để cầu tài lộc, hay trông chờ may mắn gõ cửa. Đơn giản là một không gian sạch sẽ, ngăn nắp luôn giúp con người sống chậm lại, suy nghĩ rõ ràng hơn và bắt đầu những ngày mới bằng một tinh thần tích cực.

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